Αλέξης Κούγιας: Η Εύη Βατίδου και τα παιδιά του στο ετήσιο μνημόσυνο

Η Εύη Βατίδου με τα παιδιά της στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε χθες, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από τον αιφνίδιο χαμό του Αλέξη Κούγια.

Σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, σε κλίμα οδύνης. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να τιμήσουν τον αείμνηστο ποινικολόγο και να τελέσουν το καθιερωμένο τρισάγιο.

Το «παρών» έδωσαν τα παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα Κούγια, οι οποίοι ήταν εμφανώς φορτισμένοι, καθώς και η πρώην σύζυγός του, Εύη Βατίδου.

Εύη Βατίδου: Με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα, στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια / Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, οι παρευρισκόμενοι θυμήθηκαν στιγμές από τη ζωή και την πορεία του Αλέξη Κούγια. Έναν χρόνο μετά, η οικογένειά του συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη του, ενώ τόσο ο Χρίστος Κούγιας όσο και η Εύη Βατίδου πραγματοποίησαν σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Εύη Βατίδου / NDP Photo Agency

Η Εύη Βατίδου με την κόρη της, Μάιρα / NDP Photo Agency

Συγκεκριμένα, με αφορμή την επέτειο ενός χρόνου από τον θάνατό του, ο γιος του πόσταρε στο Instagram διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες, που αποτύπωναν τη δυνατή τους σχέση. Η Εύη Βατίδου, από την άλλη, μοιράστηκε ένα βίντεο με τον εκλιπόντα να μιλά για τη μάχη του με τον καρκίνο και να δίνει μαθήματα ζωής.