Κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σύμφωνα με το Axios οι ΗΠΑ και το Ιράν.
Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες και σημειώνει ότι «αυτή ήταν η πιο κοντινή απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου».
Το Axios υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει:
- τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό
- τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να απελευθερώσουν δισεκατομμύρια «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια
- και την άρση των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ
Το μνημόνιο κατανόησης θα αφορά 14 σημεία και για την ώρα προβλέπει τέλος του πολέμου και έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε λεπτομερή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ.
Οι αξιωματούχοι που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα σημείωσαν ότι για τον λόγο αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την παύση της «Επιχείρησης Ελευθερία».