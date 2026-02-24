MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;

Πώς διαμορφώθηκαν οι ομάδες;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 23:04 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η λευκή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις
24.02.26 , 22:52 Viral το μαϊμουδάκι που βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι
24.02.26 , 22:34 Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου
24.02.26 , 21:44 Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
24.02.26 , 21:39 Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν κάνει χρήση της διάταξης για συνεπιμέλεια παιδιών
24.02.26 , 21:36 Jennifer Lopez: Γιορτάζει τα 18α γενέθλια των διδύμων της με ένα βίντεο
24.02.26 , 21:35 MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;
24.02.26 , 21:26 Με Τεστ Δημιουργικότητας ξεκινά η εβδομάδα για την κόκκινη μπριγάδα
24.02.26 , 21:12 Αίγιο: Γονείς επιτέθηκαν στον 46χρονο που πυροβόλησε τα παιδιά
24.02.26 , 21:11 Ίλιον: Διασώστης το έριξε στο τραγούδι ενώ κλήθηκε για μεταφορά ασθενούς
24.02.26 , 20:57 Brad Pitt: Από την Ύδρα, για γυρίσματα στη Νέα Μάκρη
24.02.26 , 20:37 Πώς τα φράγματα της Βουλγαρίας πλημμύρισαν τον ποταμό Έβρο
24.02.26 , 20:20 Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο
24.02.26 , 20:07 Απόψε το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του Κογκρέσου
24.02.26 , 20:01 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη
Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
Ρέα Τουτουνζή: «Το ποτό ήταν η καθημερινότητά μου»
Βιολάντα: Πέταξαν χαρταετό για τη μαμά τους - «Να φτάσει ψηλά»
Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη
Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μετά την αποχώρηση του Γιώργου, οι διαγωνιζόμενοι στο MasterChef μειώθηκαν στους 12.
  • Ο Τάσος αναλαμβάνει την αρχηγία της κόκκινης μπριγάδας και δημιουργεί νέα ζευγάρια για τις μονομαχίες.
  • Ο Κωνσταντίνος προκαλεί τον Τάσο για την αρχηγία, θέλοντας να ρισκάρει και να κερδίσει τη θέση.
  • Οι κριτές επισημαίνουν ότι ο αρχηγός μπορεί να χάσει τη θέση του μόνο αν ηττηθεί σε μονομαχία.
  • Δημιουργούνται ενδιαφέροντα ζευγάρια, όπως Φίλιπ - Νίκος και Πάνος - Γιάννης, με φιλικές σχέσεις εκτός κουζίνας.

Οι εκπλήξεις δε σταματούν στο MasterChef μετά την αποχώρηση του Γιώργου, με τους διαγωνιζόμενους να μένουν πλέον 12 και τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει κατακόρυφα. Το νέο επεισόδιο φέρνει ανατροπές, καθώς η αρχηγία της κόκκινης μπριγάδας μπαίνει στο στόχαστρο και οι μονομαχίες διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Πρόκληση στον αρχηγό από τον Κωνσταντίνο

Ο Τάσος, ως αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, ανέλαβε να διαμορφώσει τα ζευγάρια των μαγειρικών αναμετρήσεων, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήθελε να κρατήσει τις ίδιες δυάδες, αλλά να δημιουργήσει δυνατά «μπάτλ» ώστε όλοι να δώσουν το 100%.

MasterChef: Ο Τάσος ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας

MasterChef: Ο Τάσος ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας

Ωστόσο, πριν καν ξεκινήσουν οι μονομαχίες, οι κριτές υπενθύμισαν πως ο αρχηγός μπορεί να χάσει τη θέση του μόνο με δύο τρόπους: είτε αν παραιτηθεί είτε αν τον προκαλέσει κάποιος και ηττηθεί στη μεταξύ τους μαγειρική μονομαχία. Αν ο διεκδικητής κερδίσει, γίνεται αυτόματα αρχηγός. Αν χάσει, φοράει μαύρη ποδιά και είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος προκάλεσε τον αρχηγό Τάσο

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος προκάλεσε τον αρχηγό Τάσο

Την ανατροπή έκανε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι θέλει να προκαλέσει τον Τάσο. Όπως εξήγησε, έχει εκφράσει ξανά την επιθυμία να αναλάβει την αρχηγία και θεώρησε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. «Θέλω τουλάχιστον μία φορά να είμαι αρχηγός», ανέφερε, τονίζοντας πως προτιμά να ρισκάρει άμεσα, παρά να βρεθούν άλλοι συμπαίκτες σε δύσκολη θέση.

Από την πλευρά του, ο Τάσος έδειξε ψύχραιμος και έτοιμος για τη μάχη, επισημαίνοντας πως στόχος του είναι ο τελικός και ότι για να φτάσει εκεί πρέπει διαρκώς να διεκδικεί τη θέση του στο παιχνίδι. «Θέλω να κερδίσω τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως θα δώσει το 100% για να διατηρήσει την κονκάρδα.

Τα ζευγάρια στην κόκκινη μπριγάδα

Μετά την πρόκληση, διαμορφώθηκαν τα υπόλοιπα ζευγάρια:

Φωτεινούλα – Ανδρέας

Φίλιπ – Νίκος

Κουρμουλάκης – Μενεξιά

Πάνος – Γιάννης

Γιώργος - Χρήστος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναμέτρηση Φίλιπ και Νίκου, οι οποίοι διατηρούν φιλική σχέση εκτός κουζίνας. Και οι δύο δήλωσαν πως, παρά τον ανταγωνισμό, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να παρουσιάσουν νόστιμα πιάτα.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή ανάμεσα στον Πάνο και τον Γιάννη, με τον πρώτο να εξηγεί πως νιώθει αδυναμία στον συμπαίκτη του, καθώς του θυμίζει τον αδερφό του τόσο στο όνομα όσο και στον χαρακτήρα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF ΤΑΣΟΣ
 |
MASTERCHEF ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top