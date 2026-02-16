Μουμούρη για τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ: «Είμαι μέσα, είμαι και έξω»

H Ευαγγελία Μουμούρη ήταν ένα από τα γνωστά πρόσωπα που παρακολούθησε από κοντά τον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Η ηθοποιός μάλιστα, δε δίστασε να τοποθετηθεί σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του εθνικού τελικού, κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η Ευαγγελία Μουμούρη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ star.gr Άμπερ Ντόκου

«Εγώ ήρθα εδώ να στηρίξω τα όνειρα των νέων παιδιών. Ήρθα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τον Πάνο Δήμο, που είναι ο καθηγητής φωνητικής δύο εκ των παιδιών, του Akyla και του Stylianou. Κυρίως, όλων των παιδιών, γιατί νομίζω ότι η Eurovision έχει να κάνει με την ενότητα και με την ειρήνη. Υπάρχουν κάποια θέματα σε σχέση με την ειρήνη και την ενότητα και τα τραγούδια, αλλά παρόλα αυτά εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ», είπε αρχικά στο star.gr και την Αθανασία Βογιάρη.

Η Ευαγγελία Μουμούρη στον ελληνικοό τελικό για τη Eurovision 2026/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι οργανώσεις που βρίσκονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του εθνικού τελικού διαμαρτύρονταν ειρηνικά ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού, λόγω του πολέμου στη Γάζα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του star.gr, οι φωνές και τα συνθήματα ακούγονταν μέχρι μέσα. Οι διαδηλωτές μοίραζαν φυλλάδια και ζητούσαν με πανό και συνθήματα να απομονωθεί το Ισραήλ από τις διοργανώσεις.

Eurovision 2026: Oι διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ βίντεο Breakfast@Star

«Εγώ είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να πω, είναι ότι είμαι και έξω. Θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι της Ευρώπης οφείλουν να έχουν μία θέση. Το τραγούδι είναι μία πολιτική θέση και όταν μιλάμε για ειρήνη μιλάμε για ειρήνη. Δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει πολιτικά, παρόλα αυτά ως άνθρωπος που ζω σε μια κοινωνία, νομίζω ότι κάθε μας πράξη είναι πολιτική», επισήμανε η ηθοποιός.

Η Ευαγγελία Μουμούρη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ star.gr Άμπερ Ντόκου

«Το όνειρό μου θα ήτανε η Ευρώπη να είναι ενωμένη, οι χώρες οι οποίες έχουν πόλεμο να κάτσουν λίγο στην άκρη. […] Θα ήθελα δηλαδή να υπάρχει ένα κοινό, μια κοινή γραμμή γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι το τραγούδι είναι πολιτική πράξη», κατέληξε η Ευαγγελία Μουμούρη.

Από την άλλη, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδειξε να ενοχλείται με αντίστοιχη ερώτηση που έγινε στους παρουσιαστές, μετά το τέλος του ελληνικού τελικού. «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα, παιδιά. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, εδώ, θα μας ρωτήσετε για μας, το τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς εκεί μέσα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Η απάντηση του Γ. Καπουτζίδη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις χώρες έχουν αποσύρει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή τους από τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, μετά την ανακοίνωση της EBU, στις 6 Δεκεμβρίου του 2025, ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει σε αυτόν. Οι χώρες αυτές είναι: η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Ιρλανδία.