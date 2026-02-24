MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;

Οι εκπλήξεις δε σταματούν στο MasterChef μετά την αποχώρηση του Γιώργου, με τους διαγωνιζόμενους να μένουν πλέον 12 και τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει κατακόρυφα. Το νέο επεισόδιο φέρνει ανατροπές, καθώς η αρχηγία της κόκκινης μπριγάδας μπαίνει στο στόχαστρο και οι μονομαχίες διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Πρόκληση στον αρχηγό από τον Κωνσταντίνο

Ο Τάσος, ως αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, ανέλαβε να διαμορφώσει τα ζευγάρια των μαγειρικών αναμετρήσεων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήθελε να κρατήσει τις ίδιες δυάδες, αλλά να δημιουργήσει δυνατά «μπάτλ» ώστε όλοι να δώσουν το 100%.

MasterChef: Ο Τάσος ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας

Ωστόσο, πριν καν ξεκινήσουν οι μονομαχίες, οι κριτές υπενθύμισαν πως ο αρχηγός μπορεί να χάσει τη θέση του μόνο με δύο τρόπους: είτε αν παραιτηθεί είτε αν τον προκαλέσει κάποιος και ηττηθεί στη μεταξύ τους μαγειρική μονομαχία. Αν ο διεκδικητής κερδίσει, γίνεται αυτόματα αρχηγός. Αν χάσει, φοράει μαύρη ποδιά και είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος προκάλεσε τον αρχηγό Τάσο

Την ανατροπή έκανε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι θέλει να προκαλέσει τον Τάσο. Όπως εξήγησε, έχει εκφράσει ξανά την επιθυμία να αναλάβει την αρχηγία και θεώρησε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. «Θέλω τουλάχιστον μία φορά να είμαι αρχηγός», ανέφερε, τονίζοντας πως προτιμά να ρισκάρει άμεσα, παρά να βρεθούν άλλοι συμπαίκτες σε δύσκολη θέση.

Από την πλευρά του, ο Τάσος έδειξε ψύχραιμος και έτοιμος για τη μάχη, επισημαίνοντας πως στόχος του είναι ο τελικός και ότι για να φτάσει εκεί πρέπει διαρκώς να διεκδικεί τη θέση του στο παιχνίδι. «Θέλω να κερδίσω τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως θα δώσει το 100% για να διατηρήσει την κονκάρδα.

Τα ζευγάρια στην κόκκινη μπριγάδα

Μετά την πρόκληση, διαμορφώθηκαν τα υπόλοιπα ζευγάρια:

Φωτεινούλα – Ανδρέας

Φίλιπ – Νίκος

Κουρμουλάκης – Μενεξιά

Πάνος – Γιάννης

Γιώργος - Χρήστος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναμέτρηση Φίλιπ και Νίκου, οι οποίοι διατηρούν φιλική σχέση εκτός κουζίνας. Και οι δύο δήλωσαν πως, παρά τον ανταγωνισμό, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να παρουσιάσουν νόστιμα πιάτα.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή ανάμεσα στον Πάνο και τον Γιάννη, με τον πρώτο να εξηγεί πως νιώθει αδυναμία στον συμπαίκτη του, καθώς του θυμίζει τον αδερφό του τόσο στο όνομα όσο και στον χαρακτήρα.

