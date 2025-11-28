Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ - Νέα ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ

Χωρίς δρομολόγια για τέσσερις ώρες το Σάββατο 29/11

28.11.25 , 12:06 Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ - Νέα ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στάση εργασίας προκήρυξε η ΣΤΑΣΥ για το Σάββατο 29/11 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00. Έτσι οι συρμοί του μετρό, του ΗΣΑΠ και του τραμ «τραβούν» χειρόφρενο για αυτές τις ώρες. 

ΣΤΑΣΥ: Βαριά σιδερένια κιβώτια καταπλάκωσαν τον εργαζόμενο που σκοτώθηκε

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ 

Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον  Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 Στάση Εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!
  • Να παρθούν μέτρα ασφάλειας  και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!
  • Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1  στον  Πειραιά!
  • Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!
  • Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα  ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους .

Η  προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ. 
 
Τα  Διοικητικά Συμβούλια
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 |
ΣΤΑΣΥ
 |
ΜΕΤΡΟ
 |
ΤΡΑΜ
 |
ΗΣΑΠ
