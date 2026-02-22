Χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση πανίσχυρου βαρόνου των ναρκωτικών

Ο στρατός σκότωσε τον Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό ως «Ελ Μέντσο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.02.26 , 22:55 Ισορροπώντας κέρδος και προστασία παικτών στη βιομηχανία στοιχηματισμού
22.02.26 , 22:29 Χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση πανίσχυρου βαρόνου των ναρκωτικών
22.02.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 22/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.100.000 ευρώ
22.02.26 , 21:37 Αίγιο: «Πήγε να μου σκοτώσει το παιδί»- Το δύσκολο χειρουργείο του 15χρονου
22.02.26 , 20:34 Κυψέλη: H στιγμή που η μητέρα πιάνει τον επίδοξο βιαστή στο σπίτι της
22.02.26 , 20:25 Αυτός είναι ο 21χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων στο Μαρ α Λάγκο
22.02.26 , 19:38 Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα
22.02.26 , 18:54 BMW ALPINA: Τι συμβολίζει το νέο σήμα
22.02.26 , 18:19 Άγριος ξυλοδαρμός σε περίπτερο στη Γαστούνη- Είχαν πιάσει ανήλικο να κλέβει
22.02.26 , 17:53 Μεσογειακή Διατροφή: Το μυστικό της μακροζωίας και της ευεξίας
22.02.26 , 17:11 Συγκλονίζει στο Star o άνδρας που δέχθηκε επίθεση λύκου στο Τατόι
22.02.26 , 16:59 Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
22.02.26 , 16:20 Μαρ α Λάγκο: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο που πήγε να μπει στο θέρετρο Τραμπ
22.02.26 , 16:04 Καθαρά Δευτέρα: H πρόγνωση Κολυδά - Η ιδανική ώρα για το πέταγμα χαρταετού
22.02.26 , 15:34 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 23/02/2026 - 01/03/2026
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες και βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε τον βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό ως «Ελ Μέντσο», αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν.
  • Ο Οσεγκέρα ήταν ένας από τους πιο καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, με αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.
  • Ο θάνατός του θεωρείται σοβαρό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών, μετά τη σύλληψη του «Ελ Τσάπο» και του «Μάγιο».
  • Αντιδρώντας στην επιχείρηση, ένοπλοι άνδρες προκάλεσαν αποκλεισμούς δρόμων στην Πολιτεία Χαλίσκο και τη γειτονική Μιτσοακάν.
  • Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρέτισε τον θάνατο του Οσεγκέρα ως σημαντική εξέλιξη για τη Λατινική Αμερική.

Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε σήμερα τον πανίσχυρο βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», τον αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG, «Νέα Γενιά του Χαλίσκο»), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα πολλών τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του. Ο θάνατός του θεωρείται ένα από τα σκληρότερα πλήγματα στη διακίνηση ναρκωτικών, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπο» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα, που κρατούνται σε αμερικανικές φυλακές. 

Μεξικό: Συνελήφθη ο Έλληνας καταζητούμενος «Greken»

Ο θάνατος του Οσεγκέρα ανακοινώθηκε από τις εφημερίδες El Universal και Reforma, καθώς και από το τηλεοπτικό κανάλι Televisa. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο «Ελ Μέντσο» υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του, έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση.

Νωρίτερα, ένοπλοι άνδρες απέκλεισαν με αυτοκίνητα και φορτηγά, τα οποία πυρπόλησαν, πολλούς οδικούς άξονες στην Πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, αντιδρώντας σε μια επιχείρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στην περιοχή. Οι αποκλεισμοί των δρόμων επεκτάθηκαν και στη γειτονική Πολιτεία Μιτσοακάν, όπου  δρα το καρτέλ του Οσεγκέρα.

Χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση πανίσχυρου βαρόνου των ναρκωτικών

Το «Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν» σχηματίστηκε το 2009 και εξελίχθηκε σε ένα από τα βιαιότερα καρτέλ του Μεξικού, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» και το κατηγορεί για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φεντανύλης. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάντοου χαιρέτισε τον θάνατο του Οσεγκέρα σε μια στρατιωτική επιχείρηση, λέγοντας  ότι πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη για το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο». 

«Παρακολουθώ τις σκηνές βίας από το Μεξικό με μεγάλη θλίψη και ανησυχία», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΞΙΚΟ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 |
ΚΑΡΤΕΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top