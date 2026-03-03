Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Κλεονίκου και Αγίου Θεοδώρητου.

Χριστιανοί μάρτυρες, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 3 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, Ευτρόπιος, Ευτροπία, Κλεόνικος και Κλεονίκη.

Οι Άγιοι Βασιλίσκος, Ευτρόπιος και Κλεόνικος

Ο Βασιλίσκος, ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος κατάγονταν από την Αμάσεια του Πόντου κι έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286-305). Ήταν στρατιώτες και συγγενείς του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.

Ως Χριστιανοί διαβλήθηκαν στον ηγεμόνα Ασκληπιόδοτο, ο οποίος τους συνέλαβε και τους βασάνισε σκληρά. Τελικά, ο Ευτρόπιος και ο Κλεόνικος μαρτύρησαν με σταυρικό θάνατο, ενώ ο Βασιλίσκος παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή, όπου παρέδωσε το πνεύμα του.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Κλεόνικος

Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω

Θεοδώρητος

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:53 και θα δύσει στις 18:20. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 26 λεπτά.

Σελήνη 14.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η 68η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 3η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day), με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, αφού στις 3 Μαρτίου 1973 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES», η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο δεν αποτελεί απειλή για την επιβίωση των ειδών.