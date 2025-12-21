Χιλιάδες άνθρωποι γιόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ

Χιλιάδες άνθρωποι, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο διάσημο μεγαλιθικό μνημείο του Στόουνχεντζ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, για να γιορτάσουν το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μικρότερη ημέρα του χρόνου στο βόρειο ημισφαίριο.

Τουρίστες, παγανιστές και λάτρεις της φύσης ζητωκραύγαζαν και χόρευαν γύρω από το Στόουνχεντζ καθώς ο ήλιος ανέτειλε πάνω από το νεολιθικό μνημείο.

Stonehenge Winter Solstice Celebrations 🙏😍 pic.twitter.com/ZM6lfo1Dd9 — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) December 21, 2025

Πολλοί προσέρχονται στο Στόουνχεντζ κάθε καλοκαίρι και χειμώνα, θεωρώντας το μια πνευματική εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια των δύο ηλιοστασίων, στο Στόουνχεντζ παράγεται ένα μοναδικό φαινόμενο με το φως του Ήλιου. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, την 21η Δεκεμβρίου, ο ήλιος βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του στον ουρανό και το λεγόμενο «μεγάλο τρίλιθο» – ένας οριζόντιος μεγάλιθος που στηρίζεται σε δύο κάθετους – μπορεί να φανεί μέσα από τις νοτιοανατολικές καμάρες του Στόουνχεντζ, με άλλα μέρη της κατασκευής ευθυγραμμισμένα κατά την ανατολή του ηλίου.

Το χειμερινό ηλιοστάσιο εορτάζεται από πολλούς ως εποχή ανανέωσης επειδή μετά την Κυριακή, ο ήλιος αρχίζει να ανεβαίνει ξανά και οι μέρες γίνονται λίγο μεγαλύτερες κάθε μέρα μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Το Στόουνχεντζ είναι ένας κύκλος μεγαλίθων, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις πλέον αποδεκτές αρχαιολογικές εκτιμήσεις ανάμεσα στο 2.500 π.Χ. και το 2.000 π.Χ.

Μέχρι σήμερα οι μελετητές και οι αρχαιολόγοι δεν γνωρίζουν ποιοι ήταν αυτοί που έχτισαν το μεγαλιθικό αυτό μνημείο, με τις θεωρίες να συνθέτουν έναν πραγματικό γρίφο.