Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»

Όσα είπε για την Εύη Δρούτσα και το body shaming

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.03.26 , 16:41 «Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες
01.03.26 , 16:17 ΠΑΟΚ: Σειρήνες από την Ισπανία για τον Χρήστο Ζαφείρη
01.03.26 , 16:06 Αιματηρή επίθεση του Ιράν έξω από την Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον 9 νεκροί
01.03.26 , 15:39 Kηφισιά: Kαταδίωξη 22χρονου οδηγού μηχανής που έτρεχε με 197 χλμ.
01.03.26 , 15:30 Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
01.03.26 , 15:19 Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ
01.03.26 , 15:09 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 02/03/2026 - 08/03/2026
01.03.26 , 14:49 TractioN: Η εφαρμοργή της έξυπνης τεχνολογίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
01.03.26 , 14:42 Ιράν: Πώς το Ισραήλ χτύπησε τον Χαμενεΐ
01.03.26 , 14:05 Γκαμπριέλ Βίντοβιτς: Στη λίστα της ΑΕΚ ο παίκτης της Ντιναμό Ζάγκρεμπ
01.03.26 , 13:47 Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή
01.03.26 , 13:11 Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο
01.03.26 , 13:01 Αλέξης Κούγιας: Η Εύη Βατίδου και τα παιδιά του στο ετήσιο μνημόσυνο
01.03.26 , 12:35 Βρες το τζιν που σου ταιριάζει ανάλογα με τον σωματότυπό σου
01.03.26 , 12:03 ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου
Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
Ο παίκτης της Παρί που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τη συνέντευξη της τραγουδίστριας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Marseaux μίλησε για την εμπειρία της στο Sing for Greece και την έντονη δημοσιότητα που απέκτησε.
  • Ανέφερε ότι έχει βιώσει body shaming και κριτική από την Εύη Δρούτσα, που την πλήγωσε.
  • Δηλώσε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει ξανά στη Eurovision εκτός αν έχει ένα τραγούδι που πιστεύει 100%.
  • Εξέφρασε την ευαισθησία της για τη μητέρα της και τις συγκινητικές στιγμές που έχει ζήσει.
  • Παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με κοπέλα και τώρα είναι ερωτευμένη με αγόρι.

Συνέντευξη στη Βάλια Χατζηθεοδώρου και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» έδωσε το πρωί της Κυριακής (01/03) η Marseaux.

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για την έντονη δημοσιότητα που πήρε λόγω της συμμετοχής της στο Sing for Greece, τον ανταγωνισμό, αλλά και τα σχόλια που την πλήγωσαν.

Marseaux: «Με τον Akyla ήρθαμε κοντά - Πιστεύω ότι θα το φέρει»

«Δεν το μετανιώνω καθόλου, νιώθω ήδη ότι αυτή η χρονιά είναι ένα τεράστιο μάθημα για μένα. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού, ιντριγκαδόρικο. Δεν είχα ξανασυγκριθεί με κανέναν εγώ. Επειδή είχα γνωρίσει τα παιδιά και είχα τις καλύτερες εντυπώσεις, φοβόμουν να μη μας επηρεάσουν τα σχόλια, αλλά τελικά δεν έγινε. Δεν είχα συζητηθεί τόσο από την τηλεόραση και τέτοια.

Η Marseaux για τη διαδρομή της στη Eurovision 2026 και τα αρνητικά σχόλια

Η Marseaux για τη διαδρομή της στη Eurovision 2026 και τα αρνητικά σχόλια

Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και την τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε. 

Εθνικός Τελικός: Δίχασαν κοινό κι επιτροπές Good Job Nicky & Marseaux

Γενικότερα, ως παιδί, έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε για μένα ήταν ένα trigger. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και με ενόχλησε… Ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει. Στεναχωριόμουν, ας πούμε, γιατί διάβασα ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό!», απάντησε για την κριτική της Εύης Δρούτσα και το body shaming που βίωσε μικρή. 

Για το αν θα έκανε δεύτερη απόπειρα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, τον Akyla και τη μητέρα του, η νεαρή τραγουδίστρια τόνισε: «Για το άμεσο μέλλον ούτε εγώ λέω ότι θα πάω ξανά στη Eurovision, εκτός άμα έχω ένα τραγούδι που το πιστεύω 100%. Με τις μαμάδες έχω μία ευαισθησία παραπάνω, αλλά όταν τους είδα έτσι μαζί, αγκαλιά, πάνω να κλαίνε, μετά κιόλας σκεφτόμουν παράλληλα και τη γέφυρα που έχει στο κομμάτι με τη μαμά. Ήταν νομίζω από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει σίγουρα τον τελευταίο χρόνο. Τη μαμά σου δεν θα σταματήσεις ποτέ να τη ζητάς και να σου λείπει. Δηλαδή είτε είσαι 5 είτε είσαι 95. Εγώ έχω συνηθίσει να ζω με την ιδέα ότι δεν τη βλέπω, αλλά δεν έχω σταματήσει ούτε να της μιλάω, ούτε να τη σκέφτομαι, ούτε να νιώθω ότι επικοινωνούμε».

Τέλος, παραδέχτηκε τη σχέση της με κοπέλα και αποκάλυψε πώς είναι αυτήν την περίοδο στα προσωπικά της: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα με αγόρι. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Γενικότερα νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει, ας πούμε, ο κόσμος, γιατί όντως νομίζω ότι η αλήθεια μετράει. Τώρα, το να βγω εγώ και να πω χίλια δυο ψέματα που δεν είμαι, νομίζω ότι δεν θα εκτιμηθεί. Επειδή νιώθω ότι έχω εκτεθεί πολύ, για μένα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MARSEAUX
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top