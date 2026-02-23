Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Χαρταετοί και γέλια με τον Πάρη και την παρέα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.02.26 , 23:37 MasterChef: Ποιος ξεχώρισε στο σημερινό Mystery Box;
23.02.26 , 22:49 MasterChef: Πέτρος ή Γιώργος; Ποιος έφτιαξε ένα εξαιρετικό πιάτο;
23.02.26 , 22:48 Τουρκοβούνια: Έπεσε από ύψος έξι μέτρων ενώ πετούσε χαρταετό
23.02.26 , 22:16 Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
23.02.26 , 22:06 MasterChef: Το ιδιαίτερο Mystery Box που περίμενε την μπλε μπριγάδα!
23.02.26 , 21:38 «Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!
23.02.26 , 21:17 Υπόθεση Έπσταϊν: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον
23.02.26 , 20:37 Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
23.02.26 , 20:20 Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»
23.02.26 , 19:33 Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
23.02.26 , 18:45 MINI Aceman SE: Κατέκτησε το Τόκιο
23.02.26 , 18:26 Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του
23.02.26 , 18:11 Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
23.02.26 , 17:50 Πλασματικά έτη: Πότε συμφέρει η εξαγορά
23.02.26 , 17:10 Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο. Έκανα πέντε επεμβάσεις»
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Καθαρά Δευτέρα στην αγκαλιά του γιου της η Ιωάννα Τούνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη και ο γιος της Πάρης γιόρτασαν την Καθαρά Δευτέρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, πετώντας χαρταετό με τον θείο Στέφανο.
  • Ο Πάρης ενθουσιάστηκε με την εμπειρία, ενώ η Ιωάννα εξέφρασε τη συγκίνησή της για την ταχεία ανάπτυξή του.
  • Μετά το πέταγμα του χαρταετού, η παρέα απόλαυσε σαρακοστιανές λιχουδιές και στιγμές αγάπης.
  • Ο σύντροφος της Ιωάννας, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ετοίμασε ένα ιδιαίτερο δείπνο για εκείνη.
  • Η Ιωάννα δείχνει πιο ανοιχτή στη δημοσίευση στιγμών από τη σχέση της στα social media.

Η φετινή Καθαρά Δευτέρα είχε… αέρα χαράς για την Ιωάννα Τούνη και τον μικρό Πάρη!

Η επιχειρηματίας - influencer βρέθηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, έτοιμη για… απογείωση – κυριολεκτικά, καθώς πέταξαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χαρταετό με τον Στέφανο Μεντενζή. 

«Και πέρυσι και φέτος πετάμε χαρταετό με τον θείο!», έγραψε στα stories της.

Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της

Ο Πάρης τρελάθηκε από χαρά, τρέχοντας πάνω-κάτω και κοιτώντας με θαυμασμό τον χαρταετό να χορεύει στον αέρα, ενώ η μαμά του και ο θείος του έδιναν τον ρυθμό της μέρας με γέλια, τρέξιμο και παιχνίδι.

Η Ιωάννα δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της βλέποντας πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο μικρός της θησαυρός.

Μετά το πέταγμα του χαρταετού, η παρέα απόλαυσε ένα γεύμα γεμάτο σαρακοστιανές λιχουδιές, γελώντας και μοιράζοντας στιγμές αγάπης.

Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»

Στο πλευρό της Ιωάννας ήταν και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Παρότι το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο επόμενο βήμα της συγκατοίκησης, φαίνεται πως βρίσκει πάντα τρόπους να περνά δημιουργικό και ποιοτικό χρόνο μαζί. Ανάμεσα σε ταξίδια και ρομαντικές αποδράσεις.

Πριν από λίγες μέρες ο Δημήτρης ανέλαβε ρόλο… σεφ, ετοιμάζοντας ένα ιδιαίτερο δείπνο για την αγαπημένη του: σεβίτσε λαβράκι. Η κουζίνα μετατράπηκε σε γαστρονομικό σκηνικό, με την Ιωάννα να καταγράφει στιγμιότυπα και να τα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το τελευταίο διάστημα, η Ιωάννα Τούνη δείχνει πιο ανοιχτή στο να μοιράζεται στιγμές από τη σχέση της στα social media. Μετά και το πρόσφατο ταξίδι τους στη Σαουδική Αραβία, οι κοινές τους εμφανίσεις γίνονται ολοένα και συχνότερες, με το κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον.

Στιγμιότυπα από την παρεΐστικη ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη

Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top