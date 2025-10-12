Μεξικό: Συνελήφθη ο Έλληνας καταζητούμενος «Greken»

Ο Μιχάλης Τενέζος εμπλέκεται στον πιο αιματηρό πόλεμο συμμοριών στη Σουηδία

Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα χέρια των μεξικανικών αρχών έπεσε ο Έλληνας μαφιόζος με το προσωνύμιο «Greken», ο οποίος ήταν ένας από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο. 

Ο 27χρονος Μιχάλης Τενέζος εντοπίστηκε στο Κανκούν νωρίς το πρωί της Παρασκευής και συνελήφθη μετά από κοινή επιχείρηση των αρχών του Μεξικού, της Interpol και της Europol. 

 

 

Η δράστη του συνδέεται με τη σουηδική εγκληματική ομάδα «Ντάλεν», η οποία έκανε εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

Ο «Greken» έχει καταδικαστεί στη Σουηδία για οπλοκατοχή και ναρκωτικά, ενώ έχει εμπλακεί σε μερικές από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις συμμοριών στη χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, θεωρείται ένας από τους πλέον επικίνδυνους ανθρώπους του ευρωπαϊκού υπόκοσμου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Μεξικό κρυβόταν με τη βοήθεια ενός δικτύου που χρησιμοποιούσε πολυτελή ακίνητα στο Κανκούν για να μεταφέρει μαύρο χρήμα από τη Βόρεια Ευρώπη. 

«Ο Έλληνας ήταν πηγή βίας στην Ευρώπη και βασικός παράγοντας για ξέπλυμα χρήματος στο Μεξικό», δήλωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη επίσης ο Τόμας Αλεχάντρο Κιμπρέρα Ρομέρο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο υπεύθυνος υλικοτεχνικής υποστήριξης και οικονομικών του εγκληματικού δικτύου.

Οι αρχές κατάσχεσαν ναρκωτικά, έγγραφα και εξοπλισμό επικοινωνίας, ενώ όπως αποδείχθηκε η δράση του δικτύου επεκτεινόταν μέχρι τη χερσόνησο Γιουκατάν. 

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα χρησιμοποιούσε εταιρείες - βιτρίνα στον τομέα των ακινήτων για να νομιμοποιήσει εκατομμύρια δολάρια. 

Ποιος είναι ο «Greken» και τι είναι το δίκτυο Ντάλεν;

Ο «Greken» γεννήθηκε στη Στοκχόλμη και γρήγορα ανέβηκε στις τάξεις του Dalennätverket, ενός εγκληματικού δικτύου με έδρα τις περιοχές Dalen και Skarpnäck, νότια της σουηδικής πρωτεύουσας. 

Η ομάδα του χαρακτηρίζεται από την Interpol ως μία από τις πιο βίαιες στη Βόρεια Ευρώπη, με παραρτήματα στην Ισπανία, την Ολλανδία και τώρα στο Μεξικό.

Τα τελευταία χρόνια, το δίκτυο Dalen επέκτεινε την επιρροή του στις αγορές κοκαΐνης και όπλων υψηλού διαμετρήματος, εκμεταλλευόμενο τις μεξικανικές τουριστικές υποδομές για τις οικονομικές του δραστηριότητες.

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Μεξικού ανέφερε ότι η Σουηδία θα ζητήσει την έκδοση του Τενέζου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
