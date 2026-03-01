Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του
Σήμερα, 1η Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνό του στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.
Στον προαύλιο χώρο του ναού έφτασαν και τα δύο παιδιά του, ο Χρίστος και η Μάιρα Κούγια, συνοδευόμενα από τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου.
Η Εύη Βατίδου με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα Κούγια / Φωτογραφίες NDP
Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας συνοδευόμενος από τη σύντροφό του.
Ο Απόστολος Λύτρας με τη σύντροφό του στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια / Φωτογραφία NDP
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο μνημόσυνο
