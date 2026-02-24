Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη

Η ιστορία του Μαρίνου συγκινεί και παρουσιάζει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας. Έγινε γνωστός πριν από λίγες ημέρες, όταν εκδόθηκε Silver Alert για την εξαφάνισή του από τα Χανιά. Τρεις ημέρες αργότερα εντοπίστηκε στο Ηράκλειο, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Η περιπέτειά του, ωστόσο, είχε ξεκινήσει εβδομάδες πριν.

Για 13 χρόνια ο Μαρίνος ζούσε με τη σύντροφό του, Βασιλική, σε σπίτι στα Χανιά. Εργαζόταν σε εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων και σε αγροτικές δουλειές, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Όμως ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα ανέτρεψε τα πάντα. Φραγμένες αρτηρίες, πρόβλημα στην καρωτίδα, αλλά και βουβωνοκήλη, είναι τα προβλήματα υγείας του που τον αποτρέπουν από την εργασία. Όπως ο ίδιος περιγράφει, όταν οι εργοδότες πληροφορούνταν το πρόβλημα υγείας του, δίσταζαν να τον προσλάβουν. Το οικονομικό αδιέξοδο δεν άργησε να έρθει. Το ζευγάρι έμεινε δίχως σπίτι και εδώ και περίπου 35 ημέρες μένει στο αυτοκίνητο, στην περιοχή πίσω από το μοναστήρι της Χρυσοπηγής, κοντά στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου.

«Δεν ζητάω παλάτια», λέει ο Μαρίνος. «Ένα δωμάτιο 3x3, ένα γκαράζ, να μπορώ να μπω μέσα και να μην είμαι στη βροχή».

Τι λέει ο Δήμος Χανίων για την υπόθεση

Η εκπομπή επικοινώνησε με τον Δήμο Χανίων. Η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος γνωρίζει την υπόθεση και έχει προτείνει στο ζευγάρι τη φιλοξενία σε καταφύγιο, πρόταση που – σύμφωνα με τα λεγόμενά της – δεν έγινε αποδεκτή από τον ίδιο τον Μαρίνο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξεύρεσης κατοικίας.

Ωστόσο, η στεγαστική κρίση στην Κρήτη είναι έντονη. Πρόσφατα, για κατοικία μόλις 17 τετραγωνικών μέτρων ζητήθηκαν 500 ευρώ ενοίκιο – ποσό απαγορευτικό για έναν άνθρωπο που λαμβάνει επίδομα 330 ευρώ τον μήνα και καλείται να καλύψει και ιατρικές ανάγκες.

Ο Μαρίνος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί ελεημοσύνη, αλλά μια ευκαιρία. «Να το πληρώσω», τονίζει.