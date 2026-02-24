Νέα έρευνα προειδοποιεί: Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών

Πόσες επικίνδυνες για την υγεία ουσίες προσδιόρισαν οι ερευνητές

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Βλάπτουν την υγεία τα extensions; / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεκάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες σε πρόσθετα μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που κατασκευάζονται από ανθρώπινη τρίχα, εντόπισε νέα μελέτη και προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους για την υγείαπου σχετίζονται με αυτή τη, σε μεγάλο βαθμό, μη ρυθμισμένη κατηγορία προϊόντων ομορφιάς.

Κοιμάστε αργά τη νύχτα; Έρευνα έδειξε τι σημαίνει αυτό για την υγεία σας

Τα extensions κατασκευάζονται από συνθετικές ίνες ή υλικά βιολογικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης τρίχας, και συχνά υποβάλλονται σε χημική επεξεργασία ώστε να είναι ανθεκτικά στη φωτιά, αδιάβροχα ή αντιμικροβιακά.

Στη μελέτη του ερευνητικού ινστιτούτου «Silent Spring», που είναι εξειδικευμένο στην αναζήτηση των συνδέσεων μεταξύ των χημικών ουσιών και της υγείας, εντοπίστηκαν ουσίες, οι οποίες συνδέονται με τον καρκίνο και άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία.

Δεκάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες σε πρόσθετα μαλλιών, εντόπισε νέα μελέτη και προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Δεκάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες σε πρόσθετα μαλλιών, εντόπισε νέα μελέτη και προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Hair extensions VS υγεία: Τι έδειξε πρόσφατη έρευνα 

Οι ερευνητές αγόρασαν 43 δημοφιλή προϊόντα extensions μαλλιών από το διαδίκτυο και από καταστήματα ειδών ομορφιάς. Κατηγοριοποίησαν τα προϊόντα ανά τύπο τρίχας: συνθετικά ή βιολογικά (κυρίως ανθρώπινη τρίχα ή ίνες μεταξιού). Δεκαεννιά από τα συνθετικά δείγματα ανέφεραν ότι έχουν επιβραδυντικά φλόγας, τρία ότι ήταν ανθεκτικά στο νερό, εννιά ανθεκτικά στη θερμότητα και τρία είχαν ετικέτα ότι δεν περιείχαν τοξικά ή PVC.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές αναζήτησαν στα δείγματα ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών. Η ομάδα ανίχνευσε πάνω από 900 χημικές υπογραφές, καταγράφοντας τόσο γνωστές όσο και άγνωστες ουσίες. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε λογισμικό μηχανικής μάθησης για να προσδιορίσει και να κατηγοριοποιήσει αυτές τις χημικές ουσίες. Τελικά, προσδιόρισε 169 χημικές ουσίες σε εννιά κύριες δομικές κατηγορίες.

Αυτές είναι οι 10 top τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες

Η ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας «Environment & Health», αποκάλυψε δεκάδες επικίνδυνες ουσίες που έχουν συνδεθεί με καρκίνο, ορμονικές διαταραχές, αναπτυξιακά προβλήματα και επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονταν επιβραδυντικά φλόγας, φθαλικές ενώσεις, φυτοφάρμακα, στυρένιο και τετραχλωροαιθάνιο.

Όλα τα δείγματα, εκτός από δύο που χαρακτηρίζονταν «μη τοξικά», περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Σαράντα οκτώ χημικές ουσίες εμφανίστηκαν σε σημαντικούς καταλόγους κινδύνου, μεταξύ των οποίων δώδεκα αναφέρονται στον νόμο για την έκθεση σε χημικές ουσίες «Πρόταση 65 της Καλιφόρνιας», ότι συνδέονται με πρόκληση καρκίνου, γενετικών ανωμαλιών ή βλάβης στο αναπαραγωγικό σύστημα. Σε 36 δείγματα βρέθηκαν 17 χημικές ουσίες που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Σχεδόν το 10% των δειγμάτων περιείχε τοξικές οργανοκασσιτερικές ενώσεις, ορισμένες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια υγείας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την παγκόσμια αγορά extensions να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028 και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγούνται των παγκόσμιων εισαγωγών, «τα ευρήματα αυτά καθιστούν σαφές ότι απαιτείται ισχυρότερη εποπτεία για την προστασία των καταναλωτών και για να υποχρεωθούν οι εταιρείες να επενδύσουν σε ασφαλέστερα προϊόντα», επισημαίνει η επικεφαλής της μελέτης, Ελίσια Φράνκλιν, ερευνήτρια στο Silent Spring Institute.

Πάντως η δυναμική για αλλαγές στη νομοθεσία στις ΗΠΑ ενισχύεται. Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέθεσε πρόσφατα νομοσχέδιο που θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές συνθετικών πλεξούδων και extensions να δηλώνουν όλα τα συστατικά. Στο Νιου Τζέρσεϊ προωθείται επίσης νομοσχέδιο που θα απαγορεύει επιβλαβείς χημικές ουσίες από τα συνθετικά προϊόντα μαλλιών. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το πακέτο νομοθετικών προτάσεων «Safer Beauty Bill», που κατατέθηκε πέρυσι στο Κογκρέσο, περιλαμβάνει διάταξη που θα αναθέτει στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) την αρμοδιότητα ρύθμισης της ασφάλειας των συνθετικών πλεξούδων και extensions.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

