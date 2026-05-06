Το απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star από το νέο επεισόδιο του MasterChef έδωσε μια χιουμοριστική αλλά και ενδιαφέρουσα «γεύση» από το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να ενσωματώνεται ακόμα και στην τηλεόραση και τη μαγειρική!

Δες το MasterChef

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο ψηφιακός βοηθός σας και είμαι στη διάθεσή σας. Παρακαλώ πείτε μου πώς μπορώ να βοηθήσω» λέει το AI στην κουζίνα του MasterChef.

Oι κριτές ανακοινώνουν στους μάγειρες: «Τον βοηθό σας τον έχετε. Το ιστορικό θα κοιτάξουμε μετά. Τι θα έψαχνες Γιώργο αν είχες πρόσβαση τώρα στον ψηφιακό βοηθό σου; Πρόσεχε τι θα πεις».

Ο Γιώργος αμήχανος και γελώντας απάντησε: «Δεν μπορούμε, σεφ, να το παίξουμε, νομίζω. Για να είμαι ειλικρινής και επειδή δεν μπορώ, πρέπει να είμαι ειλικρινής...».

«Πες μουσική. Πες κάτι άλλο» του φώναξαν οι συμπαίκτες του.

«Τα νέα στον κόσμο!» είπε τότε ο Γιώργος.