Stylianos: Η δυναμική pop μπαλάντα “You&I” κυκλοφορεί!

To “You & I” μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα

Η δυναμική pop μπαλάντα με την οποία διαγωνίστηκε o Stylianos στο φετινό Sing for Greece με τίτλο “You & I” κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός ερμηνεύει ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και ρομαντισμό, το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. O Stylianos υπογράφει τους στίχους του τραγουδιού και τη μουσική μαζί με τον Adam Wu.

To “You & I” μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, την πίστη σε αυτά τα δύο, και είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες!

Δείτε την ανάρτησή του από τη Minos EMI, A Universal Music Company:

Βρείτε το: https://Stylianos.lnk.to/YouAndI

