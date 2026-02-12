Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Στο νέο κατάστημα περιποίησης άκρων και προϊόντων ομορφιάς του Δημήτρη Αλεξάνδρου, βρέθηκε η σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου.

Με βιντεάκι της στο TikTok η νεαρή τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί πως εκείνος επέλεξε το χρώμα για τα νύχια της, κάτι που προκάλεσε τα σχόλια των χιλιάδων followers της.

«Όταν αφήνετε τους άνδρες να σας διαλέξουν χρώμα στα νύχια… καταλήγεις κάπως έτσι… Θέλω να μου πείτε, πρέπει ή δεν πρέπει να τους αφήνουμε», την ακούμε να λέει στο βίντεο.

«Και σίγουρα δεν τα πλήρωσε αυτός», «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει», «Δικό του είναι το μαγαζί», ήταν μερικά από τα σχόλια που έγραψαν κάτω από το βίντεο της Ρίας Ελληνίδου.

Το βίντεο αναδημοσίευσε το προφίλ του μαγαζιού στο Instagram, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η Ρία Ελληνίδου επισκέφτηκε το κατάστημα του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι τον τελευταίο μισό χρόνο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη σχέση τους.

Καλεσμένη πρόσφατα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η Ρία Ελληνίδου σχολίασε: «Μου τη σπάσει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δε κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου».