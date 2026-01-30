Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Μαζί στο γήπεδο το ζευγάρι

O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου πραγματοποίησαν χθες μία κοινή εμφάνιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), όπου παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα μπάσκετ, Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, το ζευγάρι δε δίστασε να κάνει και κοινές αναρτήσεις στα social media.

Δείτε τα stories τους:

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το μοντέλο και η γνωστή τραγουδίστρια, βρίσκονται σε σχέση από τον Μάιο του 2025, ενώ στην αρχή κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιβεβαίωση για το ότι είναι μαζί, ήρθε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου όταν βρέθηκε καλεσμένος πριν από λίγο διάστημα στην εκπομπή Super Κατερίνα.

O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι ζευγάρι από τον προηγούμενο Μάιο / Φωτογραφίες: Instagram.com

Όπως είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δε χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…», επιβεβαιώνοντας την είδηση ότι το ζευγάρι είναι μαζί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Παρόλα αυτά, οι δυο τους το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πιο εκδηλωτικοί στα social media, αφού σχολιάζει ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου, χρησιμοποιώντας τα πιο... αγαπησιάσικα emojis.