Χιλιάδες άνθρωποι γιόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ

Ενυπωσιακές εικόνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.12.25 , 23:59 IQ 160: Ποιανού είναι τελικά το φούτερ;
21.12.25 , 23:55 IQ 160: Η Μουρίκη γεννάει! - «Τα καταφέραμε, Καλατζή!»
21.12.25 , 23:45 IQ 160: Ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης είναι...
21.12.25 , 23:40 Αντιδράσεις για rave πάρτι έξω από εκκλησία στο Γαλάτσι
21.12.25 , 23:36 Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου
21.12.25 , 23:00 IQ 160: Ο Καλατζής ανησυχεί για την Μουρίκη!
21.12.25 , 22:30 To MasterChef επιστρέφει - Έρχεται η 10η επετειακή χρονιά!
21.12.25 , 22:11 Χιλιάδες άνθρωποι γιόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ
21.12.25 , 22:00 IQ 160: Ο Καλατζής παρεμβαίνει στο μάθημα ανώδυνου τοκετού!
21.12.25 , 20:50 Κώστας Ανεστίδης: Όλα είναι νόμιμα, θέλουν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα
21.12.25 , 20:20 Μπλόκα: «Γρίφος» το άνοιγμα των δρόμων τα Χριστούγεννα
21.12.25 , 19:17 MAN: Σε ποιον παραδίδει 3000 λεωφορεία
21.12.25 , 19:06 Απόφαση Λουτσέσκου! Οι δύο παίκτες που θέλει άμεσα στον ΠΑΟΚ
21.12.25 , 18:29 Κηφισιά: Θρασύτατοι ληστές άρπαξαν 180.000 ευρώ κι εξαφανίστηκαν
21.12.25 , 17:45 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ο μπαμπάς μου “έφυγε” σε τροχαίο»
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χιλιάδες άνθρωποι, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο διάσημο μεγαλιθικό μνημείο του Στόουνχεντζ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, για να γιορτάσουν το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μικρότερη ημέρα του χρόνου στο βόρειο ημισφαίριο.

Τουρίστες, παγανιστές και λάτρεις της φύσης ζητωκραύγαζαν και χόρευαν γύρω από το Στόουνχεντζ καθώς ο ήλιος ανέτειλε πάνω από το νεολιθικό μνημείο. 

Πολλοί προσέρχονται στο Στόουνχεντζ κάθε καλοκαίρι και χειμώνα, θεωρώντας το μια πνευματική εμπειρία.

το χειμερινό ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ

το χειμερινό ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ

Κατά τη διάρκεια των δύο ηλιοστασίων, στο Στόουνχεντζ παράγεται ένα μοναδικό φαινόμενο με το φως του Ήλιου. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, την 21η Δεκεμβρίου, ο ήλιος βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του στον ουρανό και το λεγόμενο «μεγάλο τρίλιθο» – ένας οριζόντιος μεγάλιθος που στηρίζεται σε δύο κάθετους – μπορεί να φανεί μέσα από τις νοτιοανατολικές καμάρες του Στόουνχεντζ, με άλλα μέρη της κατασκευής ευθυγραμμισμένα κατά την ανατολή του ηλίου.

Το χειμερινό ηλιοστάσιο εορτάζεται από πολλούς ως εποχή ανανέωσης επειδή μετά την Κυριακή, ο ήλιος αρχίζει να ανεβαίνει ξανά και οι μέρες γίνονται λίγο μεγαλύτερες κάθε μέρα μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Το Στόουνχεντζ είναι ένας κύκλος μεγαλίθων, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις πλέον αποδεκτές αρχαιολογικές εκτιμήσεις ανάμεσα στο 2.500 π.Χ. και το 2.000 π.Χ.

Μέχρι σήμερα οι μελετητές και οι αρχαιολόγοι δεν γνωρίζουν ποιοι ήταν αυτοί που έχτισαν το μεγαλιθικό αυτό μνημείο, με τις θεωρίες να συνθέτουν έναν πραγματικό γρίφο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top