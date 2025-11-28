Μενίδι: «Η μητέρα μου ήθελε να αποβάλω και με χτυπούσε συνέχεια»

Η 14χρονη είχε τυλίξει το έμβρυο σε εφημερίδα και το είχε βάλει σε σακούλα

Ελλαδα
Σοκάρει η υπόθεση της 14χρονης Ρομά, η οποία εμφανίστηκε χθες στο Α.Τ Αχαρνών στο Μενίδι, κρατώντας μια σακούλα, μέσα στην οποία είχε βάλει ένα έμβρυο

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το κορίτσι εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Α.Τ Ασπροπύργου σε άσχημη κατάσταση. Οι αστυνομικοί την είδαν να κρατά μια πλαστική σακούλα και έμειναν εμβόντητοι όταν η κοπέλα την άνοιξε. Μέσα υπήρχε ένα έμβρυο, το οποίο είχε τυλίξει με εφημερίδα. 

Μενίδι: 14χρονη πήγε σε Α.Τ με ένα νεκρό έμβρυο - Τη χτύπησε η μητέρα της

Αφού οι αστυνομικοί ξεπέρασαν το πρώτο σοκ τη συνόδευσαν στον αξιωματικό υπηρεσίας κι εκεί η ανήλικη τους περιέγραψε τι είχε συμβεί. Τότε έκριναν πως έπρεπε να πάει στο Α.Τ Αχαρνών, όπου υπάρχει τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας. 

Όπως φέρεται να κατέθεσε τσακώθηκε με τη μητέρα της, γιατί δεν ενέκρινε τον σύντροφό της και την απόφασή τους να παντρευτούν, αφού ήταν έγκυος. 

Θρίλερ με το νεκρό έμβρυο σε αποχέτευση – To έβαλαν σε ψυγείο

Μενίδι: «Με χτυπύσε στην κοιλιά για να αποβάλω»

Έτσι ισχυρίστηκε ότι την άρπαξε από τα μαλλιά, την πέταξε κάτω στο έδαφος στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπά με μπουνιές και κλοτσιές στην κοιλιά της, με αποτέλεσμα να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε. 

Η 14χρονη φέρεται επίσης να είπε πως από τη στιγμή που έμαθε η μητέρα της ότι είναι έγκυος τη χτυπούσε συνεχώς με σκοπό να την κάνει να χάσει το έμβριο  και να μην προχωρήσει σε γάμο με τον σύντροφό της. 

Θεσσαλονίκη: Εδώ βρέθηκε νεκρό το έμβρυο - Πιθανό το σενάριο της αποβολής

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έμβρυο πρέπει να ήταν 2 – 2,5 μηνών, αλλά αυτό θα το αποφανθεί ο ιατροδικαστής που θα πραγματοποιήσει την νεκροτομή για να διαπιστώσει τα αίτια θανάτου του. 

Η 53χρονη μητέρα της 14χρονης συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ το κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων. 

