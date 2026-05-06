Συνταγή γεμάτη αναμνήσεις: Κεφτεδάκια κοκκινιστά με πατάτες

Όταν μιλάμε για παραδοσιακή συνταγή, γα συνταγή γεμάτη αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια, μιλάμε για Κοκκινιστά Κεφτεδάκια με Πατάτες στον Φούρνο.
Ο Γιώργος Ρήγας παίρνει την πιο "μαμαδίστικη" συνταγή, και την προσαρμόζει στη σύγχρονη εποχή, για το Breakfast@Star, χρησιμοποιώντας ωστόσο, γνήσια και αγνά προίόντα.
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
Για τα κεφτεδάκια :
• 500 γρ. κιμάς
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 αυγό
• 2–3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
• 2 κ.σ. μαϊντανός
• 1 κ.σ. δυόσμος
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο ελαιόλαδο
Για το ταψί :
• 4–5 πατάτες
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
• 2 κ.σ. πελτές ντομάτας
• 1/2 φλ. ελαιόλαδο
• 1 φλ. νερό
• Αλάτι, πιπέρι
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• Ρίγανη ή θυμάρι
Εκτέλεση
1 Κεφτεδάκια
• Ανακατεύεις όλα τα υλικά καλά.
• Αφήνεις το μείγμα 15–20 λεπτά να «δέσει».
• Πλάθεις μικρά κεφτεδάκια. Αν θες πιο ωραία υφή: πέρασέ τα ελαφρά από λίγο αλεύρι.
2. Πατάτες & σάλτσα
• Βάζεις τις πατάτες στο ταψί.
• Προσθέτεις ντομάτα, πελτέ, λάδι, νερό, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, ρίγανη.
• Ανακατεύεις καλά
3. Στήσιμο
• Τοποθετείς τα κεφτεδάκια ανάμεσα στις πατάτες.
4. Ψήσιμο
• Φούρνος στους 180°C
• Ψήνεις ~1 ώρα με 1 ώρα και 15 λεπτά