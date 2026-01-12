Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση

Τα λόγια της στη Ρούλα Κουσκουρή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 17:20 Κρήτη: «Αποκλείεται Να Είναι Ο Άνδρας Μου Ο Πατέρας Του Παιδιού»
12.01.26 , 17:19 «Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
12.01.26 , 16:56 Κρήτη: Τι Λέει Ο Αδερφός Του 27χρονου Που Έπεσε Σε Χαράδρα
12.01.26 , 16:39 Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις
12.01.26 , 16:31 Wake Up Cinema: Η ταινία “The Fountain” στον κινηματογράφο "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"
12.01.26 , 16:04 Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε
12.01.26 , 16:02 Release Athens 2026: Έρχονται οι Viagra Boys και η Ecca Vandal
12.01.26 , 16:00 Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Mε matchy matchy εμφάνιση στον Ρέμο
12.01.26 , 15:51 Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση
12.01.26 , 15:48 Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»
12.01.26 , 15:15 Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή
12.01.26 , 15:06 Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»
12.01.26 , 14:45 Evangelia: Η ηλικία, η καταγωγή, η προσωπική ζωή και η Eurovision
12.01.26 , 14:44 Cash or Trash: Ο Ζανό Ντάνιας φέρνει στη δημοπρασία γεύση από Απαράδεκτους!
12.01.26 , 14:39 Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (12/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών βρέθηκε ξανά η Ρούλα Πισπιρίγκου, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη της καταδίκη για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, και περίπου έναν χρόνο μετά τη διπλή ισόβια κάθειρξη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Η κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» τη συνάντησε και της απέσπασε αποκλειστική δήλωση. 

Κατά τη διάρκεια σύντομης προσέγγισής της από τη δημοσιογράφο Ρούλα Κουσκουρή, η Ρούλα Πισπιρίγκου, εμφανώς αλλαγμένη και με απλανές βλέμμα, αρκέστηκε σε λίγα λόγια, τα πρώτα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»

Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώα. Θα δικαιώσω τα παιδιά μου ότι δεν πέθαναν από το χέρι της μαμάς τους. Για εμένα πλέον δεν με νοιάζει».

Η δήλωση της Ρούλας Πισπιρίγκου

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της Λουκάρεως, μεταγόμενη από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται προσωρινά, καθώς πρόσφατα είχε μεταφερθεί στις φυλακές Θήβας. Ήταν εμφανώς αδυνατισμένη, ντυμένη στα μαύρα, με φόρεμα, παλτό και μπότες. Ανέβηκε στον έκτο όροφο και κάθισε σιωπηλή στο εδώλιο, περιμένοντας την έναρξη της διαδικασίας.

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα

Στο πλευρό της βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της - η μητέρα της, τα αδέλφια της, ο πατριός και ο θείος της - οι οποίοι είχαν να τη δουν από κοντά έξι μήνες. Παρών στην αίθουσα ήταν και ο πρώην σύζυγός της, καθισμένος στις τελευταίες σειρές, χωρίς να υπάρξει καμία οπτική επαφή μεταξύ τους.

Η κατηγορούμενη έχει πλέον νέα συνήγορο υπεράσπισης, τη Βάσω Πανταζή. Ωστόσο, λόγω κωλύματος της ίδιας, ζητήθηκε και τελικά δόθηκε αναβολή της δίκης για τον Σεπτέμβριο του 2026. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση που αφορά τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη νέα υπεράσπιση, η πλευρά της κατηγορούμενης φέρεται να διαθέτει νέα επιστημονικά στοιχεία, από Έλληνες και ξένους ειδικούς, τα οποία σκοπεύει να καταθέσει στο Εφετείο, επιμένοντας στη θέση ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου ουδέποτε παραδέχθηκε πως έβλαψε τα παιδιά της, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΛΑ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top