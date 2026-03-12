ΗΠΑ: Η 5χρονη Κάρεν που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε έξι χρόνια μετά

Ένα κορίτσι που είχε απαχθεί το 2020 σε ηλικία 5 ετών από την Ντουάρτε της Kαλιφόρνια εντοπίστηκε σώο, έξι χρόνια μετά, στη Βόρεια Καρολίνα.

Το γραφείο του σερίφη της Washington County ανακοίνωσε ότι η Κάρεν Ρόχας που σήμερα είναι 11 ετών βρέθηκε την Τρίτη και φοιτούσε σε σχολείο χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η απαγωγή της έγινε στις 2 Ιουνίου 2020.

Το Los Angeles County Sheriff's Department και το Los Angeles Department of Children and Family Services ενημέρωσαν τις αρχές στη Βόρεια Καρολίνα ότι το παιδί ενδέχεται να βρίσκεται στην πολιτεία.

ΗΠΑ: Την είχε αρπάξει η μητέρα της

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι το παιδί ζούσε στη Βόρεια Καρολίνα μαζί με τη μητέρα του και η υπόθεση ερευνάται ως γονική αρπαγή.

Οι αρχές έθεσαν το παιδί υπό προστατευτική επιμέλεια και επιβεβαίωσαν ότι είναι ασφαλές.

Σύμφωνα με το Los Angeles County Sheriff’s Department, η μητέρα του παιδιού δε βρίσκεται προς το παρόν υπό κράτηση. Οι αρχές ανέφεραν ότι συνεργάζονται με το γραφείο του εισαγγελέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Los Angeles County για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

«Τέτοιες περιπτώσεις, όπου μια τόσο παλιά υπόθεση έχει τόσο θετική κατάληξη, είναι πολύ σπάνιες. Μας θυμίζουν όμως ότι με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και συνεργασία μπορούν να υπάρξουν τέτοια θετικά αποτελέσματα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της Washington County σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λόγω της ηλικίας του παιδιού, δε δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες.