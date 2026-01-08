To MasterChef 10 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου!

Ο αγαπημένος διαγωνισμός μαγειρικής της Ελλάδας - και όχι μόνο - επιστρέφει δυναμικά, καθώς μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία, το MasterChef ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα για τον 10ο, επετειακό του κύκλο!

Αυτή η χρονιά αναμένεται να είναι καλύτερη και πιο ανανεωμένη από ποτέ, με την παραγωγή να υπόσχεται εκπλήξεις που θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό. Η μεγάλη στιγμή που όλοι οι λάτρεις της μαγειρικής περίμεναν έφτασε, καθώς η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ακριβώς στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η κριτική επιτροπή που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης, επιστρέφει στις θέσεις της για να υποδεχτεί τους νέους επίδοξους σεφ. Οι αγαπημένες μας auditions ξεκινούν, με διαγωνιζόμενους που ταξίδεψαν από όλες τις μεριές του πλανήτη προκειμένου να βρεθούν μπροστά στους τρεις κορυφαίους κριτές. Ο στόχος όλων είναι ένας: να διεκδικήσουν μια λευκή ποδιά που θα τους εξασφαλίσει την είσοδο στον διαγωνισμό και θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο του δέκατου κύκλου.

Πέρα από τις έντονες μαγειρικές μάχες και το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, το MasterChef επιστρέφει στις ρίζες του αλλά και σε όσα αγάπησε το κοινό. Φυσικά, από το επετειακό αυτό ταξίδι δεν θα λείπει το χιούμορ, οι ανατροπές και οι μοναδικές ατάκες των κριτών που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της εκπομπής όλα αυτά τα χρόνια.

Το κλίμα της νέας σεζόν αποτυπώνεται ιδανικά στο τέλος του trailer, όπου η φράση «Δέκα χρόνια MasterChef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή!» δίνει το σύνθημα για μια χρονιά-σταθμό. Η 10η επετειακή χρονιά δεν είναι απλώς ένας ακόμα κύκλος, αλλά μια γιορτή της μαγειρικής που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον θεσμό και να μας θυμίσει γιατί το MasterChef παραμένει η κορυφαία επιλογή των τηλεθεατών.

Μείνετε συντονισμένοι για την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, καθώς το μεγάλο μαγειρικό ταξίδι ξεκινά και πάλι από το μηδέν!