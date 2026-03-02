MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά

Η νέα εβδομάδα του MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στην Τέχνη.

«Και πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η θεματική εβδομάδα, η οποία είναι αφιερωμένη στην Τέχνη, χωρίς να έχουμε μαζί μας καλεσμένο κι έναν καλλιτέχνη; Ο σημερινός μας καλεσμένος συνέβαλε στη δημιουργία των κουτιών, δηλαδή κάποιες από τις ιδέες για τα υλικά που βάλαμε ήταν δικές του», αποκάλυψε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος για τη συμβολή του καλεσμένου στο Mystery Box της κόκκινης μπριγάδας.

Εβδομάδα Τέχνης στο MasterChef με πρώτο καλεσμένο τον Μύρωνα Στρατή!

Στη συνέχεια, περιέγραψε το προφίλ του καλλιτέχνη, ζητώντας από τους παίκτες να χεικροτήσουν και να δώσουν παλμό. Αμέσως μετά, στο πλατό «εισέβαλε» ο Μύρωνας Στρατής, προκαλώντας τον ενθουσιασμό όλων.

«Πέρα από την πλάκα, να σας πω το εξής: ο Μύρωνας -εγώ τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια- η αγάπη του για τη μαγειρική, θα τολμήσω να πω ότι κάποια στιγμή οριακά έφτασε την αγάπη σου για τη μουσική, δηλαδή αν ξαναξεκινούσες από την αρχή, μπορεί να ασχολιόσουν και με τη μαγειρική», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος έχει ζήσει τον Μύρωνα Στρατή στις κουζίνες, αφού έχει τύχει να μαγειρέψουν μαζί.

«Στο μυαλό μου αυτά τα πράγματα έχουν σχέση. Ξέρω ότι κι εσείς έχετε στενές σχέσεις με τη μουσική. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο; Έχουν αυτή τη δημιουργία κι αυτή τη σπίθα, που ξεκινάς από κάτι και πας κάπου», παραδέχτηκε εκείνος.

MasterChef: Η άγνωστη συνεργασία της Μενεξιάς με τον Μύρωνα Στρατή

Δεν είναι μόνο ο «θείος Λεωνίδας» που έχει συνεργαστεί μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή, αλλά και η Μενεξιά. «Φυσικά άκουγα τα τραγούδια του όταν ήμουν μικρή κι έχουμε συνεργαστεί κιόλας, λόγω του δικού μου επαγγέλματος ως στιλίστρια για ένα περιοδικό. Ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα μας. Τέχνη και μαγειρική, δε νομίζω ότι υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος για το θέμα αυτό», τόνισε.

Ο Μύρωνας Στρατής ήταν, τέλος, αυτός που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει η δοκιμασία, στην οποία υπάρχει περιορισμός υλικών, με τους διαγωνιζόμενους να πρέπει να ξοδέψουν πολύτιμο χρόνο για να αποκτήσουν τα υλικά της επιλογής τους.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef