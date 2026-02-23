Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Καθαρά Δευτέρα στην αγκαλιά του γιου της η Ιωάννα Τούνη

Η φετινή Καθαρά Δευτέρα είχε… αέρα χαράς για την Ιωάννα Τούνη και τον μικρό Πάρη!

Η επιχειρηματίας - influencer βρέθηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, έτοιμη για… απογείωση – κυριολεκτικά, καθώς πέταξαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χαρταετό με τον Στέφανο Μεντενζή.

«Και πέρυσι και φέτος πετάμε χαρταετό με τον θείο!», έγραψε στα stories της.

Ο Πάρης τρελάθηκε από χαρά, τρέχοντας πάνω-κάτω και κοιτώντας με θαυμασμό τον χαρταετό να χορεύει στον αέρα, ενώ η μαμά του και ο θείος του έδιναν τον ρυθμό της μέρας με γέλια, τρέξιμο και παιχνίδι.

Η Ιωάννα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της βλέποντας πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο μικρός της θησαυρός.

Μετά το πέταγμα του χαρταετού, η παρέα απόλαυσε ένα γεύμα γεμάτο σαρακοστιανές λιχουδιές, γελώντας και μοιράζοντας στιγμές αγάπης.

Στο πλευρό της Ιωάννας ήταν και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Παρότι το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο επόμενο βήμα της συγκατοίκησης, φαίνεται πως βρίσκει πάντα τρόπους να περνά δημιουργικό και ποιοτικό χρόνο μαζί. Ανάμεσα σε ταξίδια και ρομαντικές αποδράσεις.

Πριν από λίγες μέρες ο Δημήτρης ανέλαβε ρόλο… σεφ, ετοιμάζοντας ένα ιδιαίτερο δείπνο για την αγαπημένη του: σεβίτσε λαβράκι. Η κουζίνα μετατράπηκε σε γαστρονομικό σκηνικό, με την Ιωάννα να καταγράφει στιγμιότυπα και να τα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το τελευταίο διάστημα, η Ιωάννα Τούνη δείχνει πιο ανοιχτή στο να μοιράζεται στιγμές από τη σχέση της στα social media. Μετά και το πρόσφατο ταξίδι τους στη Σαουδική Αραβία, οι κοινές τους εμφανίσεις γίνονται ολοένα και συχνότερες, με το κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον.

Στιγμιότυπα από την παρεΐστικη ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη