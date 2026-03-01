Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο

Μαζί έφτασαν η Εύη Βατίδου με τα παιδιά της Χρίστο και Μάιρα Κούγια

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Αλέξης Κούγιας: Ποιοι Πήγαν Στο Ετήσιο Μνημόσυνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Φεβρουαρίου 2025 από καρκίνο.
  • Το ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στις 1 Μαρτίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Παρόντες στο μνημόσυνο ήταν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Κούγια, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του, Χρίστου και Μάιρας.
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας ήταν επίσης παρόντες.
  • Η μητέρα των παιδιών του Κούγια, Εύη Βατίδου, τους συνόδευσε στο μνημόσυνο.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια: Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιος του

Σήμερα, 1η Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνό του στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στον προαύλιο χώρο του ναού έφτασαν και τα δύο παιδιά του, ο Χρίστος και η Μάιρα Κούγια, συνοδευόμενα από τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου.

Μνημόσυνο Αλέξη Κούγια

Η Εύη Βατίδου με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα Κούγια / Φωτογραφίες NDP

Εύη Βατίδου, Χρήστος και Μάιρα Κούγια

Εύη Βατίδου, Χρήστος και Μάιρα Κούγια στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια

Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - Ποιοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας συνοδευόμενος από τη σύντροφό του. 

Ο Απόστολος Λύτρας με τη σύντροφό του στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια

Ο Απόστολος Λύτρας με τη σύντροφό του στο ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια / Φωτογραφία NDP

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο μνημόσυνο 

 

