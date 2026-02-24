Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου

Η Άση Μπήλιου έκανε το πρωί της Τρίτης 24/2 τις αστρολογικές της προβλέψεις για τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου, οι οποίες θα είναι πιο απαιτητικές λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθείς.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Αρχικά, η γνωστή αστρολόγος προειδοποίησε τους τηλεθεατές του Breakfast@Star: «Τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και η πιο, θα το βάλω σε εισαγωγικά, φαρμακερή. Ξεκινάει ο ανάδρομος Ερμής, είναι η πρώτη του, έτσι για τη χρονιά, ανάδρομη φαινομενικά πορεία. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουμε μία όψη αρκετά εκρηκτική, του Άρη με τον Ουρανό, το τετράγωνο. Γενικότερα, όσο πλησιάζουμε προς τις αρχές Μαρτίου, το κλίμα γίνεται κάθε μέρα και λίγο πιο έντονο».

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Στη συνέχεια, τόνισε πως η κατάσταση θα βελτιωθεί από τις 7 Μαρτίου: «Ο Μάρτιος δε θα είναι έτσι, δηλαδή καμία σχέση. Από τώρα όμως και πρακτικά από μεθαύριο και μετά, και μέχρι χοντρικά στις 6 Μαρτίου, αυτό είναι, ας πούμε, και το πιο απαιτητικό διάστημα. Και σε επίπεδο επικαιρότητας, δηλαδή έχουν να δουν τα ματάκια μας πάλι πολλά. Υπάρχουν έντονες δονήσεις σε πολλά επίπεδα», κατέληξε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή του Star.

