Συγκλονίζει ο πατέρας του 20χρονου Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα την Τρίτης στο Ηράκλειο από τον πατέρα του κολλητού φίλου, που χάθηκε σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια. Με τον πόνο αποτυπωμένο στο πρόσωπό, ντυμένος στα μαύρα, ο πατέρας του μέσα σε λίγες φράσεις έδειξε πώς το τροχαίο που έγινε τον Οκτώβριο του 2023 άλλαξε τη ζωή και για τις δύο οικογένειες.

«Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του», είπε ο πατέρας του 20χρονου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Όπως εξομολογήθηκε τα τελευταία αυτά τρία χρόνια και η δική του οικογένεια πενθούσε τον 17χρονο Γιώργο.

«Έχω τρία χρόνια να πάει σε χαρές. Πενθούσα το παιδί κι εγώ», είπε και περιέγραψε τις συνθήκες τρόμου που ζούσε ο γιος του και όλη η οικογένεια.

«Κοιμόμουν στον καναπέ με τα παπούτσια για να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο. Περίμενα να μου πει ότι επιστρέφει στο σπίτι για να τον προστατέψω. Τρεις απόπειρες εναντίον του παιδιού μου είχε κάνει ο δράστης. Τρεις απόπειρες να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει τρεις καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα Αμμουδάρας, αλλά δεν του έκαναν τίποτα. Έχει κάποιον που τον καλύπτει», συνέχισε.

Η τελευταία του φράση μάλιστα, είναι μαχαίρι στην καρδιά για τον 54χρονο δράστη.

«Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου», είπε.

Κρήτη: Το πρόβλημα υγείας του Νικήτα και η προφητική φράση της μητέρας του

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Νικήτας από μικρό παιδί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του.

Οι γονείς τους είχαν απευθυνθεί σε πολλούς γιατρούς τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Κρήτη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Μάλιστα στο ΠΑΓΝΗ είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και τον παρακολουθούσε τακτικά ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής.

Η μητέρα του μάλιστα, που τα τρία τελευταία χρόνια ήταν ένα ψυχολογικό ράκος λόγω των απειλών που δεχόταν από τον 54χρονο, είχε εκμυστηρευτεί στους δικούς της ανθρώπους: «Μου το γλιτώνει το κοπέλι ο Πατριανάκος και θα μου το φάνε αυτοί».

Μάλιστα και ο ίδιος ο Νικήτας, μετά τη τελευταία απόπειρα εναντίον του από τον δράστη είχε εκμυστηρευτεί στους δικούς του ανθρώπους ότι «τρίτη δεν την γλιτώνω».

Οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο, με την οικογένεια του 20χρονου να κατηγορεί την αστυνομία ότι δεν έκανε όσα έπρεπε για να προστατέψει τον νεαρό άνδρα.