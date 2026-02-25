MasterChef: «Οι καλοί παίκτες παίζουνε! Tι rotation και κουραφέξαλα!»

Ο Γιώργος δεν καταλαβαίνει το σκεπτικό του Τάσου

STAR.GR
Media
Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του MasterChef/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ομαδική δοκιμασία στο MasterChef 10 πραγματοποιείται απόψε με δύο μπριγάδες.
  • Οι αρχηγοί Τάσος (Κόκκινοι) και Γιώργος (Μπλε) έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην επιλογή παικτών.
  • Ο Τάσος υποστηρίζει το rotation για να συμμετάσχουν όλοι, ενώ ο Γιώργος το θεωρεί κουραφέξαλα.
  • Οι παίκτες θα ετοιμάσουν πιάτα που θα αναδείξουν την ελληνική παράδοση και γεύση.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς τονίζει την ανάγκη να ταξιδέψει η ελληνική κουζίνα.

Η στιγμή της ομαδικής δοκιμασίας στο MasterChef 10 φτάνει απόψε. Οι δύο μπριγάδες θα μονομαχήσουν στην κουζίνα. Μαγειρεύουν μόνο οι παίκτες που διαλέγουν οι αρχηγοί της κάθε ομάδας.

MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;

Ωστόσο, όταν οι κριτές ρώτησαν το σκεπτικό του Τάσου (Αρχηγός Κόκκινων) πίσω από την επιλογή παικτών, ο Γιώργος (Αρχηγός Μπλε) έγινε έξαλλος.

Δύο αρχηγοί, δύο εντελώς διαφορετικά σκεπτικά

«Θέλω να υπάρχει rotation ώστε να δώσουν όλοι αυτό που μπορούν» είπε ο Τάσος.

MASTERCHEF

«Εμένα μου φαίνονται αυτά κουραφέξαλα ρε... Όχι ρε φίλε, πρέπει... οι καλοί παίκτες παίζουνε. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε rotation, τι να κάνουμε; Να 'ρθουν όλοι να δουν; Να τους πάρουμε μια πάστα ρε φίλε, ξέρω γω» είπε έξαλλος ο Γιώργος.

MASTERCHEF

Απόψε, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να ετοιμάσουν πιάτα που θα κάνουν ανθρώπους από μακρινή χώρα του πλανήτη να γευτούν την «ελληνική παράδοση και γεύση».

masterchef

«Θα πρέπει η ελληνική κουζίνα να ταξιδέψει!» ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο τρέιλερ.

