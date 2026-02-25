MasterChef: «Οι καλοί παίκτες παίζουνε! Tι rotation και κουραφέξαλα!»

Η στιγμή της ομαδικής δοκιμασίας στο MasterChef 10 φτάνει απόψε. Οι δύο μπριγάδες θα μονομαχήσουν στην κουζίνα. Μαγειρεύουν μόνο οι παίκτες που διαλέγουν οι αρχηγοί της κάθε ομάδας.

Ωστόσο, όταν οι κριτές ρώτησαν το σκεπτικό του Τάσου (Αρχηγός Κόκκινων) πίσω από την επιλογή παικτών, ο Γιώργος (Αρχηγός Μπλε) έγινε έξαλλος.

Δύο αρχηγοί, δύο εντελώς διαφορετικά σκεπτικά

«Θέλω να υπάρχει rotation ώστε να δώσουν όλοι αυτό που μπορούν» είπε ο Τάσος.

«Εμένα μου φαίνονται αυτά κουραφέξαλα ρε... Όχι ρε φίλε, πρέπει... οι καλοί παίκτες παίζουνε. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε rotation, τι να κάνουμε; Να 'ρθουν όλοι να δουν; Να τους πάρουμε μια πάστα ρε φίλε, ξέρω γω» είπε έξαλλος ο Γιώργος.

Απόψε, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να ετοιμάσουν πιάτα που θα κάνουν ανθρώπους από μακρινή χώρα του πλανήτη να γευτούν την «ελληνική παράδοση και γεύση».

«Θα πρέπει η ελληνική κουζίνα να ταξιδέψει!» ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο τρέιλερ.