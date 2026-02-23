Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων

Υπό τον φόβο νέου κύματος αναταραχών και βίαιων επεισοδίων βρίσκεται το Μεξικό, μετά τη δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ ναρκωτικών Νέα Γενιά Χαλίσκο (CJNG - Cartel Jalisco Nueva Generación), Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Τα σχολεία έκλεισαν σε αρκετές μεξικανικές πολιτείες και οι ΗΠΑ προέτρεψαν όσους Αμερικανούς βρίσκονται σε αρκετές περιοχές του Μεξικού «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας».

Η προειδοποίηση αφορά αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών, όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες United Airlines, Southwest Airlines και Alaska Airlines, καθώς οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing Airlines ανακοίνωσαν την ακύρωση πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο. Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, όπως ανέφεραν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Χθες, μετά τον θάνατο του Οσεγκέρα, τα μέλη του καρτέλ απάντησαν με βία σε όλη τη χώρα, μπλοκάροντας δρόμους και πυρπολώντας οχήματα.

Σκηνές χάους στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών/ AP Photo/Alejandra Leyva

Η πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ προέτρεψε για ηρεμία και οι αρχές ανακοίνωσαν αργά την Κυριακή ότι είχαν εκκαθαρίσει τα περισσότερα από τα περισσότερα από 250 οδοφράγματα των καρτέλ σε 20 πολιτείες.

Μεξικό: Ποιος ήταν ο «βαρόνος» ναρκωτικών

Ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ήταν ο επικεφαλής ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εγκληματικά δίκτυα στο Μεξικό, διαβόητος για τη διακίνηση φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 60χρονος πρώην αστυνομικός ήταν ο σκιώδης αρχηγός του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG). Κατάφερνε επί χρόνια να διαφεύγει της σύλληψης.

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes was a feared Mexican drug lord and the leader of a ruthless cartel accused of masterminding efforts to push fentanyl into the United States. https://t.co/g93WhLfLL8 pic.twitter.com/RPHN1CA7gG — CNN (@CNN) February 23, 2026

Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στην πολιτεία καταγωγής του, το Χαλίσκο, καθώς ο μεξικανικός στρατός προσπαθούσε να τον συλλάβει.

Ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στο Μεξικό, τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 15 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του αρχηγού του καρτέλ

Μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών συνέβαλε στην επιχείρηση, κατά την οποία ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο».

Η Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC), στην οποία συμμετέχουν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκροτήθηκε επισήμως τον προηγούμενο μήνα με στόχο την χαρτογράφηση δικτύων καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η JIATF-CC στις μεξικανικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως η επιχείρηση διεξήχθη από τις ένοπλες δυνάμεις του Μεξικού.

Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε – χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην JIATF-CC – ότι οι ΗΠΑ συνέταξαν λεπτομερή φάκελο με πληροφορίες για τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα και τον διαβίβασαν στο Μεξικό. Διευκρίνισε πως ο «Ελ Μέντσο» ήταν πολύ ψηλά – αν όχι στην κορυφή – της λίστας με τους «στόχους» των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στόχο την αιχμαλώτισή του στην πολιτεία Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού.

Μεξικό: Tα μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα μετά τον θάνατο του αρχηγού τους/ AP Photo/Alejandra Leyva

Το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού γνωστοποίησε πως οι αρχές των ΗΠΑ συνέβαλαν στην επιχείρηση παρέχοντας «πληροφορίες», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Κυβερνητικοί κύκλοι στο Μεξικό ανέφεραν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη από τις μεξικανικές αρχές, χωρίς ενεργή ανάμειξη αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.