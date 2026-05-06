Ανδρομάχη: «Θέλουμε να κάνουμε κι άλλο μωρό με τον Γιώργο»

Το παρασκήνιο της γνωριμίας με τον Λιβάνη που από φίλοι έγιναν ζευγάρι

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ανδρομάχης Δημητροπούλου στην εκπομπή The 2night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη δήλωσε ότι επιθυμεί να αποκτήσει δεύτερο παιδί με τον Γιώργο Λιβάνη, μετά τον 19 μηνών γιο τους.
  • Ο γιος τους ονομάζεται Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του Γιώργου.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε θρησκευτικά τον Οκτώβριο του 2025 και βάπτισε τον γιο τους την ίδια μέρα.
  • Η γνωριμία τους ξεκίνησε από τη συνεργασία τους, με την Ανδρομάχη να αρχικά τον βλέπει φιλικά.
  • Η Ανδρομάχη περιέγραψε τις αμηχανίες και τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Για τον 19 μηνών γιο της με τον Γιώργο Λιβάνη, την επιθυμία τους να αποκτήσουν δεύτερο παιδάκι, αλλά και το παρασκήνιο της γνωριμίας της με τον τραγουδιστή που έμελλε να είναι ο άντρας της ζωής της μίλησε η Ανδρομάχη.

«Είναι μοναδικό το συναίσθημα της μητρότητας, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Προσφέρεις τα πάντα σε έναν άλλον άνθρωπο, που τον βλέπεις να μεγαλώνει, ο οποίος σου μοιάζει και μοιάζει και στον άνθρωπό σου… είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο», είπε η τραγουδίστρια καλεσμένη στην εκπομπή The 2night Show.

Ο γιος της Ανδρομάχης Δημητροπούλου και του Γιώργου Λιβάνη πήρε το όνομα του παππού του, Γεράσιμου, πατέρα του τραγουδιστή. 

«Θέλω πάρα πολύ και ο Γιώργος θέλει να κάνουμε κι άλλο μωρό. Απλά θέλω λίγο να δουλέψω, να το ευχαριστώ. Σίγουρα, άλλον έναν χρόνο θα ήθελα ιδανικά. Τώρα, αν έρθει…», εξομολογήθηκε η Ανδρομάχη. 

Ανδρομάχη: Το παρασκήνιο της γνωριμίας με τον Γιώργο Λιβάνη 

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2025 και την ίδια μέρα βάπτισε τον γιο του. Η τραγουδίστρια περιέγραψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου το παρασκήνιο της γνωριμίας τους και πως η φιλική τους σχέση… οδηγήθηκε στα σκαλιά της εκκλησίας. 

Γάμος Γιώργου Λιβάνη- Ανδρομάχης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή, κάπως, κάτι έπαθε. Τον ακούω μια μέρα να λέει στο καμαρίνι που καθόμασταν, γιατί πάντα αράζαμε μαζί στο καμαρίνι του, είχε χωρίσει, ρε παιδί μου, και λέει: “Εγώ αν ερωτευτώ, πάει, τελείωσε, τέλος! Τέλος”. Και καθόμουν εγώ έτσι, λέω τώρα, με ποιον μιλάει αυτός; Δεν κατάλαβα ότι μιλάει για μένα. Ε, κι έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του», εξήγησε αρχικά. 

«Έπαθα ένα μικρό σοκ γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου. Λοιπόν, εγώ είχα κατατάξει τον Γιώργο στη “φιλική” κατηγορία. Δεν τον είχα στο κεφάλι μου διαφορετικά. Κι έπαθα ένα σοκ, γιατί μου χάλαγε την αρμονία μου και την ηρεμία μου», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η ίδια έλεγε στην αδελφή της «τι θέλει τώρα, μωρέ;», όταν ο Γιώργος Λιβάνης της είχε στείλει μήνυμα ότι την είχε δει στον ύπνο του, σχολιάζοντας πως αυτό ήταν σίγουρα ψέμα. 

«Ε, και λίγο το ένα έφερε το άλλο. Ο Γιώργος, σαν Σκορπιός με Λέων, μου έστελνε τον εαυτό του να τον δω τι κάνει εδώ, να τον δω τι κάνει εκεί. Ήθελε να τον βλέπω. Πόσο γλυκό είναι αυτό, αυτό.  Κάποια στιγμή, είχα ένα live στη Λάρισα, επέστρεφα οδικώς με τα παιδιά, και μου λέει: “Θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε;” . Ε, ας πάω, λέω, μου το 'χε βάλει στο κεφάλι πια. Ένιωθα και οικειότητα μεγάλη με τον Γιώργο. Πήγα στο σπίτι, μεγάλη αμηχανία, ό,τι πιο άβολο έχω ζήσει στη ζωή μου. Ήμασταν, λες και έχουμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί περνάς από κάτι σε κάτι άλλο. Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε. Σε τρία χρόνια γίνανε όλα», κατέληξε η Ανδρομάχη.

