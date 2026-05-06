Kρήτη: «Πριν 2 μήνες καταδίωξε ξανά τον Νικήτα. Φώναζε για βοήθεια»

Το άγνωστο περιστατικό λίγες εβδομάδες πριν την εκτέλεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 15:47 Σπυροπούλου: Θυμάται την εγκυμοσύνη της – Η νοσταλγική φωτογραφία
06.05.26 , 15:34 «ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ»: Μπες στο Star και πάτησε το κίτρινο κουμπί!
06.05.26 , 15:31 Υπόθεση Μυρτώς: Τι Είπε Ο Πατέρας Της Μετά Την Κατάθεσή Του
06.05.26 , 15:27 Θάνατος Παναγιωτάκη: Γιατί Πήγε Στην Ανακρίτρια Η Πόπη
06.05.26 , 15:17 Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτώς: «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή»
06.05.26 , 15:16 Βάσια Παναγοπούλου: Τίτλοι τέλους για τη Γη της Ελιάς με... το καροτσάκι!
06.05.26 , 14:51 Kρήτη: «Πριν 2 μήνες καταδίωξε ξανά τον Νικήτα. Φώναζε για βοήθεια»
06.05.26 , 14:43 Αθηνά Οικονομάκου: Η ασπρόμαυρη αγκαλιά με τη Σιέννα. «Έλιωσε» το Instagram
06.05.26 , 14:43 Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
06.05.26 , 14:22 Μάνος Πίντζης: Το νέο του vidcast, η τηλεόραση κι ο γιος του
06.05.26 , 14:09 Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε
06.05.26 , 14:02 Σχέδιο Προμηθεύς - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Καλλιρόης
06.05.26 , 13:58 BMW Group: Κατασκευάζει το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα
06.05.26 , 13:25 Μπήλιου: Από σήμερα ο Πλούτωνας σε ανάδρομη πορεία- Ποια ζώδια επηρεάζονται
06.05.26 , 13:14 Mikay: Η Eurovision, η ζωή στην Κίνα και οι γλώσσες που μιλάει άπταιστα
Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Νίκος Συρίγος: «Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Γιώργου Λιάγκα»
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
MasterChef: Τρομερός Φίλιπ έδωσε ξανά τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Όσα είπε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα / Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 21χρονος Νικήτας δολοφονήθηκε στην Κρήτη, μετά από προηγούμενη καταδίωξή του από τον πατέρα του φίλου του.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας αποκάλυψε ότι ο Νικήτας είχε ζητήσει βοήθεια και είχε υποβάλει μήνυση στις 4/3.
  • Η οικογένεια του Νικήτα ζούσε υπό καθεστώς φόβου, με καταγγελίες και περιοριστικούς όρους για τον δράστη που δεν τηρήθηκαν.
  • Ο Νικήτας είχε ψυχολογικά προβλήματα μετά από τροχαίο δυστύχημα το 2023, στο οποίο είχε χάσει τον φίλο του.
  • Η κατάσταση της οικογένειας του δράστη ήταν επίσης τραγική, με επιθυμία για εκδίκηση λόγω του θανάτου του παιδιού τους.

Νέες πληροφορίες και στοιχεία για το καθεστώς φόβου στο οποίο ζούσε ο 21χρονος που δολοφονήθηκε στην Κρήτη έρχονται στο φως. Λίγες εβδομάδες πριν ο πατέρας του φίλου του τον εκτελέσει στη μέση του δρόμου, τον είχε καταδιώξει ξανά. 

Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε

Την αποκάλυψε έκανε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία περιέγραψε στις Αλήθειες με τη Ζήνα όλη την προϊστορία των απειλών που δεχόταν.  

Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου

«Πολύ πρόσφατα, στα τέλη Φεβρουαρίου, τον καταδίωξε σε ένα στενό, σε ένα αδιέξοδο. Το παιδί κρύφτηκε φωνάζοντας απεγνωσμένα βοήθεια σε ένα σπίτι προκειμένου να σωθεί. Σώθηκε προσωρινά, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί οριστικά. Φέρεται να υπέβαλε μήνυση στις 4/3», δήλωσε η κ. Σπανάκη.  

Κρήτη: Τι λέει η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα

Σε ερώτηση για το αν ζητήθηκε επίσημη προστασία από τις αρχές, η δικηγόρος απάντησε ότι είχαν γίνει οι σχετικές ενέργειες και είχαν κατατεθεί αναφορές και μηνύσεις, επισημαίνοντας πως η οικογένεια είχε ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες και οδηγίες. 

«Ζούσαν υπό καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου. Υπήρχαν καταγγελίες, η υπόθεση είχε φτάσει στην ανάκριση και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον φερόμενο δράστη, οι οποίοι όμως δεν τηρήθηκαν», πρόσθεσε η δικηγόρος.  

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι δεν πρέπει να αποδοθεί χαρακτήρας αυτοδικίας στο περιστατικό. 

Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη

Κρήτη: «O Νικήτας μετά το τροχαίο ζούσε με ψυχολογικά» 

Το τροχαίο δυστύχημα το 2023, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο ο 17χρονος γιος του δράστη, που ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας, είχε αφήσει ανεξίτηλα σημάδια. 

Δε θρηνούσε μόνο η οικογένεια του 17χρονου, αλλά και ο ίδιος ο Νικήτας, ο οποίος είχε δει τον φίλο του να χάνει τη ζωή του. Από εκείνο το τροχαίο τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο.  

Φίλη και των δύο οικογενειών, μιλώντας στον Στρατή Λημνιό και το zinapost.gr, επεσήμανε ότι ο 21χρονος από τότε ζούσε με ψυχολογικά προβλήματα:  

«Η οικογένεια που είχε χάσει το παιδί της στο τροχαίο πριν περίπου τρία χρόνια με το ζόρι ζούσε, αν μου επιτρέπεται να το πω έτσι. Το σπίτι τους μετά το τελευταίο αντίο στο παιδί τους είχε μετατραπεί σε νεκροταφείο κυριολεκτικά. Διψούσαν για εκδίκηση. Είχαν δώσει αφορμές και στο παρελθόν, αλλά πού να φανταστούμε τι θα γινόταν. Το άλλο παιδάκι τι να κάνουμε, τότε επέζησε, όμως η ζωή του επίσης άλλαξε δραματικά. Είχε τεράστια ψυχολογικά προβλήματα και είναι λογικό μετά το τότε τροχαίο. Φανταστείτε ένα παιδί με τι ψυχισμό και τι κουράγιο κλήθηκε να το αντιμετωπίσει όλο αυτό για τα τελευταία χρόνια», δήλωσε.  

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
21ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top