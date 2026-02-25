MasterChef: «Οι καλοί παίκτες παίζουνε! Tι rotation και κουραφέξαλα!»

Η στιγμή της ομαδικής δοκιμασίας στο MasterChef 10 φτάνει απόψε. Οι δύο μπριγάδες θα μονομαχήσουν στην κουζίνα. Μαγειρεύουν μόνο οι παίκτες που διαλέγουν οι αρχηγοί της κάθε ομάδας.
MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;
Ωστόσο, όταν οι κριτές ρώτησαν το σκεπτικό του Τάσου (Αρχηγός Κόκκινων) πίσω από την επιλογή παικτών, ο Γιώργος (Αρχηγός Μπλε) έγινε έξαλλος.
Δύο αρχηγοί, δύο εντελώς διαφορετικά σκεπτικά
«Θέλω να υπάρχει rotation ώστε να δώσουν όλοι αυτό που μπορούν» είπε ο Τάσος.
«Εμένα μου φαίνονται αυτά κουραφέξαλα ρε... Όχι ρε φίλε, πρέπει... οι καλοί παίκτες παίζουνε. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε rotation, τι να κάνουμε; Να 'ρθουν όλοι να δουν; Να τους πάρουμε μια πάστα ρε φίλε, ξέρω γω» είπε έξαλλος ο Γιώργος.
Απόψε, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να ετοιμάσουν πιάτα που θα κάνουν ανθρώπους από μακρινή χώρα του πλανήτη να γευτούν την «ελληνική παράδοση και γεύση».
