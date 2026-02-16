Μουμούρη για τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ: «Είμαι μέσα, είμαι και έξω»

H ενόχληση Καπουτζίδη & οι χώρες που δε θα συμμετέχουν στη Eurovision 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 14:43 Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles
16.02.26 , 14:32 Την ενοχή του πατέρα Αντωνίου και άλλων 4 κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας
16.02.26 , 14:31 Άση Μπήλιου: Η εβδομάδα ξεκινά με νευρικότητα - Έρχεται δυναμικό τριήμερο
16.02.26 , 14:25 Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Δράκος που είχαν καταγγείλει 10 γυναίκες
16.02.26 , 14:20 Αλεξανδρούπολη: Δολοφόνησαν 83χρονο καταδικασμένο για παιδεραστία
16.02.26 , 14:05 Νίκαια: 17χρονος θύμα βιασμού από δύο ανήλικους - Ο ρόλος 15χρονης
16.02.26 , 14:02 Κατερίνα Καινούργιου: «Όλο αυτό έχει να κάνει με προσωπική εμμονή μαζί μου»
16.02.26 , 13:27 Μουμούρη για τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ: «Είμαι μέσα, είμαι και έξω»
16.02.26 , 13:22 Στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου - Με κλάματα έφυγε από τη σκηνή
16.02.26 , 13:19 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
16.02.26 , 13:11 Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα
16.02.26 , 13:03 Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη – Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της
16.02.26 , 13:02 To Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλνι
16.02.26 , 12:48 Ο θρύλος του Τουταγχαμών: Η κατάρα, η σαρκοφάφος και ο μυστηριώδης θάνατος
16.02.26 , 12:34 Καισαριανή: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων – Ταυτοποιήθηκαν δύο
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Oι δηλώσεις της Ευαγγελίας Μουμούρη στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Ευαγγελία Μουμούρη ήταν ένα από τα γνωστά πρόσωπα που παρακολούθησε από κοντά τον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Εθνικός Τελικός: Δίχασαν κοινό κι επιτροπές Good Job Nicky & Marseaux

Η ηθοποιός μάλιστα, δε δίστασε να τοποθετηθεί σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του εθνικού τελικού, κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η Ευαγγελία Μουμούρη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/  star.gr Άμπερ Ντόκου

Η Ευαγγελία Μουμούρη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/  star.gr Άμπερ Ντόκου

«Εγώ ήρθα εδώ να στηρίξω τα όνειρα των νέων παιδιών. Ήρθα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τον Πάνο Δήμο, που είναι ο καθηγητής φωνητικής δύο εκ των παιδιών, του Akyla και του Stylianou. Κυρίως, όλων των παιδιών, γιατί νομίζω ότι η Eurovision έχει να κάνει με την ενότητα και με την ειρήνη. Υπάρχουν κάποια θέματα σε σχέση με την ειρήνη και την ενότητα και τα τραγούδια, αλλά παρόλα αυτά εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ», είπε αρχικά στο star.gr και την Αθανασία Βογιάρη.

Η Ευαγγελία Μουμούρη στον ελληνικοό τελικό για τη Eurovision 2026/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ευαγγελία Μουμούρη στον ελληνικοό τελικό για τη Eurovision 2026/ ΝDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι οργανώσεις που βρίσκονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του εθνικού τελικού διαμαρτύρονταν ειρηνικά ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού, λόγω του πολέμου στη Γάζα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του star.gr, οι φωνές και τα συνθήματα ακούγονταν μέχρι μέσα. Οι διαδηλωτές μοίραζαν φυλλάδια και ζητούσαν με πανό και συνθήματα να απομονωθεί το Ισραήλ από τις διοργανώσεις.

Eurovision 2026: Oι διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ βίντεο Breakfast@Star

Eurovision 2026: Oι διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ βίντεο Breakfast@Star

«Εγώ είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να πω, είναι ότι είμαι και έξω. Θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι της Ευρώπης οφείλουν να έχουν μία θέση. Το τραγούδι είναι μία πολιτική θέση και όταν μιλάμε για ειρήνη μιλάμε για ειρήνη. Δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει πολιτικά, παρόλα αυτά ως άνθρωπος που ζω σε μια κοινωνία, νομίζω ότι κάθε μας πράξη είναι πολιτική», επισήμανε η ηθοποιός. 

Η Ευαγγελία Μουμούρη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ star.gr Άμπερ Ντόκου

Η Ευαγγελία Μουμούρη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ star.gr Άμπερ Ντόκου

«Το όνειρό μου θα ήτανε η Ευρώπη να είναι ενωμένη, οι χώρες οι οποίες έχουν πόλεμο να κάτσουν λίγο στην άκρη. […] Θα ήθελα δηλαδή να υπάρχει ένα κοινό, μια κοινή γραμμή γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι το τραγούδι είναι πολιτική πράξη», κατέληξε η Ευαγγελία Μουμούρη.

Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»

Από την άλλη, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδειξε να ενοχλείται με αντίστοιχη ερώτηση που έγινε στους παρουσιαστές, μετά το τέλος του ελληνικού τελικού. «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα, παιδιά. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, εδώ, θα μας ρωτήσετε για μας, το τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς εκεί μέσα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής. 

Η απάντηση του Γ. Καπουτζίδη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου

Η απάντηση του Γ. Καπουτζίδη σχετικά με τις διαδηλώσεις που γίνονταν έξω από τον χώρο διεξαγωγής του ελληνικού τελικού/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις χώρες έχουν αποσύρει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή τους από τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, μετά την ανακοίνωση της EBU, στις 6 Δεκεμβρίου του 2025, ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει σε αυτόν. Οι χώρες αυτές είναι: η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Ιρλανδία. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top