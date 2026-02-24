Με πυρηνικό Αρμαγεδώνα απειλούν Πούτιν και Μεντβέντεφ

Ένα νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση της Μόσχας με τη Δύση ανοίγουν οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας προειδοποίησε ανοιχτά ότι ένα πυρηνικό χτύπημα εναντίον στόχων στην Ουκρανία, αλλά και σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, θα θεωρούνταν «νόμιμο και δικαιολογημένο», εφόσον το Παρίσι και το Λονδίνο προμηθεύσουν το Κίεβο με πυρηνικές δυνατότητες.

Σχολιάζοντας τις αναφορές της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας περί τέτοιων σχεδίων από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, ο Μεντβέντεφ τόνισε: «Αυτή η πληροφορία αλλάζει ριζικά την κατάσταση. Πρόκειται για άμεση μεταφορά πυρηνικών όπλων σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο».

