Akylas: Για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα με τον Φωκά Ευαγγελίνο - Πού πήγαν;

Σε εστιατόριο στη Νέα Επίδαυρο βρέθηκε ο Ακύλας την Καθαρά Δευτέρα, παρέα με τον Φωκά Ευαγγελινό κι άλλους φίλους τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Γκρόσι στο Breakfast@Star, αρχικά ο τραγουδιστής που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision πήγε κάπως καμουφλαρισμένος στην αρχή για να μην τον καταλάβει ο κόσμος.

Η δημοσιογράφος μίλησε με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου: «Φαίνεται ότι ήδη έχει κερδίσει τον κόσμο. Ο Ακύλας έχει τεράστια αποδοχή από τον κόσμο. Ενώ στην αρχή εμφανίστηκε και δεν τον γνώριζε ο κόσμος, δηλαδή είχε έρθει, θα το έλεγα, κάπως καμουφλαρισμένος. Φόραγε σκουφί, φόραγε γυαλιά... αλλά γρήγορα κατάλαβαν γύρω ποιος είναι. Κατάλαβαν μέχρι κι από τον δρόμο οι περαστικοί ότι κάθεται ο Ακύλας κάπου στο μαγαζί και γρήγορα επικράτησε μια αναστάτωση. Εμείς τον γνωρίζαμε ότι θα έρθει προφανώς, μας είχαν ενημερώσει... Ο κύριος Φωκάς που είναι αγαπητός φίλος και πελάτης... και μετά άρχισε και επικρατούσε ένας χαμός. Σηκώνονταν όλοι να πάνε στον Ακύλα, να βγάλουν φωτογραφία».

«Φαίνεται ότι έχει κερδίσει την αποδοχή του κόσμου και μικρών και μεγάλων. Η αντίδρασή του θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ ευγενική. Ήταν δεκτικός, δεν είχε καθόλου σνομπ συμπεριφορά. Αυτό δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα του», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, Κωνσταντίνος Βελελέκος.

Όπως αποκάλυψε, εκτός από τον τραγουδιστή που φορούσε κίτρινο σκουφάκι και τον γνωστό χορογράφο, ήταν κι άλλα δύο άτομα στην παρέα τους.

