Με πυρηνικό Αρμαγεδώνα απειλούν Πούτιν και Μεντβέντεφ

«Νόμιμοι στόχοι η Ουκρανία, η Γαλλία και η Βρετανία»

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: newpost.gr AP Photo
Ρωσία πυρηνικά όπλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε για πυρηνικό χτύπημα εναντίον Ουκρανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Η Ρωσία θεωρεί νόμιμο το πυρηνικό χτύπημα αν οι δύο χώρες προμηθεύσουν πυρηνικές δυνατότητες στην Ουκρανία.
  • Οι δηλώσεις του Μεντβέντεφ αλλάζουν ριζικά την κατάσταση στην αντιπαράθεση με τη Δύση.
  • Η Ρωσία αναφέρει σχέδια μεταφοράς πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία.
  • Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και τεταμένη.

Ένα νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση της Μόσχας με τη Δύση ανοίγουν οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας προειδοποίησε ανοιχτά ότι ένα πυρηνικό χτύπημα εναντίον στόχων στην Ουκρανία, αλλά και σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, θα θεωρούνταν «νόμιμο και δικαιολογημένο», εφόσον το Παρίσι και το Λονδίνο προμηθεύσουν το Κίεβο με πυρηνικές δυνατότητες.

Σχολιάζοντας τις αναφορές της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας περί τέτοιων σχεδίων από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, ο Μεντβέντεφ τόνισε: «Αυτή η πληροφορία αλλάζει ριζικά την κατάσταση. Πρόκειται για άμεση μεταφορά πυρηνικών όπλων σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

ΠΥΡΗΝΙΚΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ
 |
NEWPOST
