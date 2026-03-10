Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρόγραμμα "Ντάνταδες της Γειτονιάς" θα επιτρέπει σε γιαγιάδες και παππούδες να προσέχουν εγγόνια και να κερδίζουν έως 500 ευρώ το μήνα.
  • Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο.
  • Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι γονείς ή άνεργοι με εισόδημα έως 24.000€, χωρίς κριτήρια για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.
  • Οι νταντάδες θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, με ψυχιατρική γνωμάτευση.
  • Προγραμματίζεται η κατασκευή 2.300 κατοικιών σε στρατόπεδα για νέα ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες.

Μέσα στον Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ντάνταδες της Γειτονιάς», που θα δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε γιαγιάδες και παππούδες να προσέχουν τα εγγόνια τους και να παίρνουν έως και 500 ευρώ τον μήνα. 

Όπως είπε στο Mega, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η νταντά που θα επιλέξουν οι γονείς μπορεί να είναι οι γιαγιάδες ή οι παππούδες των παιδιών. Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι γονείς ή άνεργοι (εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ), με εισόδημα έως 24.000€, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω δε θα εφαρμοστούν καθόλου εισοδηματικά κριτήρια.

Νταντάδες Γειτονιάς: Πληρώνονται Και Παππούδες - Γιαγιάδες

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για τις αιτήσεις και μέσα στον Απρίλιο θα αρχίσει το πρόγραμμα να εφαρμόζεται και στην πράξη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για όσους ενδιαφέρονται να μπουν στο Μητρώο με τις νταντάδες της γειτονιάς είναι να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, να γνωρίζει την παροχή βασικών πρώτων βοηθειών, ενώ θα πρέπει να έχει και γνωμάτευση από ψυχίατρο ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. 

Νταντάδες της Γειτονιάς: Μισθός 500 ευρώ σε παπούδες και γιαγιάδες

Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στην πλατφόρμα θα μπορέσουν να κάνουν κάποια ηλεκτρονικά μαθήματα και στη συνέχεια να αναλάβουν καθήκοντα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι εγγραφούν στο Μητρώο θα μπορούν να αμείβονται με 500 ευρώ για πλήρη απασχόληση, αν οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή 300 ευρώ για μερική απασχόληση, αν οι γονείς είναι άνεργοι. 

Σε όλη τη χώρα οι Νταντάδες της γειτονιάς: Μηνιαίο voucher έως 500 ευρώ

Στεγαστικό: Θα φτιαχτούν 2.300 κατοικίες σε στρατόπεδα

Όσον αφορά στο άλλο μείζον ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, αυτό της στέγασης, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως έχουν ήδη ξεκινήσει να φτιάχνονται κατοικίες σε στρατόπεδα. 

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοι γονείς μπορούν να κάνουν αίτηση

«Μαζί με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ώστε σε στρατόπεδα, τα οποία σήμερα δεν χρησιμοποιούνται, να μπορέσουμε να κάνουμε 2.300 κατοικίες. Οι Ευρωπαίοι μέχρι τώρα μας λένε ότι δεν μπορούμε με ευρωπαϊκά χρήματα να κατασκευάσουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία μέσα στα στρατόπεδα και ότι θα πρέπει να είναι μόνο για κατοικίες. Εμείς απαντάμε πως αν σε μια γειτονιά δεν υπάρχει ένας βρεφονηπιακός σταθμός, σε πέντε με δέκα χρόνια κι εκεί κανείς δε θα θέλει να πάει και θα γκετοποιηθεί. Πρέπει λίγο σε κάποια πράγματα να εξηγήσουμε στην Ευρώπη τι χρειαζόμαστε για να γίνει», είπε η υπουργός. 

Νταντάδες της γειτονιάς: Ξεκινά το πρόγραμμα – Πιστοποίηση σε 250 νταντάδες

Τα σπίτια που θα κατασκευαστούν θα είναι για νέα ζευγάρια και για νέους ανθρώπους. Στόχος του υπουργείου είναι ένα ποσοστό να στεγάσει τρίτεκνες, πολύτεκνες, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώνουν ένα κοινωνικό ενοίκιο στο κράτος και εξετάζεται μετά από κάποια χρόνια να μπορέσει να ισχύσει η κοινωνική αντιπαροχή. 

