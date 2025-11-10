Γιάννης Στάνκογλου: «Κοντεύω μια πενταετία που είμαι ελεύθερος!»

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 ήταν ο Γιάννης Στάνκογλου το μεσημέρι της Δευτέρας, όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική του ζωή και την απόφασή του να μείνει ελεύθερος μετά τον χωρισμό.

«Ξυπνώ 7 παρά για να μαγειρέψω για τα παιδιά μου και να πάω τον γιο μου στο σχολείο. Πριν έρθω εδώ τους έφτιαξα ένα γιουβετσάκι. Το να είμαι ελεύθερος είναι δική μου επιλογή. Κοντεύω πενταετία. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους κι είναι ωραία. Έχω ένα σπίτι και μπορώ να μαγειρεύω, να βλέπω ταινία. Περνώ πολύ όμορφα και γενικά έχω πολλή χαρά για τη ζωή. Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο από ό,τι τον πρόσεχα πριν 5 χρόνια. Γυμνάζομαι στο σπίτι όσο μπορώ. Τρώω σωστά», αποκάλυψε αρχικά.

«Έχω χαλαρώσει με το ποτό. Χτύπα ξύλο. Περνώ πολύ όμορφα 3,5 ημέρες με τα παιδιά μου. Αλλάζει το μέσα μου. Από εκεί και πέρα το να έχεις μια καλή παρέα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δε σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς ξανά», αποκάλυψε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Στάνκογλου υπήρξε παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τον Αύγουστο του 2023, αν κι είχαν χωρίσει αρκετό καιρό νωρίτερα, σχεδόν 3,5 χρόνια πριν.

Ο ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει τον χωρισμό κρυφό από τη δημοσιότητα για ένα διάστημα, κυρίως για να προστατεύσει τα δύο παιδιά τους.

Έχουν καλή σχέση και εφαρμόζουν τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους, περνώντας χρόνο κι οι δύο με αυτά.

Σε συνεντεύξεις του, ο Γιάννης Στάνκογλου έχει αναφέρει ότι «δεν υπάρχει χωρισμός που να μην είναι δύσκολος» και πως ήταν συνειδητή η επιλογή του να μην το δημοσιοποιήσει άμεσα.