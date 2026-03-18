Επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι Έλληνες με τα κατοικίδιά τους

Προσγειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι με 100 Έλληνες και περισσότερα από 45 κατοικίδια. Tα ζωάκια ταξίδεψαν στην καμπίνα μαζί με τους κηδεμόνες τους, με εξαίρεση τρία που ήταν στις αποσκευές.

Πρόκειται για πτήση που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Δευτέρα, ωστόσο ακυρώθηκε, όταν drone έπληξε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Η πτήση επαναπρογραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα από το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν ορισμένοι ιδιοκτήτες κατοικιδίων αναγκάζονταν να τα εγκαταλείψουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είτε λόγω υψηλού κόστους μεταφοράς, είτε επειδή δεν έβρισκαν λύση μέσω αεροπορικών εταιρειών.

Οι επιβάτες που έφτασαν στην Αθήνα ανέφεραν ότι έκαναν τα πάντα για να ταξιδέψουν μαζί με τα ζώα τους και πλέον νιώθουν ανακούφιση που βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Όπως περιέγραψαν, οι τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν εφιαλτικές: έζησαν την αβεβαιότητα, είδαν drones να εκρήγνυνται πάνω από τα κεφάλια τους και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να επιστρέψουν στην Αθήνα.

