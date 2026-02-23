Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων

Βίαια επεισόδια από μέλη του καρτέλ μετά τον θάνατο του αρχηγού, Ελ Μέντσο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.02.26 , 16:08 Αίγιο: Απολογείται αύριο ο 46χρονος που πυροβόλησε εναντίον ανηλίκων
23.02.26 , 15:50 Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης
23.02.26 , 15:48 Κυψέλη: Aστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια
23.02.26 , 14:42 Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων
23.02.26 , 14:22 Μαρίκα Νίνου: O έρωτας με τον Τσιτσάνη και ο ξυλοδαρμός από την Μπέλλου
23.02.26 , 12:34 BAFTA 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις και οι νικητές των βρετανικών βραβείων
23.02.26 , 11:19 Masterchef: Tο αποψινό επεισόδιο αφιερωμένο στις κουζίνες όλου του κόσμου
23.02.26 , 10:51 Πατρινό Καρναβάλι: Εντυπωσιακή τελετή λήξης & καύση του βασιλιά Καρνάβαλου
23.02.26 , 10:10 Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα είναι ανοιχτά και πώς θα λειτουργήσουν
23.02.26 , 09:56 Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο
23.02.26 , 09:20 Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Στα 50 εκατοστά το χιόνι- Απαγόρευση κυκλοφορίας
23.02.26 , 09:07 Audi Q5: Σκληρές διαδρομές στις Άλπεις
23.02.26 , 09:03 Καθαρά Δευτέρα: Γιατί τρώμε λαγάνα και πετάμε χαρταετό;
23.02.26 , 08:51 Με ηλιοφάνεια τα Κούλουμα - Oι εκδηλώσεις στους δήμους της Αθήνας
23.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Φεβρουαρίου
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων
Κυψέλη: Aστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Μεξικό: Βίαια επεισόδια μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών, Ελ Μέντσο/ βίντεο ΑΡ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ ναρκωτικών Νέα Γενιά, Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, προκαλεί αναταραχές στο Μεξικό.
  • Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών.
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποιεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.
  • Ο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ήταν επικηρυγμένος με 15 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ.
  • Η επιχείρηση σύλληψης του Οσεγκέρα σχεδιάστηκε από τις μεξικανικές αρχές με υποστήριξη πληροφοριών από τις ΗΠΑ.

Υπό τον φόβο νέου κύματος αναταραχών και βίαιων επεισοδίων βρίσκεται το Μεξικό, μετά τη δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ ναρκωτικών Νέα Γενιά Χαλίσκο (CJNG - Cartel Jalisco Nueva Generación), Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Μεξικό: Ο στρατός σκότωσε πανίσχυρο «βαρόνο» ναρκωτικών - Χάος και ταραχές

Τα σχολεία έκλεισαν σε αρκετές μεξικανικές πολιτείες και οι ΗΠΑ προέτρεψαν όσους Αμερικανούς βρίσκονται σε αρκετές περιοχές του Μεξικού «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας».

Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων

Η προειδοποίηση αφορά αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προορισμών, όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες United Airlines, Southwest Airlines και Alaska Airlines, καθώς οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing Airlines ανακοίνωσαν την ακύρωση πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο. Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, όπως ανέφεραν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Χθες, μετά τον θάνατο του Οσεγκέρα, τα μέλη του καρτέλ απάντησαν με βία σε όλη τη χώρα, μπλοκάροντας δρόμους και πυρπολώντας οχήματα.

Σκηνές χάους στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών/ AP Photo/Alejandra Leyva

Σκηνές χάους στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών/ AP Photo/Alejandra Leyva

Η πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ προέτρεψε για ηρεμία και οι αρχές ανακοίνωσαν αργά την Κυριακή ότι είχαν εκκαθαρίσει τα περισσότερα από τα περισσότερα από 250 οδοφράγματα των καρτέλ σε 20 πολιτείες. 

Μεξικό: Ποιος ήταν ο «βαρόνος» ναρκωτικών

Ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ήταν ο επικεφαλής ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εγκληματικά δίκτυα στο Μεξικό, διαβόητος για τη διακίνηση φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 60χρονος πρώην αστυνομικός ήταν ο σκιώδης αρχηγός του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG). Κατάφερνε επί χρόνια να διαφεύγει της σύλληψης.

Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στην πολιτεία καταγωγής του, το Χαλίσκο, καθώς ο μεξικανικός στρατός προσπαθούσε να τον συλλάβει. 

Ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους άνδρες στο Μεξικό, τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 15 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του αρχηγού του καρτέλ

Μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών συνέβαλε στην επιχείρηση, κατά την οποία ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο».

Σκηνές χάους στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών/ AP Photo/Alejandra Leyva

Σκηνές χάους στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών/ AP Photo/Alejandra Leyva

Η Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC), στην οποία συμμετέχουν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκροτήθηκε επισήμως τον προηγούμενο μήνα με στόχο την χαρτογράφηση δικτύων καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η JIATF-CC στις μεξικανικές αρχές, υπογραμμίζοντας πως η επιχείρηση διεξήχθη από τις ένοπλες δυνάμεις του Μεξικού.

Σκηνές χάους στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών/ AP Photo/Alejandra Leyva

Σκηνές χάους στο Μεξικό μετά τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ ναρκωτικών/ AP Photo/Alejandra Leyva

Αμερικανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε – χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην JIATF-CC – ότι οι ΗΠΑ συνέταξαν λεπτομερή φάκελο με πληροφορίες για τον Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα και τον διαβίβασαν στο Μεξικό. Διευκρίνισε πως ο «Ελ Μέντσο» ήταν πολύ ψηλά – αν όχι στην κορυφή – της λίστας με τους «στόχους» των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στόχο την αιχμαλώτισή του στην πολιτεία Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού. 

Μεξικό: Tα μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα μετά τον θάνατο του αρχηγού τους/ AP Photo/Alejandra Leyva

Μεξικό: Tα μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα μετά τον θάνατο του αρχηγού τους/ AP Photo/Alejandra Leyva

Το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού γνωστοποίησε πως οι αρχές των ΗΠΑ συνέβαλαν στην επιχείρηση παρέχοντας «πληροφορίες», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Κυβερνητικοί κύκλοι στο Μεξικό ανέφεραν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη από τις μεξικανικές αρχές, χωρίς ενεργή ανάμειξη αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΞΙΚΟ
 |
ΚΑΡΤΕΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 |
ΒΑΡΟΝΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΧΑΟΣ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top