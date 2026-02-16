Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδερφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
16.02.26 , 16:54 Κακοκαιρία Ηλεία: Εγκλωβισμένοι Κάτοικοι Στο Βαρθολομιό
16.02.26 , 16:52 Τραγωδία στη Λούτσα: Τι λέει στο Star η αδερφή του 15χρονου οδηγού
16.02.26 , 16:49 Βασίλης Σκουλάς: H παρουσίαση του βιβλίου για τη ζωή και την πορεία του
16.02.26 , 16:43 Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles
16.02.26 , 16:41 AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN για νέους 18-25 ετών
16.02.26 , 16:31 Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδερφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους
16.02.26 , 16:15 StarLight - Μάνος Θηραίος: «Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να γράφω!»
16.02.26 , 16:07 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια!
16.02.26 , 16:06 Τραϊάνα Ανανία: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για την κακοποίηση στα 4 της
16.02.26 , 16:04 Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων
16.02.26 , 15:53 Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη
16.02.26 , 15:12 Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
16.02.26 , 15:04 Citroën Racing: Πολύτιμοι βαθμοί στον διπλό αγώνα της Τζέντα
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: tempo24.news / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πάτρα: Αδερφές Βρέθηκαν Νεκρές Στο Σπίτι Τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο αδερφές, 66 και 68 ετών, βρέθηκαν νεκρές στην Πάτρα.
  • Η ανακάλυψη έγινε στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή Εγλυκάδας.
  • Οικεία πρόσωπα ανησύχησαν λόγω της απουσίας τους και κάλεσαν την αστυνομία.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας, πιθανόν να κατέληξαν από παθολογικά αίτια.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για περισσότερες πληροφορίες.

Συναγερμός στην Πάτρα, όταν δύο αδερφές εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους.  

Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για δύο γυναίκες 66 και 68 ετών. Βρέθηκαν νεκρές στην οικία τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας.  

Οικεία πρόσωπα ανησύχησαν όταν δεν έδωσαν σημεία ζωής. Αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά και τις βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.  

Από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας. Όλα συνηγορούν ότι πιθανώς κατέληξαν από παθολογικά αίτια, αφού αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.  

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για την αιτία θανάτου τους.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΝΕΚΡΕΣ
 |
ΑΔΕΡΦΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top