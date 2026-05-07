Κρήτη - αδερφή Νικήτα: «Η σύζυγος του δράστη είναι ηθική αυτουργός»

«Πήγαμε στην αστυνομία και μας έλεγαν "Εντάξει, δε σας σκότωσε κιόλας"»

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Τι αποκάλυψε η αδερφή του Νικήτα για το τροχαίο, τον δράστη και τη σύζυγό του, αλλά και την αδιαφορία της αστυνομίας στις απειλές που δεχόταν ο 21χρονος / Αλήθειες με τη Ζήνα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αδερφή του Νικήτα καταγγέλλει ότι η σύζυγος του δράστη είναι ηθική αυτουργός του εγκλήματος.
  • Ο Νικήτας εκτελέστηκε από τον πατέρα φίλου του, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο ίδιος.
  • Η οικογένεια δέχθηκε απειλές και εκφοβισμό από τον δράστη, με την αστυνομία να μην ανταποκρίνεται σοβαρά.
  • Ο Νικήτας είχε σοβαρά προβλήματα υγείας που τον εμπόδιζαν να απομακρυνθεί από το σπίτι.
  • Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη και τιμωρία για όλους τους υπεύθυνους.

«Ράγισε» καρδιές η αδερφή του 21χρονου Νικήτα, που εκτελέστηκε εν ψυχρώ από τον πατέρα φίλου του που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Κρήτη

Μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, αποκάλυψε τι έγινε τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος, τον εκφοβισμό που δεχόταν ο αδερφός της, αλλά και την αδιαφορία της αστυνομίας στις καταγγελίες τους για τις σοβαρές απειλές του δράστη.  

Όλα ξεκίνησαν μετά το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο αδελφός της όταν ήταν μόλις 18 ετών. Σύμφωνα με την ίδια, ο Νικήτας είχε αναλάβει να οδηγήσει το αυτοκίνητο φίλου του, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, ο 21χρονος δεν είχε πιει, είχε δίπλωμα μόλις ενάμιση μήνα και κινούνταν εντός του ορίου ταχύτητας. 

«Ο αδερφός μου ήταν άπειρος οδηγός. Είχε το δίπλωμα ενάμιση μήνα. Εκεί που το οδόστρωμα είναι κακό, που κάνει τις λακούβες, ο αδερφός μου πάτησε φρένο. Το αυτοκίνητο ήταν παλιό, δεν είχε αμορτισέρ. Ο αδερφός μου δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Έστριψε το τιμόνι, πάτησε φρένο, του έφυγε το αυτοκίνητο. Αυτά μας τα λένε οι εμπειρογνώμονες, δεν τα λέμε εμείς. Ότι ο αδερφός μου έκανε κόντρες και έτρεχε με 180 χιλιόμετρα, δεν έτρεχε. Το αυτοκίνητο αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε. Δεν πήγαινε πάνω από 100. Οι εμπειρογνώμονες μας είπαν ότι πήγαινε στο όριο ταχύτητας. Επίσης, ο αδερφός μου δεν είχε πιει. Δε θέλω να αναφερθώ στο άλλο το παλικάρι, γιατί δεν είναι σωστό προς τη μνήμη του», περιέγραψε.  

Μετά το τροχαίο ξεκίνησε ένας κύκλος απειλών και εκφοβισμού από τον πατέρα του θύματος τόσο προς τον Νικήτα όσο και στην οικογένειά του. 

Η πρώτη επίθεση, όπως περιέγραψε, σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι της οικογένειας και να προσπάθησε να επιτεθεί στον 21χρονο. Όταν έγινε αντιληπτός, ακολούθησε καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης έκανε κίνηση να τραβήξει όπλο και να πυροβόλησε χωρίς να πετύχει στόχο. 

Η οικογένεια προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση προσέγγισης και περιορισμοί σχετικά με την οπλοκατοχή. Όμως οι απειλές δε σταμάτησαν. 

«Εγώ η ίδια είχα πάει πριν την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα. Την πρώτη φορά μίλησα με τον διοικητή τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς και τους είπα ότι μας έχουν ενημερώσει ότι έχει όπλο. Μου είπαν ότι θα καταγραφεί. Πήρα τη μητέρα μου και ξαναπήγαμε. Τους είπαμε ότι έχει όπλο. Η απάντηση του αστυνομικού τότε ήταν ότι “Εντάξει, δε σας έχει σκοτώσει κιόλας”», είπε η αδερφή του θύματος, καταγγέλλοντας την αδιαφορία της αστυνομίας για τις απειλές που δέχονταν.  

Η κοπέλα στράφηκε και κατά της συζύγου του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας πως είναι ηθικός αυτουργός στο έγκλημα, αφού, όπως είπε, με τη στάση της κλιμάκωνε την ένταση.  

«Η σύζυγος του δράστη, για μένα και για πολύ κόσμο, είναι η ηθική αυτουργός. Είχε περάσει από τη δουλειά της μητέρας μου πριν την πρώτη επίθεση με το αυτοκίνητό της και της είπε “Να με θυμάσαι”. Τη θυμόμαστε πλέον... Εκείνη τον φούντωνε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πενθεί, δεν κυκλοφορεί με όπλο και περιμένει να συναντήσει αυτόν που θεωρεί, εε, ότι ευθύνεται για το θάνατο του παιδιού του. Εμείς θέλαμε ο αδερφός μου να δικαστεί, να πάρει την ποινή που πρέπει, να τιμωρηθεί μέχρι εκεί που πρέπει. Θα τιμωρούνταν όμως και οι γονείς του παιδιού, γιατί έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης, εφόσον ήταν ανήλικος».

Η κοπέλα αναφέρθηκε και στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο αδερφός της από πολύ μικρή ηλικία.  

Όπως είπε, από την ηλικία των 2 ετών είχε διαγνωστεί με τη Νόσος Καβασάκι, ενώ είχε παρουσιάσει οκτώ ανευρύσματα στα στεφανιαία αγγεία. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο είχε υποβληθεί σε σοβαρή ιατρική επέμβαση με τοποθέτηση stent και ακολουθούσε καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. 

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του ήταν ένας από τους λόγους που ο νεαρός δεν απομακρυνόταν εύκολα από το σπίτι, παρά τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα. 

