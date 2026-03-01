Αποθέωση Akyla στη Σερβία - Βίντεο από την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό

Βίντεο για την εμφάνιση του Akyla στον εθνικό τελικό της Σερβίας από το Breakfast@Star

Ο Akylas ταξίδεψε στο Βελιγράδι, όπου παρουσίασε χθες, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ζωντανά στη σκηνή του Εθνικού Τελικού της Σερβίας το τραγούδι του, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision τραγούδησε το «Ferto», πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές, ενώ η αστείρευτη ενέργειά του συνεπήρε το κοινό, που ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδες κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε το συγκρότημα Lavina με το τραγούδι «Kraj mene», οι οποίοι θα ταξιδέψουν τον Μάιο στη Βιέννη, διεκδικώντας μια καλή θέση για τη Σερβία στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Το «Ferto» σημειώνει τεράστια επιτυχία από την πρώτη κιόλας μέρα κυκλοφορίας του. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. streams στο Spotify και βρίσκεται στη λίστα Top 50 του Spotify Ελλάδας, στο Top 20 του Shazam Ελλάδας και στο Top 5 της Apple Music Ελλάδας.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Group Company, και έχει αγαπηθεί από το κοινό τόσο λόγω της μουσικής του ιδιαιτερότητας όσο και λόγω του μηνύματος που περνά. Τους στίχους υπογράφουν ο ίδιος και ο Ορφέας Νόνης, ενώ τη μουσική οι Papatanice, Akylas και TEO.x3.

Το «Ferto» αναφέρεται στην απληστία και στη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, σε μια κοινωνία που καλλιεργεί την αίσθηση πως τίποτα δεν είναι αρκετό. Ο ήρωας προσπαθεί να ξεχωρίσει το όνειρο από την ανάγκη να καλύψει τα κενά της παιδικής στέρησης. Το τραγούδι, βιωματικό για τους δημιουργούς του, είναι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, πρόσφεραν αγάπη και ελπίδα, αλλά και στα παιδιά που παλεύουν να ανταποδώσουν. Τελικά, αποτελεί μια ιστορία για την απληστία και τον καταναλωτισμό, αλλά και για την ευγνωμοσύνη και την αξία όσων ήδη έχουμε.