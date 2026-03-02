MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά

«Φυσικά άκουγα τα τραγούδια του κι έχουμε συνεργαστεί κιόλας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.03.26 , 22:51 Τζώνη Καλημέρης - Ελπίδα Ιακωβίδου: Ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας
02.03.26 , 22:46 Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
02.03.26 , 22:04 MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά
02.03.26 , 21:55 MasterChef 2026: Αυτά είναι τα υλικά που διάλεξαν οι «Κόκκινοι!»
02.03.26 , 21:42 Ιράν VS Iσραήλ: Τα Οπλικά Συστήματα Που Διαθέτουν
02.03.26 , 21:36 Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
02.03.26 , 21:36 Ντορέττα: Με τον Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας
02.03.26 , 21:29 Πάνω από 100.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή
02.03.26 , 21:15 Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα!
02.03.26 , 20:37 Ισραήλ: Νεκρά τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες μετά από ιρανική επίθεση
02.03.26 , 20:35 Ανθή Βούλγαρη: Το απρόοπτο περιστατικό στην παιδική χαρά και το 100!
02.03.26 , 20:03 Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones
02.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Αντωνία «σάρωσε» στη Γεωμετρία - Εσύ τι θα κάνεις;
02.03.26 , 19:10 Λεωνίδας Καλφαγιάννης: Αποκάλυψε τον λόγο που κρατάει κομποσκοίνι
02.03.26 , 19:01 Μακρόν: Η Ελλάδα και άλλες 6 χώρες της ΕΕ στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
MasterChef: Η είσοδος του Μύρωνα Στρατή και η συνεργασία με τη Μενεξιά
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα εβδομάδα του MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στην Τέχνη.
  • Ο Μύρωνας Στρατής συμμετείχε στην εκπομπή, ενθουσιάζοντας τους παίκτες και τους κριτές.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τόνισε την αγάπη του Στρατή για τη μαγειρική, συγκρίνοντάς την με τη μουσική του καριέρα.
  • Η Μενεξιά έχει συνεργαστεί με τον Στρατή στο παρελθόν, συνδέοντας την τέχνη με τη μαγειρική.
  • Ο Στρατής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της δοκιμασίας με περιορισμό υλικών.

Η νέα εβδομάδα του MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στην Τέχνη.

«Και πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η θεματική εβδομάδα, η οποία είναι αφιερωμένη στην Τέχνη, χωρίς να έχουμε μαζί μας καλεσμένο κι έναν καλλιτέχνη; Ο σημερινός μας καλεσμένος συνέβαλε στη δημιουργία των κουτιών, δηλαδή κάποιες από τις ιδέες για τα υλικά που βάλαμε ήταν δικές του», αποκάλυψε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος για τη συμβολή του καλεσμένου στο Mystery Box της κόκκινης μπριγάδας.

Εβδομάδα Τέχνης στο MasterChef με πρώτο καλεσμένο τον Μύρωνα Στρατή!

Εβδομάδα Τέχνης στο MasterChef με πρώτο καλεσμένο τον Μύρωνα Στρατή!

Στη συνέχεια, περιέγραψε το προφίλ του καλλιτέχνη, ζητώντας από τους παίκτες να χεικροτήσουν και να δώσουν παλμό. Αμέσως μετά, στο πλατό «εισέβαλε» ο Μύρωνας Στρατής, προκαλώντας τον ενθουσιασμό όλων.

«Πέρα από την πλάκα, να σας πω το εξής: ο Μύρωνας -εγώ τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια- η αγάπη του για τη μαγειρική, θα τολμήσω να πω ότι κάποια στιγμή οριακά έφτασε την αγάπη σου για τη μουσική, δηλαδή αν ξαναξεκινούσες από την αρχή, μπορεί να ασχολιόσουν και με τη μαγειρική», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος έχει ζήσει τον Μύρωνα Στρατή στις κουζίνες, αφού έχει τύχει να μαγειρέψουν μαζί

«Στο μυαλό μου αυτά τα πράγματα έχουν σχέση. Ξέρω ότι κι εσείς έχετε στενές σχέσεις με τη μουσική. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο; Έχουν αυτή τη δημιουργία κι αυτή τη σπίθα, που ξεκινάς από κάτι και πας κάπου», παραδέχτηκε εκείνος.

MasterChef: Η άγνωστη συνεργασία της Μενεξιάς με τον Μύρωνα Στρατή

MasterChef: Η άγνωστη συνεργασία της Μενεξιάς με τον Μύρωνα Στρατή

Δεν είναι μόνο ο «θείος Λεωνίδας» που έχει συνεργαστεί μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή, αλλά και η Μενεξιά. «Φυσικά άκουγα τα τραγούδια του όταν ήμουν μικρή κι έχουμε συνεργαστεί κιόλας, λόγω του δικού μου επαγγέλματος ως στιλίστρια για ένα περιοδικό. Ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα μας. Τέχνη και μαγειρική, δε νομίζω ότι υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος για το θέμα αυτό», τόνισε.

MasterChef 2026: Αυτά είναι τα υλικά που διάλεξαν οι «Κόκκινοι!»

Ο Μύρωνας Στρατής ήταν, τέλος, αυτός που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει η δοκιμασία, στην οποία υπάρχει περιορισμός υλικών, με τους διαγωνιζόμενους να πρέπει να ξοδέψουν πολύτιμο χρόνο για να αποκτήσουν τα υλικά της επιλογής τους.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF MYSTERY BOX
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top