Axios: «ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου»

Τι αναφέρουν πηγές από τον Λευκό Οίκο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει μορατόριουμ του Ιράν για τον πυρηνικό εμπλουτισμό και άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ.
  • Αναμένονται απαντήσεις από το Ιράν εντός 48 ωρών, με την τρέχουσα κατάσταση να είναι η πιο κοντινή σε συμφωνία από την αρχή του πολέμου.
  • Το μνημόνιο κατανόησης θα έχει 14 σημεία και θα προβλέπει 30 ημέρες διαπραγματεύσεων.
  • Η παύση της 'Επιχείρησης Ελευθερία' αποφασίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων.

Κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σύμφωνα με το Axios οι ΗΠΑ και το Ιράν

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες και σημειώνει ότι «αυτή ήταν η πιο κοντινή απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου».

Το Axios υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

  • τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό
  • τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια
  • και την άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ

Το μνημόνιο κατανόησης θα αφορά 14 σημεία και για την ώρα προβλέπει τέλος του πολέμου και έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε λεπτομερή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα σημείωσαν ότι για τον λόγο αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την παύση της «Επιχείρησης Ελευθερία».

