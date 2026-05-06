Mikay: Η Eurovision, Η Ζωή Στην Κίνα Και Οι Γλώσσες Που Μιλά

Η Mikay είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο φρέσκα και πολυσυζητημένα ονόματα της νέας γενιάς της ελληνικής pop σκηνής. Μετά τα viral covers που την έκαναν γνωστή στο TikTok και τη συμμετοχή της στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026, όπου διεκδίκησε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Labyrinth, συνεχίζει δυναμικά τη μουσική της πορεία.

Η ίδια μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του εαυτού της, τη διαδρομή της μέχρι σήμερα, ενώ εξήγησε και το βαθύτερο νόημα πίσω από το τραγούδι της «Labyrinth».



Σε γνωρίσαμε μέσα από τα viral covers σου στο TikTok — πώς βίωσες αυτή την απότομη αναγνωρισιμότητα και πότε κατάλαβες ότι κάτι μεγάλο ξεκινά;

Η αλήθεια είναι πως όλο αυτό ήρθε πολύ ξαφνικά, οπότε στην αρχή προσπαθούσα απλώς να το συνειδητοποιήσω. Ήταν συγκινητικό να βλέπω τόσο κόσμο να συνδέεται με τη φωνή μου και να αγκαλιάζει αυτό που μοιραζόμουν. Το συνειδητοποίησα πιο έντονα όταν ήρθε σε επαφή μαζί μου ή τώρα δισκογραφική μου οικογένεια Μinos EMI.

Τρία πράγματα που κανείς δεν ξέρει για την Mikay.

Πριν από 6 χρόνια στην Κίνα πήγα σε κομμωτήριο με σκοπό να βάψω τα μαλλιά μου μπλε. Από λάθος κατέληξα με ροζ μαλλιά Είμαι αρκετά εσωστρεφής (INFJ) και, παρότι στη σκηνή νιώθω απόλυτα ο εαυτός μου, εκτός σκηνής δυσκολεύομαι συχνά με τον πολύ κόσμο. Μπορεί να μείνω ξύπνια μέχρι και δύο μέρες όταν δουλεύω πάνω σε ένα project που θέλω να ολοκληρώσω.



Τραγουδάς σε τόσες πολλές γλώσσες — από ελληνικά και αγγλικά μέχρι κινέζικα και κορεάτικα. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη για τις γλώσσες και ποια σε δυσκόλεψε περισσότερο;

Από μικρή μεγάλωσα σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον. Στο σπίτι μιλούσαμε ελληνικά και ιταλικά, ενώ ο πατέρας μου, Έλληνας που έζησε για χρόνια στη Νότια Αμερική, μας μιλούσε συχνά και ισπανικά. Η μητέρα μου, που γεννήθηκε στην Αιθιοπία με ελληνικές, αρμενικές και ιταλικές ρίζες, είχε επίσης μεγαλώσει μέσα σε πολλές γλώσσες και κουλτούρες, πήγε σε ελληνικό, ιταλικό, αρμενικό, αιθιοπικό και γαλλικό σχολείο. Συχνά μάλιστα μιλούσε με τη γιαγιά μου σε αρμένικα, αιθιοπικά, ή γαλλικά, ειδικά όταν δεν ήθελαν να καταλαβαίνουμε τι λένε.

Παράλληλα, ο Ιταλό-Αρμένης παππούς μου ήταν μεταφραστής και μιλούσε 10 γλώσσες, ανάμεσά τους και κινέζικα. Όλα αυτά τα ακούσματα με έφεραν από πολύ νωρίς σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και με έκαναν να αγαπήσω τις γλώσσες.

Αργότερα, υπέγραψα συμβόλαιο με κινεζική εταιρεία και έζησα στην Κίνα για τρία χρόνια, κάνοντας live εμφανίσεις. Αυτή η εμπειρία με βοήθησε να γνωρίσω σε βάθος όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και την ασιατική κουλτούρα γενικότερα.

Η πιο δύσκολη γλώσσα για μένα είναι τα κινέζικα, παρόλο που είναι και αυτή με την οποία έχω ασχοληθεί περισσότερο. Ο λόγος είναι οι χιλιάδες χαρακτήρες που πρέπει να απομνημονεύσεις, οι τόνοι που αλλάζουν εντελώς το νόημα μιας λέξης, και το γεγονός ότι ακόμα και ένα μικρό λάθος μπορεί να αλλάξει πλήρως την έννοια μιας πρότασης.

Έχεις ζήσει και εμφανιστεί στην Κίνα για τρία χρόνια. Πώς σε επηρέασε αυτή η εμπειρία καλλιτεχνικά και προσωπικά;

Η Κίνα με διαμόρφωσε πολύ, και σε καλλιτεχνικό και σε προσωπικό επίπεδο. Εκεί έμαθα να βλέπω τη μουσική πιο σφαιρικά, πιο παγκόσμια. Ως live artist βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που μου άνοιξε νέους τρόπους έκφρασης και με βοήθησε να εξελίξω ουσιαστικά τον τρόπο που τραγουδάω.

Το γεγονός ότι ο Nemo σχολίασε το cover σου στο “The Code” ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Πώς αντέδρασες όταν το είδες;

Το να τραγουδάς ένα τραγούδι ενός άλλου καλλιτέχνη σημαίνει ουσιαστικά ότι αγγίζεις τη σκέψη, το συναίσθημα και τον κόσμο του. Οπότε, όταν είδα ότι ο Nemo το σχολίασε, ένιωσα πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή, γιατί η αναγνώριση από τον ίδιο τον δημιουργό έχει πάντα ξεχωριστή αξία.

Είσαι φανατική της Eurovision και φέτος συμμετείχες στον Εθνικό Τελικό. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και τι κρατάς από το ταξίδι σου?

Ήταν μια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη. Κρατάω κυρίως όσα έμαθα μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά και το γεγονός ότι μπόρεσα να παρουσιάσω το “Labyrinth” ένα τραγούδι τόσο προσωπικό μου σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Ήταν κάτι που μου έδωσε πολλά, σε κάθε επίπεδο.

O Akylas πιστεύεις θα το... φέρει; Τι του εύχεσαι;

Ο Ακύλας έχει κάτι πολύ αληθινό και ξεχωριστό ως καλλιτέχνης. Έχει ταυτότητα, έχει φρεσκάδα και δεν προσπαθεί να χωρέσει σε καλούπια, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Του εύχομαι να το χαρεί πραγματικά, να απολαύσει κάθε στιγμή και να δείξει στην Ευρώπη αυτό που είναι, με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Πιστεύω πως μπορεί να το “φέρει”.

Το τραγούδι σου “Labyrinth” μπορεί να μην σε έστειλε στη Βιέννη, αλλά κέρδισε τις «καρδιές» του κοινού. Τι ιστορία αφηγείται και τι σημαίνει για σένα προσωπικά;

Το “Labyrinth” είναι ένα πολύ προσωπικό τραγούδι για μένα. Περιγράφει ένα εσωτερικό ταξίδι από το σκοτάδι προς το φως, από την απώλεια ελέγχου προς τη δύναμη και την αυτογνωσία. Για εμένα συμβολίζει μια πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από την οποία κατάφερα να σταθώ ξανά στα πόδια μου και να γίνω πιο δυνατή. Γι’ αυτό και το δέσιμο του κόσμου με το τραγούδι ήταν κάτι πολύ συγκινητικό.

Έχεις ήδη καταφέρει να μπεις στο Top 10 του Shazam με το “Confide In Me”. Πώς νιώθεις βλέποντας το κοινό να ανταποκρίνεται τόσο έντονα στη δουλειά σου;

Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να βλέπεις ένα τραγούδι να βρίσκει τέτοια ανταπόκριση. Το θεωρώ μεγάλη τιμή, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος όχι μόνο ακούει, αλλά θέλει να το ψάξει και να επιστρέψει σε αυτό το κομμάτι.

Θα σε δούμε ξανά να διεκδικείς μια θέση στη Eurovision;

Η Eurovision είναι ένα όνειρο που υπάρχει μέσα μου από πολύ μικρή ηλικία, οπότε ναι, θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να ξαναδοκιμάσω. Θα το έκανα μόνο όταν νιώσω ότι έχω ένα τραγούδι που με εκφράζει απόλυτα εκείνη τη στιγμή, για εμένα το πιο σημαντικό είναι να πάω με κάτι που είναι πραγματικά δικό μου.

Η Mikay αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο της Project στο επόμενο διάστημα.