Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε

«Φέρτε λουλούδια, αλλά ούτε μια σφαίρα» - Αύριο η κηδεία του 20χρονου

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 54χρονος πατέρας του κολλητού φίλου του Νικήτα πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στο Ηράκλειο, κλωτσώντας τον μετά τον τραυματισμό του.
  • Η κηδεία του Νικήτα θα γίνει αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου.
  • Συγγενείς και γείτονες περιγράφουν τον Νικήτα ως καλό παιδί που ζούσε με φόβο λόγω των απειλών του δράστη.
  • Ο Νικήτας είχε καταγγείλει επανειλημμένα τις επιθέσεις του 54χρονου στην αστυνομία, χωρίς αποτέλεσμα.
  • Υπάρχει ανησυχία για πιθανή βεντέτα μετά τη δολοφονία.

Νέες σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο από τον πατέρα του κολλητού του φίλου, που είχε χαθεί πριν από τρία χρόνια σε τροχαίο

Ηράκλειο: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20/10/23»

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο δράστης άδειασε το όπλο που είχε μαζί του πάνω στον άτυχο νεαρό, ο οποίος έτρεξε να βρει καταφύγιο σε ένα ξενοδοχείο, όμως τον πρόλαβαν οι σφαίρες. 

O 20χρονος που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

Μάλιστα όπως αναφέρει το cretalive.gr ήταν τέτοιο το μένος του 54χρονου, που, όπως δείχνει βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας, αφού πυροβόλησε τον Νικήτα κι ενώ κείτονταν αιμόφυρτος στο έδαφος, τον κλωτσούσε με μανία. 

Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου

Η κηδεία του 20χρονου θα γίνει αύριο, Πέμπτη, στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου. 

το κηδειόχαρτο για τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο

«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου. Θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά. Φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα….Αλλά ούτε μια σφαίρα.

Ηράκλειο: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του 20χρονου

Δυο μοιρολόγια πείτε του
Του Όμορφου Νιού που φεύγει
Για δε γλεντά δε τραγουδεί
Και δε ξαναχορεύγει... 
Ποιο ξεροβόρι δυνατό
Και ποιο βαθύ σκοτάδι
Πουλί μου σε ξορίσανε
Στον ουρανό του Άδη…», έγραψε η αδελφή του σε ανάρτησή της που ενημέρωσε για την κηδεία του Νικήτα. 

Κρήτη: «Ο Νικήτας έχασε τη μισή του καρδιά, όταν πέθανε ο Γιώργος»

Συγκλονιστικά είναι όσα είπαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» συγγενείς και γείτονες της οικογένειας του 20χρονου. 

Ηράκλειο: Δολοφόνησε τον οδηγό που είχε σκοτώσει σε τροχαίο τον γιο του

Με δάκρυα στα μάτια, γειτόνισσα του Νικήτα, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το καλό αυτό παιδί, όπως είπε, δεν είναι στη ζωή. 

Ο 17χρονος γιος του δράστη που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια

«Δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτό το παιδί. Δεν έχω λόγια για να πω. Το καλύτερο παιδί. Ήταν ο κολλητός του γιου μου. Ο γιος μου είναι μικρός, είναι δεκαπέντε χρονών και έκανε παρέα μαζί του γιατί τον σπρώχναμε εμείς προς τα εκεί, γιατί ο Νικήτας ήταν ένα παιδί που δεν πείραζε μυρμήγκι. Το ήθελε ο Θεός μαζί του. Δεν ξέρω», είπε.

Περιέγραψε μάλιστα ότι μετά το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο κολλητός του, ο 20χρονος είχε να διαχειριστεί τη θλίψη του, αλλά και τον τρόμο λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα του. 

«Σε αυτό το τροχαίο ο Θεός έκανε ένα θαύμα κι έζησε ο Νικήτας αντί για το άλλο παιδί. Το θαύμα του Θεού δεν το άντεξε ο πατέρας. Πολύ λυπάμαι που έχασε τη ζωή του, αλλά το πήρε ο Θεός, ήταν ατύχημα. Ο Νικήτας είχε δίπλωμα και το αυτοκίνητο το είχε αγοράσει ο πατέρας του για να μάθει», είπε και συνέχισε: 

«Σε εκείνο το τροχαίο ο Νικήτας έχασε την ψυχή του με τον θάνατο του φίλου του.  Έχασε και τη ζωή του εκεί. Έμεινε ένα κομμάτι του εκεί πέρα. Κατανοώ τον πατέρα, αλλά τώρα σκότωσε τη μισή καρδιά του γιου του που ζούσε μέσα από τον Νικήτα».

Ο δράστης της δολοφονίας στο Ηράκλειο και η σύζυγός του

Η γειτόνισσα περιέγραψε επίσης πως τα τελευταία χρόνια ο 20χρονος ζούσε μέσα στον φόβο από τις συνεχείς απειλές του πατέρα του φίλου του. 

«Ο πατέρας του άλλου παιδιού έβαζε κουκούλες και τον ακολουθούσε. Έμπαινε στο σπίτι με φόβο. Το βράδυ έπαιρνε τη μάνα του τηλέφωνο να βγει έξω, να τσεκάρει μήπως είναι κάποιος κάπου κρυμμένος», είπε. 

Κρήτη: Στο ίδιο σημείο πριν επτά χρόνια είχε σκοτωθεί ξάδελφος του 17χρονου

Η εκπομπή αποκάλυψε επίσης ένα σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης. Πριν από επτά χρόνια, στο ίδιο σημείο που είχε γίνει το τροχαίο, όπου σκοτώθηκε ο γιος του δράστη, είχε σκοτωθεί πάλι σε τροχαίο ο πρώτος του ξάδελφος. 

«Ήταν 17 χρονών κι εκείνος, πέθανε στο ίδιο σημείο, σε τροχαίο», είπε ο ξάδελφος του δράστη, ο οποίος χθες έκανε το μνημόσυνο για το δικό του παιδί. 

«Έκανα το μνημόσυνο για το παιδί μου, είχε έρθει και ο ξάδελφός μου. Μου είπε θα πήγαινε στο σπίτι να αλλάξει και θα επέστρεφε. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κάθε μέρα πήγαινε στο νεκροταφείο κι έκλαιγε, όμως δεν το περίμενε κανείς ότι θα κάνει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε. 

Πάντως συγγενείς και φίλοι του 20χρονου μιλούν για ένα προαναγγελθέν έγκλημα, για το οποίο δεν έκανε τίποτα η αστυνομία για να το αποτρέψει. 

Ο Νικήτας είχε απευθυνθεί πολλές φορές στην αστυνομία καταγγέλλοντας επιθέσεις και απειλές από την πλευρά του 54χρονου. Του είχε κάνει επίσης μήνυση για επίθεση, ενώ είχαν επιβληθεί στον δράστη και περιοριστικά μέτρα, τα οποία δεν τηρήθηκαν ποτέ. 

Έτσι χθες γράφτηκε το τέλος αυτής της τραγωδίας, με τις αρχές να φοβούνται τώρα το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα. 
 

