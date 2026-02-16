Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδερφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

Συναγερμός στην Πάτρα, όταν δύο αδερφές εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για δύο γυναίκες 66 και 68 ετών. Βρέθηκαν νεκρές στην οικία τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας.
Οικεία πρόσωπα ανησύχησαν όταν δεν έδωσαν σημεία ζωής. Αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά και τις βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.
Από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας. Όλα συνηγορούν ότι πιθανώς κατέληξαν από παθολογικά αίτια, αφού αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για την αιτία θανάτου τους.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.