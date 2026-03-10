Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες

Μέσα στον Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ντάνταδες της Γειτονιάς», που θα δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε γιαγιάδες και παππούδες να προσέχουν τα εγγόνια τους και να παίρνουν έως και 500 ευρώ τον μήνα.

Όπως είπε στο Mega, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η νταντά που θα επιλέξουν οι γονείς μπορεί να είναι οι γιαγιάδες ή οι παππούδες των παιδιών. Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι γονείς ή άνεργοι (εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ), με εισόδημα έως 24.000€, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω δε θα εφαρμοστούν καθόλου εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για τις αιτήσεις και μέσα στον Απρίλιο θα αρχίσει το πρόγραμμα να εφαρμόζεται και στην πράξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όσους ενδιαφέρονται να μπουν στο Μητρώο με τις νταντάδες της γειτονιάς είναι να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, να γνωρίζει την παροχή βασικών πρώτων βοηθειών, ενώ θα πρέπει να έχει και γνωμάτευση από ψυχίατρο ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στην πλατφόρμα θα μπορέσουν να κάνουν κάποια ηλεκτρονικά μαθήματα και στη συνέχεια να αναλάβουν καθήκοντα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Όσοι ενδιαφερόμενοι εγγραφούν στο Μητρώο θα μπορούν να αμείβονται με 500 ευρώ για πλήρη απασχόληση, αν οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή 300 ευρώ για μερική απασχόληση, αν οι γονείς είναι άνεργοι.

Στεγαστικό: Θα φτιαχτούν 2.300 κατοικίες σε στρατόπεδα

Όσον αφορά στο άλλο μείζον ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, αυτό της στέγασης, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως έχουν ήδη ξεκινήσει να φτιάχνονται κατοικίες σε στρατόπεδα.

«Μαζί με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ώστε σε στρατόπεδα, τα οποία σήμερα δεν χρησιμοποιούνται, να μπορέσουμε να κάνουμε 2.300 κατοικίες. Οι Ευρωπαίοι μέχρι τώρα μας λένε ότι δεν μπορούμε με ευρωπαϊκά χρήματα να κατασκευάσουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία μέσα στα στρατόπεδα και ότι θα πρέπει να είναι μόνο για κατοικίες. Εμείς απαντάμε πως αν σε μια γειτονιά δεν υπάρχει ένας βρεφονηπιακός σταθμός, σε πέντε με δέκα χρόνια κι εκεί κανείς δε θα θέλει να πάει και θα γκετοποιηθεί. Πρέπει λίγο σε κάποια πράγματα να εξηγήσουμε στην Ευρώπη τι χρειαζόμαστε για να γίνει», είπε η υπουργός.

Τα σπίτια που θα κατασκευαστούν θα είναι για νέα ζευγάρια και για νέους ανθρώπους. Στόχος του υπουργείου είναι ένα ποσοστό να στεγάσει τρίτεκνες, πολύτεκνες, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώνουν ένα κοινωνικό ενοίκιο στο κράτος και εξετάζεται μετά από κάποια χρόνια να μπορέσει να ισχύσει η κοινωνική αντιπαροχή.