Αρναούτογλου: «Θα ’θελα να πάρω τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή της μαμάς μου»

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αναφερόμενος τόσο στη συμμετοχή του στο Moments, το νέο σόου του ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια, όσο και σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική στιγμή, καθώς πρόσφατα έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα, κάνοντας λόγο για «τσαπατσουλιά» με τις γραμμές που δε βάφτηκαν.

Για το γύρισμα της εκπομπής Moments και πότε θα προβληθεί, αποκάλυψε: «Όταν το μοντάρουν. Ουσιαστικά κάτι σαν πιλότος για τη Ζέτα. Σαν μια τζενεράλε που λένε». Ωστόσο, ο ίδιος στάθηκε και σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, την απώλεια της μαμάς του Κικής Αρναούτογλου, λέγοντας: «Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, λίγες μέρες πριν που θα ’φευγε η μαμά μου. Δεν ήμουν καλά. Είμαι λίγο πληγωμένος. Σήμερα θα ’θελα να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα να ακούσω τη φωνή της. Να της λέω “Μαμά, καλά;” και να μου πει “Εγώ είμαι εδώ να ’ρθεις να φας, θα πάνε όλα καλά”. Και αυτή την κλήση, δεν μπορώ να την κάνω».

Όταν ρωτήθηκε για τα νέα projects του ΑΝΤ1, όπως το Your Face Sounds Familiar, απάντησε με το γνωστό του χιούμορ: «Γιατί να τα κάνουν άλλοι; Γιατί να μην τα κάνω όλα εγώ; Μόνον εγώ!».

Τέλος, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την εικόνα της παρέλασης: «Ντροπή. Βλέπεις στο εξωτερικό όταν γίνονται παρελάσεις, είναι όλα βαμμένα, ευθείες οι γραμμές. Και εδώ πέρα θα σε δει όλος ο πλανήτης. Πολύ με ενοχλεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι τσαπατσουλιά! Ήταν τόσο ωραία η παρέλαση, ήταν τόσο υπέροχα όλα τα παιδιά. Έβλεπα τους Εύζωνες, τους φαντάρους, τις γυναίκες στρατιωτίνες και επειδή νιώθω πολύ περήφανος γιατί έχω υπηρετήσει, έλεγα… “Α, ρε Ελλάδα, τι ωραία που είμαστε!”. Ποιος είναι ρε υπεύθυνος για αυτές τις γραμμές; Ρε, μια φορά δεν θα βάψετε τις γραμμές;».

