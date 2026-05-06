Βρέθηκε Μοντέλο Που Αγνοούταν - Είχε Καταγγείλει Τον Έπσταϊν

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της Ελιζάμπετα Φερέτο Τάι, του 50χρονου μοντέλου από την Ιταλία, η οποία ζει τα τελευταία 25 χρόνια στη Νέα Υόρκη και αγνοούνταν από τις 22 Απριλίου.

Η Ελιζάμπετα, πρώην μοντέλο και σήμερα επαγγελματικά ενεργή στον χώρο των ακινήτων, η οποία στο παρελθόν είχε καταγγείλει περιστατικό παρενόχλησης από τον Τζέφρι Έπσταϊν εντοπίστηκε από τις αμερικανικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ιταλική La Stampa, είναι καλά στην υγεία της.

Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της, αφού δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της για δύο εβδομάδες, από τις 22 Απριλίου. Τότε το κινητό της τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε ξαφνικά, όπως και οι λογαριασμοί της στα social media, κάτι που τους ανησύχησε πολύ.

Μετά την καταγγελία, οι ιταλικές δικαστικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενημερώνοντας και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο με τη σειρά του επικοινώνησε με τις αμερικανικές αρχές.

Οι έρευνες τελικά οδήγησαν στον εντοπισμό της, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της.

Η Ελιζάμπετα Φερέτο Τάι

Η καταγγελία της Ελιζαμπέτα για τον Έπσταϊν

Η Ελιζάμπετα είναι μία από τις γυναίκες που συνέβαλαν στην αποκάλυψη του τρόπου δράσης του Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όταν ήταν μόλις 21 ετών και είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας το αμερικανικό όνειρο στον χώρο της μόδας.

Ο Έπσταϊν της είχε πει ότι διατηρούσε σχέσεις με στελέχη της Victoria's Secret και της υποσχέθηκε επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο του μόντελινγκ.

Όπως είχε πει η ίδια, βρέθηκε στην πολυτελή κατοικία του στο Μανχάταν για επαγγελματική συνάντηση. Εκεί την υποδέχθηκε η στενή συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία τη συνόδευσε στο γραφείο του.

Τζέφριν Έπσταϊν και Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Φωτογραφία αρχείου AP (John Minchillo)

Η επαγγελματική συνάντηση, όμως, εξελίχθηκε σε παρενόχληση. Όπως υποστήριξε το μοντέλο, αντί να εξεταστεί το βιογραφικό της, ο Επστάιν φέρεται να προχώρησε σε ανάρμοστες πράξεις. Κατάφερε να ξεφύγει από τα «πλοκάμια» του, όμως κράτησε το περιστατικό μυστικό για χρόνια, καθώς φοβόταν ότι κανείς δε θα την πίστευε.