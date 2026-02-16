Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο

Good Job Nicky: Οι δηλώσεις του μετά το τέλος του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου

Ο Good Job Nicky και το τραγούδι του The Dark Side of the Moon τερμάτισε στην 2η θέση στον εθνικό τελικό του Sing for Greece για τη Eurovision 2026.

Ο Good Job Nicky στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O 31χρονος τραγουδιστής, ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, έχει πάρει την «καλλιτεχνική φλέβα» των γονιών του, όπως φαίνεται.

Good Job Nicky- Σοφία Αλιμπέρτη- Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης- Γιάννης Πάριος στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Μιχαήλ Άγγελου, το 2022/ NDP

Το βίντεο δε, με το τραγούδι του πατέρα του «Δεν έχω αγκαλιά», το οποίο είχε τραγουδήσει ο Good Job Nicky σε live του στη Χίο, έχει μείνει σε πολλούς αξέχαστο, γιατί εκτός από τις φωνητικές του ικανότητες, πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τα γυρίσματα της φωνής του πατέρα του.

Στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εθνικού τελικού, ο Good Job Nicky αποκάλυψε το μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, μετά τον ημιτελικό. «Μου έγραψε “αγέρι μου, αγάπη μου, DNA μου”, κάτι τέτοιο», είπε. Στο πλευρό του, ήταν και η μητέρα του, η οποία τον παρακολούθησε συγκινημένη, ενώ ανέβασε βίντεο στο Instagram από την εμφάνισή του στη σκηνή.

Σε άλλο σημείο, παραδέχτηκε πως οι γονείς του είναι πολύ απλοί άνθρωποι. «Αυτή η οικογενειακή στήριξη για μένα είναι το παν [...]. Ο πατέρας μου για τα 30 χρόνια ζωής μου είναι ο πατέρας μου κι όχι ο Γιάννης Πάριος, είναι ο Γιάννης Βαρθακούρης», επισήμανε.

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης- Good Job Nicky- Γιάννης Πάριος- Χάρης Βαρθακούρης/ NDP Νίκος Δρούκας

Τον Ιούλιο του 2025, όποτε ο Γιάννης Πάριος είχε παρουσιάσει τον δίσκο του «Τα θαλασσινά του Πάριου», ο Good Job Νicky ήταν εκεί με τα άλλα του αδέλφια: τον Χάρη και τον Μιχαήλ Άγγελο. Τότε, είχε αποκαλύψει και τη συμβουλή που τους έχουν δώσει οι γονείς τους. «Σιγανά και ταπεινά πατώ στη γη. Tο ίδιο και η μητέρα μου. Και οι δύο γονείς, θα έλεγα, ότι μας μεγάλωσαν με ειλικρίνεια, χιούμορ και αγάπη», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Η δουλειά που κάναμε είναι ότι στερούμασταν τα παιδιά μας, όχι μεγάλα, όταν ήταν μικρούλια πάνω στη γλύκα τους», είχε πει σε δηλώσεις του ο Γιάννης Πάριος, το 2022.