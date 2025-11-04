Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»

«Ο λύκος έχει χτυπήσει ζωτικά όργανα», λέει η δικηγόρος της

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Όσα είπε η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για την επιδείνωση της υγείας της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει η υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, μια ασθένεια που προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και τα οστά. 

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα

Η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει, έχει επηρεάσει ζωτικά όργανα και της προκαλεί αφόρητους πόνους, όπως είπε η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, ενώ σε ορατά σημεία του κεφαλιού της έχει χάσει μεγάλο μέρος του τριχωτού, κάτι που είναι εμφανές και στις συγκρατούμενες της και το σωφρονιστικό προσωπικό.

Μάλιστα, σήμερα τα ξημερώματα η καταδικασμένη μητέρα από την Πάτρα μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας της. Όπως τόνισε, η πάθησή της έχει διαγνωστεί επισήμως από δημόσιο νοσοκομείο και δεν πρόκειται για προσχηματική ασθένεια, όπως έχει ακουστεί στο παρελθόν.

«Σήμερα το πρωί ξεμερώματα έλαβα ένα τηλέφωνο από το συγγενικό πρόσωπο, το οποίο της συμπαραστέκεται σε όλο αυτό τον Γολγοθά και με ενημέρωσε ότι υπήρξε έκτακτη μεταγωγή της. Η αδερφή της περνάει και αυτή αυτόν το Γολγοθά. Αυτό το κορίτσι στέκεται βράχος, οφείλω να το πω, σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και μάλιστα χθες το βράδυ, αιφνιδιαστικά, πληροφορήθηκα κι εγώ σαν συνήγορός της ότι ξανά έγινε έκτακτη μεταγωγή της, διότι είχε αφόρητους πόνους. Και φαίνεται ότι η πάθηση από την οποία πάσχει, η οποία είναι διαγνωσμένη από δημόσιο νοσοκομείο για να το ξεκαθαρίσουμε, από το Λαϊκό Νοσοκομείο... Δυστυχώς η εκφυλιστική αυτή αυτοάνοση ασθένεια, ο λύκος από τον οποίο πάσχει, έχει χτυπήσει και ζωτικά όργανα, φαίνεται πια. Έχει πάρα πολλούς φρικτούς πόνους, έχει χάσει σχεδόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το τριχωτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Πανταζή. 

Ραγδαία επιδείνωση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.

Ρούλα Πισπιρίγκου: Επικοινώνησε διαδικτυακά επικοινωνία με την οικογένειά της

Για πρώτη φορά, στα τέλη Οκτωβρίου, επετράπη στην Ρούλα Πισπιρίγκου να επικοινωνήσει μέσω βιντεοκλήσης (Teams) με την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας στην οποία παρευρισκόταν και σωφρονιστικός υπάλληλος, η Πισπιρίγκου φέρεται να συγκινήθηκε έντονα, καθώς είδε ξανά το σπίτι των γονιών της, προσωπικά αντικείμενα και παιχνίδια των παιδιών της.

Η διαδικασία αυτή, όπως προβλέπει ο σωφρονιστικός κώδικας, εφαρμόζεται σε κρατούμενους των οποίων οι συγγενείς ζουν μακριά ή δεν έχουν τη δυνατότητα φυσικής επίσκεψης.

Η επόμενη επικοινωνία της με την οικογένειά της αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Ρούλα Πισπιρίγκου

Η Ρούλα Πισπιρίγκου πάσχει από ερυθηματώδη λύκο που τις προκαλεί αφόρητους πόνους / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi ( Κώστας Τζούμας)

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τον Φεβρουάριο το Εφετείο για τις δολοφονίες των παιδιών της

Όπως έγινε γνωστό, το Εφετείο για τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, με την υπεράσπιση να εξετάζει το ενδεχόμενο συνεκδίκασης των υποθέσεων.

Παράλληλα, συγκροτείται νέα ομάδα Ελλήνων επιστημόνων και ιατροδικαστών, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε, θα συμβάλουν στην τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση της υπερασπιστικής γραμμής.

ΡΟΥΛΑ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
 |
ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ
 |
ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
