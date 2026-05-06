Συνταγή γεμάτη αναμνήσεις: Κεφτεδάκια κοκκινιστά με πατάτες

Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει ένα πιάτο που θυμίζει έντονα τα παιδικά μας χρόνια

Συνταγή γεμάτη αναμνήσεις: Κεφτεδάκια κοκκινιστά με πατάτες
Παραδοσιακή συνταγή, μεγάλες μερίδες, μοναδική γεύση, από τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
Όταν μιλάμε για παραδοσιακή συνταγή, γα συνταγή γεμάτη αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια, μιλάμε για Κοκκινιστά Κεφτεδάκια με Πατάτες στον Φούρνο.

Ο Γιώργος Ρήγας παίρνει την πιο "μαμαδίστικη" συνταγή, και την προσαρμόζει στη σύγχρονη εποχή, για το Breakfast@Star, χρησιμοποιώντας ωστόσο, γνήσια και αγνά προίόντα. 

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

Για τα κεφτεδάκια :
• 500 γρ. κιμάς 
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 αυγό
• 2–3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
• 2 κ.σ. μαϊντανός
• 1 κ.σ. δυόσμος 
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο ελαιόλαδο
 
Για το ταψί :
• 4–5 πατάτες
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
• 2 κ.σ. πελτές ντομάτας
• 1/2 φλ. ελαιόλαδο
• 1 φλ. νερό
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• Ρίγανη ή θυμάρι
 
Εκτέλεση

1 Κεφτεδάκια

• Ανακατεύεις όλα τα υλικά καλά.

• Αφήνεις το μείγμα 15–20 λεπτά να «δέσει».

• Πλάθεις μικρά κεφτεδάκια.  Αν θες πιο ωραία υφή: πέρασέ τα ελαφρά από λίγο αλεύρι.

2. Πατάτες & σάλτσα

• Βάζεις τις πατάτες στο ταψί.

• Προσθέτεις ντομάτα, πελτέ, λάδι, νερό, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, ρίγανη.

• Ανακατεύεις καλά

3. Στήσιμο

• Τοποθετείς τα κεφτεδάκια ανάμεσα στις πατάτες.

4. Ψήσιμο

• Φούρνος στους 180°C

• Ψήνεις ~1 ώρα με 1 ώρα και 15 λεπτά
 

