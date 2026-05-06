Νέες πληροφορίες και στοιχεία για το καθεστώς φόβου στο οποίο ζούσε ο 21χρονος που δολοφονήθηκε στην Κρήτη έρχονται στο φως. Λίγες εβδομάδες πριν ο πατέρας του φίλου του τον εκτελέσει στη μέση του δρόμου, τον είχε καταδιώξει ξανά.

Την αποκάλυψε έκανε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία περιέγραψε στις Αλήθειες με τη Ζήνα όλη την προϊστορία των απειλών που δεχόταν.

«Πολύ πρόσφατα, στα τέλη Φεβρουαρίου, τον καταδίωξε σε ένα στενό, σε ένα αδιέξοδο. Το παιδί κρύφτηκε φωνάζοντας απεγνωσμένα βοήθεια σε ένα σπίτι προκειμένου να σωθεί. Σώθηκε προσωρινά, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί οριστικά. Φέρεται να υπέβαλε μήνυση στις 4/3», δήλωσε η κ. Σπανάκη.

Σε ερώτηση για το αν ζητήθηκε επίσημη προστασία από τις αρχές, η δικηγόρος απάντησε ότι είχαν γίνει οι σχετικές ενέργειες και είχαν κατατεθεί αναφορές και μηνύσεις, επισημαίνοντας πως η οικογένεια είχε ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες και οδηγίες.

«Ζούσαν υπό καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου. Υπήρχαν καταγγελίες, η υπόθεση είχε φτάσει στην ανάκριση και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον φερόμενο δράστη, οι οποίοι όμως δεν τηρήθηκαν», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι δεν πρέπει να αποδοθεί χαρακτήρας αυτοδικίας στο περιστατικό.

Κρήτη: «O Νικήτας μετά το τροχαίο ζούσε με ψυχολογικά»

Το τροχαίο δυστύχημα το 2023, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο ο 17χρονος γιος του δράστη, που ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας, είχε αφήσει ανεξίτηλα σημάδια.

Δε θρηνούσε μόνο η οικογένεια του 17χρονου, αλλά και ο ίδιος ο Νικήτας, ο οποίος είχε δει τον φίλο του να χάνει τη ζωή του. Από εκείνο το τροχαίο τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο.

Φίλη και των δύο οικογενειών, μιλώντας στον Στρατή Λημνιό και το zinapost.gr, επεσήμανε ότι ο 21χρονος από τότε ζούσε με ψυχολογικά προβλήματα:

«Η οικογένεια που είχε χάσει το παιδί της στο τροχαίο πριν περίπου τρία χρόνια με το ζόρι ζούσε, αν μου επιτρέπεται να το πω έτσι. Το σπίτι τους μετά το τελευταίο αντίο στο παιδί τους είχε μετατραπεί σε νεκροταφείο κυριολεκτικά. Διψούσαν για εκδίκηση. Είχαν δώσει αφορμές και στο παρελθόν, αλλά πού να φανταστούμε τι θα γινόταν. Το άλλο παιδάκι τι να κάνουμε, τότε επέζησε, όμως η ζωή του επίσης άλλαξε δραματικά. Είχε τεράστια ψυχολογικά προβλήματα και είναι λογικό μετά το τότε τροχαίο. Φανταστείτε ένα παιδί με τι ψυχισμό και τι κουράγιο κλήθηκε να το αντιμετωπίσει όλο αυτό για τα τελευταία χρόνια», δήλωσε.

