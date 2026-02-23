Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο. Έκανα πέντε επεμβάσεις»

Η συγκλονιστική αποκάλυψη του αγαπημένου ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.02.26 , 19:33 Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
23.02.26 , 18:45 MINI Aceman SE: Κατέκτησε το Τόκιο
23.02.26 , 18:26 Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του
23.02.26 , 18:11 Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
23.02.26 , 17:50 Πλασματικά έτη: Πότε συμφέρει η εξαγορά
23.02.26 , 17:10 Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο. Έκανα πέντε επεμβάσεις»
23.02.26 , 16:49 Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο «USS Gerald R. Ford»
23.02.26 , 16:08 Αίγιο: Εξιτήριο για τον 15χρονο που τραυματίστηκε από σκάγια
23.02.26 , 15:50 Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης
23.02.26 , 15:48 Κυψέλη: Aστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια
23.02.26 , 14:42 Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων
23.02.26 , 14:22 Μαρίκα Νίνου: O έρωτας με τον Τσιτσάνη και ο ξυλοδαρμός από την Μπέλλου
23.02.26 , 12:34 BAFTA 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις και οι νικητές των βρετανικών βραβείων
23.02.26 , 11:19 Masterchef: Tο αποψινό επεισόδιο αφιερωμένο στις κουζίνες όλου του κόσμου
23.02.26 , 10:51 Πατρινό Καρναβάλι: Εντυπωσιακή τελετή λήξης & καύση του βασιλιά Καρνάβαλου
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H εξομολόγηση για τη διάγνωση με καρκίνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Λουδάρος ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, αν και όχι σοβαρό, και αυτό τον ταρακούνησε.
  • Η διάγνωση προήλθε από βιοψία ενός φαινομενικά ασήμαντου σπυριού.
  • Υποβλήθηκε σε πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί ο καρκίνος από το δέρμα του.
  • Οι γιατροί τον καθησύχασαν, λέγοντας ότι η κατάσταση δεν είναι επικίνδυνη και δεν χρειάστηκε συμπληρωματική θεραπεία.
  • Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε να εκτιμά περισσότερο τη ζωή και να ζει με ευγνωμοσύνη.

Ο Αντώνης Λουδάρος προχώρησε σε μια αποκάλυψη που αιφνιδίασε τους πάντες στο πλατό της εκπομπής Buongiorno, καθώς μίλησε για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε πριν λίγα χρόνια.

«Βλέπω πια τη ζωή διαφορετικά… Στον κορωνοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός για να με βοηθήσει να δω το φως», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Διαγνώστηκα με καρκίνο. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ».

Αντώνης Λουδάρος: «Στα 12 ένιωθα πως είμαι ένας γέρος 90 χρόνων»

Ο Αντώνης Λουδάρος διαγνώστηκε με καρκίνο

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από κάτι φαινομενικά ασήμαντο: «Είχα πάει να βγάλω ένα σαν σπυράκι, το στείλαμε για βιοψία και είδαμε ότι είναι καρκίνος…». Ο ίδιος παραδέχτηκε πως στην αρχή φοβήθηκε, ωστόσο η στάση των γιατρών τον καθησύχασε: «Φοβήθηκα στην αρχή. Με ξεφόβισαν οι γιατροί. Μου είπαν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και αντιμετωπίζεται».

Ηθοποιός :«Το θέατρο με έσωσε από περίεργους δρόμους με καταχρήσεις»

Η περιπέτεια αυτή διήρκεσε αρκετούς μήνες, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις: «Έκανα πέντε επεμβάσεις γιατί ήταν στο δέρμα και έπρεπε να καθαριστεί. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δε χρειάστηκε να ακολουθήσει κάποια συμπληρωματική θεραπεία και ότι η κατάστασή του δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή του.

Ο Αντώνης Λουδάρος εξήγησε και τον λόγο που επέλεξε να μιλήσει τώρα δημόσια για αυτό: «Δεν το είχα πει ποτέ. Τι να πεις; Πρέπει να είσαι και έτοιμος για να το πεις».

Κλείνοντας, στάθηκε στο μάθημα που του άφησε αυτή η εμπειρία: «Το μάθημα από όλο αυτό είναι να χαίρομαι τη ζωή. Δεν ευχαριστιόμουν με τίποτα… Υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή», υπογραμμίζοντας πως πλέον αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και επίγνωση.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top