Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη

Έμεινε χωρίς σπίτι και ζει στο αυτοκίνητο με τη σύντροφό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης συγκρούεται με τη Ρογδάκη για τα Christofle
24.02.26 , 18:09 Σία Κοσιώνη: Με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους πέταξαν χαρταετό
24.02.26 , 18:05 Hyundai: Έφτιαξε ρομποτικό γιλέκο για τους αγρότες
24.02.26 , 18:00 Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια
24.02.26 , 17:35 «Κόκκινος συναγερμός» στον Έβρο ως την Παρασκευή λόγω κινδύνου πλημμυρών
24.02.26 , 17:30 Μητσοτάκης: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα τέλη Μαρτίου
24.02.26 , 17:06 Ρέα Τουτουνζή: «Το ποτό ήταν η καθημερινότητά μου»
24.02.26 , 17:00 Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη
24.02.26 , 16:56 Στο Ισραήλ μετά τη Σούδα το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Τζέραλντ Φορντ»
24.02.26 , 16:10 Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
24.02.26 , 16:03 ΚLOSTI: Καλωσόρισε την άνοιξη με ένα υπέροχο Μαρτάκι!
24.02.26 , 15:49 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ
24.02.26 , 15:39 Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
24.02.26 , 15:33 Μαρία Αντουλινάκη: «Είμαι σε δύσκολη φάση γιατί έχασα τη μητέρα μου»
24.02.26 , 15:25 Μαρίνα Καλογήρου: Το «Αν», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κι η Μαρία Καβογιάννη
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (24/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μαρίνος, που εξαφανίστηκε από τα Χανιά, βρέθηκε στο Ηράκλειο σε σοβαρή κατάσταση.
  • Ζούσε με τη σύντροφό του σε αυτοκίνητο για 35 ημέρες μετά την απώλεια του σπιτιού τους λόγω οικονομικών προβλημάτων.
  • Έχει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα που τον εμποδίζουν να εργαστεί και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση εργασίας.
  • Ο Δήμος Χανίων προσέφερε φιλοξενία, αλλά ο Μαρίνος την απέρριψε, ζητώντας μια μόνιμη λύση στέγασης.
  • Η στεγαστική κρίση στην Κρήτη καθιστά δύσκολη την εύρεση προσιτής κατοικίας.

Η ιστορία του Μαρίνου συγκινεί και παρουσιάζει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας. Έγινε γνωστός πριν από λίγες ημέρες, όταν εκδόθηκε Silver Alert για την εξαφάνισή του από τα Χανιά. Τρεις ημέρες αργότερα εντοπίστηκε στο Ηράκλειο, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Η περιπέτειά του, ωστόσο, είχε ξεκινήσει εβδομάδες πριν.

Γλυφάδα: Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου βρέθηκε ο 26χρονος που αγνοούταν

Το αμάξι όπου διαμένει ο μαρίνος

Για 13 χρόνια ο Μαρίνος ζούσε με τη σύντροφό του, Βασιλική, σε σπίτι στα Χανιά. Εργαζόταν σε εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων και σε αγροτικές δουλειές, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Όμως ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα ανέτρεψε τα πάντα. Φραγμένες αρτηρίες, πρόβλημα στην καρωτίδα, αλλά και βουβωνοκήλη, είναι τα προβλήματα υγείας του που τον αποτρέπουν από την εργασία. Όπως ο ίδιος περιγράφει, όταν οι εργοδότες πληροφορούνταν το πρόβλημα υγείας του, δίσταζαν να τον προσλάβουν. Το οικονομικό αδιέξοδο δεν άργησε να έρθει. Το ζευγάρι έμεινε δίχως σπίτι και εδώ και περίπου 35 ημέρες μένει στο αυτοκίνητο, στην περιοχή πίσω από το μοναστήρι της Χρυσοπηγής, κοντά στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου.

«Δεν ζητάω παλάτια», λέει ο Μαρίνος. «Ένα δωμάτιο 3x3, ένα γκαράζ, να μπορώ να μπω μέσα και να μην είμαι στη βροχή».

Ο Μαρίνος ζωντανά στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Τι λέει ο Δήμος Χανίων για την υπόθεση

Η εκπομπή επικοινώνησε με τον Δήμο Χανίων. Η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος γνωρίζει την υπόθεση και έχει προτείνει στο ζευγάρι τη φιλοξενία σε καταφύγιο, πρόταση που – σύμφωνα με τα λεγόμενά της – δεν έγινε αποδεκτή από τον ίδιο τον Μαρίνο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξεύρεσης κατοικίας.

Ωστόσο, η στεγαστική κρίση στην Κρήτη είναι έντονη. Πρόσφατα, για κατοικία μόλις 17 τετραγωνικών μέτρων ζητήθηκαν 500 ευρώ ενοίκιο – ποσό απαγορευτικό για έναν άνθρωπο που λαμβάνει επίδομα 330 ευρώ τον μήνα και καλείται να καλύψει και ιατρικές ανάγκες.

Ο Μαρίνος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί ελεημοσύνη, αλλά μια ευκαιρία. «Να το πληρώσω», τονίζει. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΜΑΡΙΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top