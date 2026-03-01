«Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο» - Διαψεύδει η Λευκωσία

Τι ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Μ. Βρετανίας

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Ajit Solanki)
«Aναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο» σύμφωνα με το δελτίο / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Κύπρο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι.
  • Η Λευκωσία διέψευσε τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη απειλής για την Κύπρο.
  • Ο Χίλι ανέφερε ότι οι πύραυλοι δεν έπληξαν το νησί αλλά κατέληξαν στο Μπαχρέιν.
  • Ο επικεφαλής του ιρανικού συμβουλίου ασφαλείας απείλησε με πλήγματα κατά ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και τον Κόλπο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να στοχεύει με πυραύλους και την Κύπρο.

Ιράν: Νεκρός ο Χαμενεΐ & η οικογένειά του - Τριήμερο εθνικό πένθος στη χώρα

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κινήθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται σημαντικές βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας. Aυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα χτυπούν οι Ιρανοί για αντίποινα», δήλωσε ο Τζον Χίλι.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πύραυλοι δεν έπληξαν το νησί αλλά φέρεται να κατέληξαν στο Μπαχρέιν.

Ο Χίλι, που μίλησε στο BBC, επανέλαβε ότι οι βρετανικές δυνάμεις συμμετέχουν αποκλειστικά σε «αμυντικές» επιχειρήσεις με πολεμικά αεροσκάφη από το Κατάρ και τη βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο. 

Τι απαντά η Κύπρος

Από την πλευρά της, η Λευκωσία διέψευσε τους ισχυρισμούς του Βρετανού υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ουδέποτε υπήρξε ένδειξη απειλής για τη χώρα. 

«Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρα Χ.

 

 

Ιράν: Απειλές για πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ        

Ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί υποσχέθηκε ότι θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με μια δύναμη που δε θα έχει προηγούμενο, μετά την επίθεση των δύο χωρών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που κόστισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

«Χθες, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, προκαλώντας ζημιές. Σήμερα, θα τους πλήξουμε με μια δύναμη που δεν έχουν ξαναγνωρίσει», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί σε μήνυμα που δημοσιοποίησε στο X, χρησιμοποιώντας τη μεγαλογράμματη γραφή που είναι προσφιλής στον Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ιράν: Στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και τον Κόλπο

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν και σε χώρες του Κόλπου, σε απάντηση στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού εδάφους τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. 

«Πριν μερικά λεπτά οι πιλότοι των αεροπορικών δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βομβάρδισαν με επιτυχία αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ στη διάρκεια επιχειρήσεων πολλών φάσεων», ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός. 

Στο μεταξύ το κρατικό πρακτορείο του Ομάν μετέδωσε ότι το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ επλήγη από δύο drones με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αλλοδαπός εργάτης.  

Εξάλλου τα συντρίμμια από ένα άλλο drone έπεσαν κοντά σε μια περιοχή όπου υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή να σημειωθούν υλικές ζημιές, πρόσθεσε. 

Από την πλευρά της η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. 

 

