Αρναούτογλου: «Θα 'θελα να πάρω τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή της μαμάς μου»

Όσα είπε ο παρουσιαστής στο Breakfast@Star

27.03.26 , 10:52 Μαριλού Κατσαφάδου: «Έχω ακούσει ότι παρουσιαστής θα είναι ο Σάκης Ρουβάς»
27.03.26 , 10:44 Η Μαίρη, η Λιλή κι ο Κωνσταντίνος από το Breakfast@Star έπαιξαν LINGO!
27.03.26 , 10:44 Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου: «Ειμαι εδώ, είμαι καλά»
27.03.26 , 10:37 Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα; Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
27.03.26 , 10:29 Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»
27.03.26 , 10:25 Skoda: Είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026
27.03.26 , 09:56 Αρναούτογλου: «Θα ’θελα να πάρω τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή της μαμάς μου»
27.03.26 , 09:51 Το Ευρωκοινοβούλιο κατά των συστημάτων ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες
27.03.26 , 09:38 Josephine για επανασύνδεση με Νίνο: «Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»
27.03.26 , 09:26 Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι
27.03.26 , 09:22 Νίκος Μουτσινάς: «Είναι κάτι μαγικό. Με το Lingo κολλάς!»
27.03.26 , 09:03 Honda Motorcycles: Η στρατηγική για το μέλλον
27.03.26 , 09:03 8+1 εκρηκτικοί έρωτες που «γεννήθηκαν» στο θέατρο
27.03.26 , 09:01 Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Νοέλια - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ισπανία
27.03.26 , 08:59 ΑΕΚ: Νέες ανανεώσεις μετά τον Πέτρο Μάνταλο
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για την απώλεια της μητέρας του, Κικής Αρναούτογλου, εκφράζοντας την επιθυμία του να την ακούσει.
  • Αναφέρθηκε στο νέο σόου Moments του ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια, περιγράφοντας το γύρισμα ως πιλότο.
  • Σχολίασε την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση των γραμμών ως «τσαπατσουλιά».
  • Εξέφρασε την περηφάνια του για την Ελλάδα και τους στρατιώτες, ενώ καυτηρίασε την εικόνα της παρέλασης.

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αναφερόμενος τόσο στη συμμετοχή του στο Moments, το νέο σόου του ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια, όσο και σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική στιγμή, καθώς πρόσφατα έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα, κάνοντας λόγο για «τσαπατσουλιά» με τις γραμμές που δε βάφτηκαν.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δάκρυσε μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας του

Για το γύρισμα της εκπομπής Moments και πότε θα προβληθεί, αποκάλυψε: «Όταν το μοντάρουν. Ουσιαστικά κάτι σαν πιλότος για τη Ζέτα. Σαν μια τζενεράλε που λένε». Ωστόσο, ο ίδιος στάθηκε και σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, την απώλεια της μαμάς του Κικής Αρναούτογλου, λέγοντας: «Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, λίγες μέρες πριν που θα ’φευγε η μαμά μου. Δεν ήμουν καλά. Είμαι λίγο πληγωμένος. Σήμερα θα ’θελα να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα να ακούσω τη φωνή της. Να της λέω “Μαμά, καλά;” και να μου πει “Εγώ είμαι εδώ να ’ρθεις να φας, θα πάνε όλα καλά”. Και αυτή την κλήση, δεν μπορώ να την κάνω».

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Μου λείπεις μαμά»

Όταν ρωτήθηκε για τα νέα projects του ΑΝΤ1, όπως το Your Face Sounds Familiar, απάντησε με το γνωστό του χιούμορ: «Γιατί να τα κάνουν άλλοι; Γιατί να μην τα κάνω όλα εγώ; Μόνον εγώ!».

Τέλος, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την εικόνα της παρέλασης: «Ντροπή. Βλέπεις στο εξωτερικό όταν γίνονται παρελάσεις, είναι όλα βαμμένα, ευθείες οι γραμμές. Και εδώ πέρα θα σε δει όλος ο πλανήτης. Πολύ με ενοχλεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι τσαπατσουλιά! Ήταν τόσο ωραία η παρέλαση, ήταν τόσο υπέροχα όλα τα παιδιά. Έβλεπα τους Εύζωνες, τους φαντάρους, τις γυναίκες στρατιωτίνες  και επειδή νιώθω πολύ περήφανος γιατί έχω υπηρετήσει, έλεγα… “Α, ρε Ελλάδα, τι ωραία που είμαστε!”. Ποιος είναι ρε υπεύθυνος για αυτές τις γραμμές; Ρε, μια φορά δεν θα βάψετε τις γραμμές;». 

