ΗΠΑ: Η 5χρονη Κάρεν που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε έξι χρόνια μετά

Φοιτούσε σε σχολείο με ψευδώνυμο

ΗΠΑ: Η 5χρονη Κάρεν που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε έξι χρόνια μετά
Πηγή: Φωτογραφία Facebook (Washington County NC Sheriffs Office)
Εξαφάνιση 5χρονης Στις ΗΠΑ - Βρέθηκε 6 Χρόνια Μετά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 5χρονη Κάρεν Ρόχας, που είχε απαχθεί το 2020, βρέθηκε έξι χρόνια αργότερα στη Βόρεια Καρολίνα.
  • Η Κάρεν, τώρα 11 ετών, ζούσε με τη μητέρα της και χρησιμοποιούσε ψευδώνυμο.
  • Η απαγωγή της έγινε στις 2 Ιουνίου 2020 και ερευνάται ως γονική αρπαγή.
  • Το παιδί τέθηκε υπό προστατευτική επιμέλεια και είναι ασφαλές.
  • Η μητέρα της δεν είναι υπό κράτηση και οι αρχές συνεργάζονται για την περαιτέρω διερεύνηση.

Ένα κορίτσι που είχε απαχθεί το 2020 σε ηλικία 5 ετών από την Ντουάρτε της Kαλιφόρνια εντοπίστηκε σώο, έξι χρόνια μετά, στη Βόρεια Καρολίνα.

Το γραφείο του σερίφη της Washington County ανακοίνωσε ότι η Κάρεν Ρόχας που σήμερα είναι 11 ετών βρέθηκε την Τρίτη και φοιτούσε σε σχολείο χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η απαγωγή της έγινε στις 2 Ιουνίου 2020.

Το Los Angeles County Sheriff's Department και το Los Angeles Department of Children and Family Services ενημέρωσαν τις αρχές στη Βόρεια Καρολίνα ότι το παιδί ενδέχεται να βρίσκεται στην πολιτεία.

ΗΠΑ: Την είχε αρπάξει η μητέρα της

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι το παιδί ζούσε στη Βόρεια Καρολίνα μαζί με τη μητέρα του και η υπόθεση ερευνάται ως γονική αρπαγή.

Οι αρχές έθεσαν το παιδί υπό προστατευτική επιμέλεια και επιβεβαίωσαν ότι είναι ασφαλές.

Σύμφωνα με το Los Angeles County Sheriff’s Department, η μητέρα του παιδιού δε βρίσκεται προς το παρόν υπό κράτηση. Οι αρχές ανέφεραν ότι συνεργάζονται με το γραφείο του εισαγγελέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Los Angeles County για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

«Τέτοιες περιπτώσεις, όπου μια τόσο παλιά υπόθεση έχει τόσο θετική κατάληξη, είναι πολύ σπάνιες. Μας θυμίζουν όμως ότι με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και συνεργασία μπορούν να υπάρξουν τέτοια θετικά αποτελέσματα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της Washington County σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λόγω της ηλικίας του παιδιού, δε δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
