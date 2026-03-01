Αλέξης Κούγιας: Η Εύη Βατίδου και τα παιδιά του στο ετήσιο μνημόσυνο

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε χθες, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από τον αιφνίδιο χαμό του Αλέξη Κούγια.
Σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, σε κλίμα οδύνης. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να τιμήσουν τον αείμνηστο ποινικολόγο και να τελέσουν το καθιερωμένο τρισάγιο.
Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο
Το «παρών» έδωσαν τα παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα Κούγια, οι οποίοι ήταν εμφανώς φορτισμένοι, καθώς και η πρώην σύζυγός του, Εύη Βατίδου.
Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, οι παρευρισκόμενοι θυμήθηκαν στιγμές από τη ζωή και την πορεία του Αλέξη Κούγια. Έναν χρόνο μετά, η οικογένειά του συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη μνήμη του, ενώ τόσο ο Χρίστος Κούγιας όσο και η Εύη Βατίδου πραγματοποίησαν σχετικές αναρτήσεις στα social media.
Συγκεκριμένα, με αφορμή την επέτειο ενός χρόνου από τον θάνατό του, ο γιος του πόσταρε στο Instagram διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες, που αποτύπωναν τη δυνατή τους σχέση. Η Εύη Βατίδου, από την άλλη, μοιράστηκε ένα βίντεο με τον εκλιπόντα να μιλά για τη μάχη του με τον καρκίνο και να δίνει μαθήματα ζωής.