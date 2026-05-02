Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές τηλεοπτικές του στιγμές, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για μια απώλεια που τον έχει σημαδέψει βαθιά.

Μέσα από την εκπομπή Pet Stories, ο γνωστός παρουσιαστής άφησε για λίγο στην άκρη το χιούμορ και την τηλεοπτική του persona και μοιράστηκε μια ιστορία γεμάτη αγάπη, ενοχές και έντονα συναισθήματα.

Με εμφανή συγκίνηση, αναφέρθηκε στον αγαπημένο του σκύλο, τον Arnie, έναν τετράποδο φίλο που όπως είπε αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη ζωή του. Η σχέση τους ξεκίνησε με έναν σχεδόν «κινηματογραφικό» τρόπο, όταν τον εντόπισε τυχαία στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, τραυματισμένο και μόνο.

«Είμαι λάτρης των ζώων του δρόμου, των αδέσποτων, όπως είχα για 10-11 χρόνια τον Arnie μου. Τον βρήκα στον δρόμο και είναι το σημείο αναφοράς στη ζωή μου σαν ο καλύτερος τετράποδος μου φίλος. Τον βρήκα στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής έξω από το Άγιον Όρος, το 2005. Ήταν ταλαιπωρημένος και με σπασμένο πόδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύνδεσή τους ήταν άμεση και βαθιά: «Ήρθε και έκατσε κοντά μου, αυτός με διάλεξε. Με κοίταζε και τον κοιτούσα. Ρώτησα και έμαθα ότι δεν ήταν κανενός και τελικά τον έφερα στην Αθήνα. Πέρασα μαζί του τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η στιγμή που «λύγισε» μιλώντας για τον Arnie

Ωστόσο, το τέλος της κοινής τους πορείας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον παρουσιαστή. Την περίοδο που βρισκόταν στο εξωτερικό για τα γυρίσματα του Nomads, ο Arnie «έφυγε», αφήνοντας του ένα βάρος που όπως εξομολογήθηκε τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

«Είχε το πιο άδοξο τέλος, θυμίζει λίγο ταινία. Ενώ ήμασταν 11 χρόνια αχώριστοι, έφυγα για να παρουσιάσω το “Nomads”, πέθανε όταν έφυγα. Μου έλεγαν ότι το τελευταίο βράδυ το βλέμμα του ήταν κολλημένο στην πόρτα, σαν να περίμενε. Μου έχει μείνει ότι δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω. Φοβήθηκα μήπως νόμιζε ότι τον άφησα», είπε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έκρυψε πως αυτή η απώλεια, σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές του δυσκολίες, τον έχει επηρεάσει βαθιά: «Ίσως γι’ αυτό δεν ήθελα να δώσω τη συνέντευξη αυτή την εποχή, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος και από την απουσία της μητέρας μου και όλα μου φαίνονται επί δέκα, αλλά αυτή η ιστορία είναι πραγματική και πάντα μου κάθεται σαν να μην ήμουν εγώ εντάξει στη σχέση μας».

Μια εξομολόγηση που ξεπέρασε τα τηλεοπτικά όρια και άγγιξε μια πιο ευαίσθητη, ανθρώπινη πλευρά του παρουσιαστή, υπενθυμίζοντας τη βαθιά σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και το κατοικίδιό του.