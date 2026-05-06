Γιάννης Αϊβάζης: Τι είπε για την προσωπική του ζωή και το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου/ βίντεο Happy Day

Μετά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τον Γιάννη Αϊβάζη και τη νέα του σύντροφο, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως είναι πολύ καλά στην προσωπική του ζωή, αλλά θέλει να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δε μ' άρεσε εμένα να βλέπω τη ζωή των άλλων από την κλειδαρότρυπα. Έτσι, δε μ’ άρεσει να βλέπουν οι άλλοι τη δική μου. Αλλά από την άλλη όμως, δε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα σου πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά», είπε ο ηθοποιός στο Happy Day.

Διανύω μια πολύ ωραία περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσω έτσι

«Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ κάτι ούτε και να παραδεχτώ, σε γενικές γραμμές. Από την άλλη όμως, με ενοχλεί όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα. Όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, ή η σύντροφός μου δε δίνουμε δικαιώματα για οποιοδήποτε άλλο πράγμα, δεν μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να σηκώσει μια ένα τηλέφωνο, να πάει να σε βγάλει», επισήμανε.

Σε ερώτηση πάντως, για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, απάντησε: «Όλα είναι πιθανά. Όχι, δεν έχει κλείσει (σ.σ. αυτό το κεφάλαιο)».

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες κοινές τους φωτογραφίες κυκλοφόρησαν κοντά στο Πάσχα. Το ζευγάρι πέρασε μαζί τις Άγιες μέρες στην Κρήτη, όπου ζει η 32χρονη σύντροφος του ηθοποιού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, ονομάζεται Νατάσα, είναι μαμά ενός αγοριού, ζει μόνιμα στα Χανιά και δεν έχει σχέση με τον χώρο της showbiz.

Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από 14 χρόνια γάμου και περίπου 17 χρόνια κοινής πορείας. Το 2025 έγινε γνωστό πως υπέγραψαν τα χαρτιά του διαζυγίου. Έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη 17χρονη Ισμήνη.

Μαρία Κορινθίου- Γιάννης Αϊβάζης με την κόρη τους, Ισμήνη, το 2022/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Μαρία Κορινθίου έχει επίσης προχωρήσει την προσωπική της ζωή.

Είναι σε σχέση με τον αντιπρόεδρο της εταιρίας μπαχαρικών Ήλιος, Γιώργο Καραθανάση. Αποκάλυψε πως είναι ξανά ερωτευμένη τον Ιούλιο του 2025 κι έκτοτε, δημοσιεύσει στιγμιότυπα από τα ταξίδια με τον νέο της σύντροφο.