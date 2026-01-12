Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών βρέθηκε ξανά η Ρούλα Πισπιρίγκου, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη της καταδίκη για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, και περίπου έναν χρόνο μετά τη διπλή ισόβια κάθειρξη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Η κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» τη συνάντησε και της απέσπασε αποκλειστική δήλωση.

Κατά τη διάρκεια σύντομης προσέγγισής της από τη δημοσιογράφο Ρούλα Κουσκουρή, η Ρούλα Πισπιρίγκου, εμφανώς αλλαγμένη και με απλανές βλέμμα, αρκέστηκε σε λίγα λόγια, τα πρώτα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώα. Θα δικαιώσω τα παιδιά μου ότι δεν πέθαναν από το χέρι της μαμάς τους. Για εμένα πλέον δεν με νοιάζει».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της Λουκάρεως, μεταγόμενη από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται προσωρινά, καθώς πρόσφατα είχε μεταφερθεί στις φυλακές Θήβας. Ήταν εμφανώς αδυνατισμένη, ντυμένη στα μαύρα, με φόρεμα, παλτό και μπότες. Ανέβηκε στον έκτο όροφο και κάθισε σιωπηλή στο εδώλιο, περιμένοντας την έναρξη της διαδικασίας.

Στο πλευρό της βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της - η μητέρα της, τα αδέλφια της, ο πατριός και ο θείος της - οι οποίοι είχαν να τη δουν από κοντά έξι μήνες. Παρών στην αίθουσα ήταν και ο πρώην σύζυγός της, καθισμένος στις τελευταίες σειρές, χωρίς να υπάρξει καμία οπτική επαφή μεταξύ τους.

Η κατηγορούμενη έχει πλέον νέα συνήγορο υπεράσπισης, τη Βάσω Πανταζή. Ωστόσο, λόγω κωλύματος της ίδιας, ζητήθηκε και τελικά δόθηκε αναβολή της δίκης για τον Σεπτέμβριο του 2026. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση που αφορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη νέα υπεράσπιση, η πλευρά της κατηγορούμενης φέρεται να διαθέτει νέα επιστημονικά στοιχεία, από Έλληνες και ξένους ειδικούς, τα οποία σκοπεύει να καταθέσει στο Εφετείο, επιμένοντας στη θέση ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου ουδέποτε παραδέχθηκε πως έβλαψε τα παιδιά της, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.