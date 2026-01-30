Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Μαζί στο γήπεδο το ζευγάρι

Οι κοινές αναρτήσεις στα social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 11:28 «Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
30.01.26 , 11:12 CUPRA: Δείτε τις νέες τιμές και τα προωθητικά προγράμματα
30.01.26 , 11:09 Στρατιωτικές Σχολές: Εκπαίδευση με κύρος και προοπτικές
30.01.26 , 11:07 Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
30.01.26 , 10:58 Ινδονησία: Τιμώρησαν παράνομο ζευγάρι με 140 βουρδουλιές
30.01.26 , 10:51 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
30.01.26 , 10:39 Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
30.01.26 , 10:06 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
30.01.26 , 10:01 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας
30.01.26 , 09:53 ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των αγώνων με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα
30.01.26 , 09:43 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα!»
30.01.26 , 09:34 BMW Motorrad: Αυτοί είναι οι νέοι συνεργάτες
30.01.26 , 09:05 Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
30.01.26 , 09:05 Σίντι Κρόφορντ: Σε άψοψη φόρμα στα 59 της χρόνια - Βόλτα με τον σύζυγό της
30.01.26 , 09:03 Γιατί θεωρείται θαυματουργή η εικόνα της Παναγίας της Τήνου
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Τυχερός αυτός που θαυμάζει την Ρία Ελληνίδου από κοντά» / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου πραγματοποίησαν χθες μία κοινή εμφάνιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), όπου παρακολούθησαν μαζί τον αγώνα μπάσκετ, Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου

Μάλιστα, το ζευγάρι δε δίστασε να κάνει και κοινές αναρτήσεις στα social media.

Δείτε τα stories τους:

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Μαζί στο γήπεδο το ζευγάρι

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Μαζί στο γήπεδο το ζευγάρι

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το μοντέλο και η γνωστή τραγουδίστρια, βρίσκονται σε σχέση από τον Μάιο του 2025, ενώ στην αρχή κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιβεβαίωση για το ότι είναι μαζί, ήρθε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου όταν βρέθηκε καλεσμένος πριν από λίγο διάστημα στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Εδώ και 40 λεπτά ακούω “σε 10 είμαι έτοιμη”»

O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι ζευγάρι από τον προηγούμενο Μάιο / Φωτογραφίες: Instagram.com

O Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι ζευγάρι από τον προηγούμενο Μάιο / Φωτογραφίες: Instagram.com

Όπως είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δε χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…», επιβεβαιώνοντας την είδηση ότι το ζευγάρι είναι μαζί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Παρόλα αυτά, οι δυο τους το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πιο εκδηλωτικοί στα social media, αφού σχολιάζει ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου, χρησιμοποιώντας τα πιο... αγαπησιάσικα emojis.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top