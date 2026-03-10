Γιάννης Στάνκογλου: Τραγουδάει καραόκε στη Βουδαπέστη

Ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου και απολαμβάνει τις διακοπές του. Όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από τις 26 Αυγούστου είναι χωρίς ρεπό.

Ο γνωστός ηθοποιός μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει καραόκε σε ένα μπαράκι της Βουδαπέστης.

Ο ηθοποιός που στα 50 του ένιωσε πως δεν είχε πια την ίδια ενέργεια και ζωντάνια που τον χαρακτήριζε στο παρελθόν, παραδέχτηκε ότι αυτή η αλλαγή του κόστισε περισσότερο απ’ ό,τι περίμενε.

«Τα πάω καλά με την ηλικία μου και μου αρέσει αυτή η φάση της ζωής μου», εξομολογήθηκε αρχικά στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Έχω περάσει διάφορες δεκαετίες με τις δικές τους όμορφες εμπειρίες. Η κρίση ήρθε στα 50, περίπου πριν 2-3 χρόνια. Στα 40 μου δεν την είχα, γιατί είχα τα παιδιά μου. Η Φοίβη ήρθε στα 37 και μετά από πέντε χρόνια ο Φίλιππος. Τότε δεν είχα χρόνο ούτε να σκεφτώ τέτοια πράγματα.

Όμως στα 50 ένιωσα πως δεν ήμουν πια τόσο δυνατός, δεν είχα την όρεξη που είχα παλιά. Μου έλεγαν να βγω, αλλά προτιμούσα να μείνω σπίτι, κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ πριν».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε ακόμα πως η οικογένειά του άλλαξε σημαντικά την καθημερινότητά του. «Τα παιδιά φέρνουν μια νέα πραγματικότητα. Πλέον μαγειρεύω συχνά για εκείνα και τους φίλους τους».