Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 13:24 Kυψέλη: Τι Λέει Η Μητέρα Του Κοριτσιού ΑμΕΑ Για Την Επίθεση
24.02.26 , 13:03 ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
24.02.26 , 12:59 Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!
24.02.26 , 12:16 Νέα έρευνα προειδοποιεί: Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών
24.02.26 , 12:14 Robert Carradine: Αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών ο γνωστός ηθοποιός
24.02.26 , 11:56 Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
24.02.26 , 11:51 Νηστεύεις; Φτιάξε αυτή την πεντανόστιμη πίτσα
24.02.26 , 11:43 Stylianos: Η δυναμική pop μπαλάντα “You&I” κυκλοφορεί!
24.02.26 , 11:35 Γιόζεφ Πιλάτες: Το ασθενικό παιδί με ελληνικές ρίζες που εφηύρε τις πιλάτες
24.02.26 , 11:28 Αννα Ζηρδέλη: Η αποκάλυψη της δημοσιογράφου για τον Κώστα Τσουρό
24.02.26 , 11:21 Η Ιωάννα Τούνη απαντά στους haters: «Λογικά είμαι κακό πρότυπο»
24.02.26 , 11:19 MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας
24.02.26 , 11:10 Γονική παροχή: Τι ισχύει με το αφορολόγητο
24.02.26 , 11:08 Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στο Block 33!
24.02.26 , 10:58 Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για την πιο απαιτητική εβδομάδα του Φεβρουαρίου λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς.
  • Η ανάδρομη πορεία του Ερμή ξεκινάει, προκαλώντας εκρηκτικές καταστάσεις, ειδικά με την όψη Άρη-Ουρανού.
  • Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από τις 7 Μαρτίου.
  • Η περίοδος από τώρα έως τις 6 Μαρτίου θα είναι δύσκολη, με έντονες δονήσεις σε πολλά επίπεδα.
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει ότι θα υπάρξουν σημαντικά γεγονότα στην επικαιρότητα.

Η Άση Μπήλιου έκανε το πρωί της Τρίτης 24/2 τις αστρολογικές της προβλέψεις για τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου, οι οποίες θα είναι πιο απαιτητικές λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Αρχικά, η γνωστή αστρολόγος προειδοποίησε τους τηλεθεατές του Breakfast@Star: «Τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και η πιο, θα το βάλω σε εισαγωγικά, φαρμακερή. Ξεκινάει ο ανάδρομος Ερμής, είναι η πρώτη του, έτσι για τη χρονιά, ανάδρομη φαινομενικά πορεία. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουμε μία όψη αρκετά εκρηκτική, του Άρη με τον Ουρανό, το τετράγωνο. Γενικότερα, όσο πλησιάζουμε προς τις αρχές Μαρτίου, το κλίμα γίνεται κάθε μέρα και λίγο πιο έντονο».

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Στη συνέχεια, τόνισε πως η κατάσταση θα βελτιωθεί από τις 7 Μαρτίου: «Ο Μάρτιος δε θα είναι έτσι, δηλαδή καμία σχέση. Από τώρα όμως και πρακτικά από μεθαύριο και μετά, και μέχρι χοντρικά στις 6 Μαρτίου, αυτό είναι, ας πούμε, και το πιο απαιτητικό διάστημα. Και σε επίπεδο επικαιρότητας, δηλαδή έχουν να δουν τα ματάκια μας πάλι πολλά. Υπάρχουν έντονες δονήσεις σε πολλά επίπεδα», κατέληξε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή του Star.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top