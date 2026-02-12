Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου

«Όταν αφήνεις τους άντρες να διαλέξουν το χρώμα για τα νύχια»

Δείτε το βιντεάκι που πόσταρε η Ρία Ελληνίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου επισκέφτηκε το νέο κατάστημα περιποίησης άκρων του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
  • Στο TikTok, η Ρία ανέφερε ότι ο Δημήτρης επέλεξε το χρώμα των νυχιών της, προκαλώντας σχόλια από τους followers της.
  • Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε από το προφίλ του καταστήματος στο Instagram, επιβεβαιώνοντας την επίσκεψή της.
  • Η Ρία και ο Δημήτρης είναι ζευγάρι εδώ και έξι μήνες, αλλά δεν έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση τους δημοσίως.
  • Η Ρία εξέφρασε την ενόχλησή της για την ενασχόληση των μέσων με την προσωπική της ζωή.

Στο νέο κατάστημα περιποίησης άκρων και προϊόντων ομορφιάς του Δημήτρη Αλεξάνδρου, βρέθηκε η σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Μαζί στο γήπεδο το ζευγάρι

Με βιντεάκι της στο TikTok η νεαρή τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί πως εκείνος επέλεξε το χρώμα για τα νύχια της, κάτι που προκάλεσε τα σχόλια των χιλιάδων followers της. 

Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου

«Όταν αφήνετε τους άνδρες να σας διαλέξουν χρώμα στα νύχια… καταλήγεις κάπως έτσι… Θέλω να μου πείτε, πρέπει ή δεν πρέπει να τους αφήνουμε», την ακούμε να λέει στο βίντεο.

@riaellinidou Αντε ντε ! 💛💜🩵🩷🧡❤️ βάλε κ άλλο ….. #riaellinidou #fyp #lol #τικτοκ_ελλαδα #fy ♬ original sound - Ria Ellinidou

«Και σίγουρα δεν τα πλήρωσε αυτός», «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει», «Δικό του είναι το μαγαζί», ήταν μερικά από τα σχόλια που έγραψαν κάτω από το βίντεο της Ρίας Ελληνίδου. 

Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Το βίντεο αναδημοσίευσε το προφίλ του μαγαζιού στο Instagram, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η Ρία Ελληνίδου επισκέφτηκε το κατάστημα του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ρία Ελληνίδου: «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή»

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια είναι ζευγάρι τον τελευταίο μισό χρόνο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη σχέση τους. 

Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Καλεσμένη πρόσφατα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η Ρία Ελληνίδου σχολίασε: «Μου τη σπάσει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δε κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου».

ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
