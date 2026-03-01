Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»

Συνέντευξη στη Βάλια Χατζηθεοδώρου και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» έδωσε το πρωί της Κυριακής (01/03) η Marseaux.

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για την έντονη δημοσιότητα που πήρε λόγω της συμμετοχής της στο Sing for Greece, τον ανταγωνισμό, αλλά και τα σχόλια που την πλήγωσαν.

«Δεν το μετανιώνω καθόλου, νιώθω ήδη ότι αυτή η χρονιά είναι ένα τεράστιο μάθημα για μένα. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού, ιντριγκαδόρικο. Δεν είχα ξανασυγκριθεί με κανέναν εγώ. Επειδή είχα γνωρίσει τα παιδιά και είχα τις καλύτερες εντυπώσεις, φοβόμουν να μη μας επηρεάσουν τα σχόλια, αλλά τελικά δεν έγινε. Δεν είχα συζητηθεί τόσο από την τηλεόραση και τέτοια.

Η Marseaux για τη διαδρομή της στη Eurovision 2026 και τα αρνητικά σχόλια

Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και την τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε.

Γενικότερα, ως παιδί, έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε για μένα ήταν ένα trigger. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και με ενόχλησε… Ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει. Στεναχωριόμουν, ας πούμε, γιατί διάβασα ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό!», απάντησε για την κριτική της Εύης Δρούτσα και το body shaming που βίωσε μικρή.

Για το αν θα έκανε δεύτερη απόπειρα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, τον Akyla και τη μητέρα του, η νεαρή τραγουδίστρια τόνισε: «Για το άμεσο μέλλον ούτε εγώ λέω ότι θα πάω ξανά στη Eurovision, εκτός άμα έχω ένα τραγούδι που το πιστεύω 100%. Με τις μαμάδες έχω μία ευαισθησία παραπάνω, αλλά όταν τους είδα έτσι μαζί, αγκαλιά, πάνω να κλαίνε, μετά κιόλας σκεφτόμουν παράλληλα και τη γέφυρα που έχει στο κομμάτι με τη μαμά. Ήταν νομίζω από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει σίγουρα τον τελευταίο χρόνο. Τη μαμά σου δεν θα σταματήσεις ποτέ να τη ζητάς και να σου λείπει. Δηλαδή είτε είσαι 5 είτε είσαι 95. Εγώ έχω συνηθίσει να ζω με την ιδέα ότι δεν τη βλέπω, αλλά δεν έχω σταματήσει ούτε να της μιλάω, ούτε να τη σκέφτομαι, ούτε να νιώθω ότι επικοινωνούμε».

Τέλος, παραδέχτηκε τη σχέση της με κοπέλα και αποκάλυψε πώς είναι αυτήν την περίοδο στα προσωπικά της: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα με αγόρι. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Γενικότερα νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει, ας πούμε, ο κόσμος, γιατί όντως νομίζω ότι η αλήθεια μετράει. Τώρα, το να βγω εγώ και να πω χίλια δυο ψέματα που δεν είμαι, νομίζω ότι δεν θα εκτιμηθεί. Επειδή νιώθω ότι έχω εκτεθεί πολύ, για μένα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».