Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Μου λείπεις μαμά»

Συγκίνηση προκαλεί η νέα ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του, Κικής Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής, την Κυριακή 22 Μαρτίου, δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου κρατάει το χέρι της μητέρας του που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο, σε μία από τις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκε, έγραψε: «Μου λείπεις μαμά».

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του το 2007 στην εκπομπή Όμορφος κόσμος το πρωί /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του και από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, συγκινείται όταν μιλάει για εκείνη ή όταν ακούει άλλα πρόσωπα να μιλούν για τη σχέση που έχουν με τους γονείς τους.

Πρόσφατα, στο The 2Night Show, με αφορμή τη συζήτηση που είχε με την καλεσμένη του, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα για το πένθος, σημείωσε ότι νιώθει την παρουσία της, παρά τον θάνατό της, εξηγώντας πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα πολύ αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.

Όπως είπε ο ίδιος: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Ας πούμε καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου, τώρα που την έχασα πρόσφατα, λέω "είναι", "έλα μαμά πού είσαι;". Μόνος μου μιλάω. Κάποια πρόσωπα δε φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».

Το δυσάρεστο γεγονός είχε γνωστοποιήσει ο παρουσιαστής του ANT1 στα μέσα Ιανουαρίου με μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!», είχε γράψει τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.